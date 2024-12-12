Нові правила відключення світла: В "Укренерго" пояснили, як вони працюватимуть
Затверджена Міністерством енергетики оновлена "Інструкція про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії" дозволить встановити однакові принципи обмеження електропостачання для населення в усіх областях, а також точніше реагувати на ситуацію в енергетиці.
Зараз усі оператори системи розподілу ("обленерго") адаптують свої графіки до нових вимог і оприлюднять оновлену інформацію для споживачів на своїх сайтах, повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".
Зокрема, кожна черга графіків відключень буде додатково розділена на дві підчерги – для більш точного та рівномірного розподілу обмежень між регіонами та всередині кожної області.
"Наприклад, якщо знеструмлення однієї черги забагато – диспетчером може бути віддана командна на знеструмлення 0,5 черги, або 2,5 черги – якщо двох черг замало", – пояснили в "Укренерго".
Нова інструкція також передбачає, що на знеструмлення та заживлення абонентів офіційно відводиться до 30 хв.
Крім того, графіки погодинних відключень (ГПВ) в усіх областях будуть уніфіковані, з дотриманням принципів рівномірності. Тобто кожна група споживачів у кожній області, отримає чіткий час, коли заходи обмеження будуть застосовуватись щодо неї, з урахуванням максимально справедливого розподілу за критеріями день/ніч, будень/вихідний.
В "Укренерго" зауважили, що упродовж доби повністю урівняти тривалість відключень кожної групи неможливо, тому остаточне вирівнювання тривалості знеструмлень відбуватиметься за підсумками тижня. За це, як і раніше, відповідатимуть оператори системи розподілу ("обленерго").
В компанії додали, що Міненерго також внесло зміни до "Інструкції про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання".
Тому на промислових споживачів теж чекають нововведення.
Зокрема, посилюється контроль застосування графіків обмеження потужності (ГОП) для промисловості. Якщо підприємства/юридичні особи не виконують команду про застосування ГОП – оператори системи розподілу ("обленерго") мають самостійно застосувати графіки аварійного відключення щодо тих споживачів, які підключені до їхніх мереж. А оператор системи передачі – застосувати графік аварійних відключень (ГАВ) щодо тих споживачів, які підключені до магістральних мереж.
Як повідомлялося, Міністерство енергетики внесло зміни до Інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії, відповідний наказ №439 набув чинності 3 грудня.
Зокрема, за новими правилами графіки формуватимуться двічі на рік після проведення літнього та зимового вимірі в обсязі не менше 75% від максимального споживання електричної потужності з 8:00 до 22:00 в режимний день.
Вони розподіляються на 6 рівних черг (кожна черга додатково має 2 рівні підчерги), кожна з яких має підтримуватися в обсязі не менше 12,5% від загального споживання замірів останнього режимного дня.
На період дії воєнного стану та протягом 12 місяців після його припинення чи скасування діють такі правила:
- максимальна одноразова тривалість відключення електроенергії під час застосування ГПВ не може перевищувати 6 годин. Можливе відхилення не може становити більше ніж 1 годину незалежно від температури зовнішнього повітря;
- подальший період електрозабезпечення споживачів після відключення має бути не менше 2 годин, без урахування часу на перемикання. При цьому час на перемикання не повинен перевищувати 30 хвилин.
Будь ласка, зачекайте...
Краще,аое не для нас.
То світла не буде не 2год., 2,5год.?
- Мені так наравицця на нього смотреть... і жена у його така красіва-красіва...
Горите в аду,мрази
Кілька років мурижили якісь світло-сірі зони, одних не вимикали, іншим не давали...
Тьху, професіонали!