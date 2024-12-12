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електроенергія (4076) Укренерго (1899) Міненерго (901) відключення світла (559)

Нові правила відключення світла: В "Укренерго" пояснили, як вони працюватимуть

свет

Затверджена Міністерством енергетики оновлена "Інструкція про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії" дозволить встановити однакові принципи обмеження електропостачання для населення в усіх областях, а також точніше реагувати на ситуацію в енергетиці.

Зараз усі оператори системи розподілу ("обленерго") адаптують свої графіки до нових вимог і оприлюднять оновлену інформацію для споживачів на своїх сайтах, повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".

Зокрема, кожна черга графіків відключень буде додатково розділена на дві підчерги – для більш точного та рівномірного розподілу обмежень між регіонами та всередині кожної області.

"Наприклад, якщо знеструмлення однієї черги забагато – диспетчером може бути віддана командна на знеструмлення 0,5 черги, або 2,5 черги – якщо двох черг замало", – пояснили в "Укренерго".

Нова інструкція також передбачає, що на знеструмлення та заживлення абонентів офіційно відводиться до 30 хв.

Крім того, графіки погодинних відключень (ГПВ) в усіх областях будуть уніфіковані, з дотриманням принципів рівномірності. Тобто кожна група споживачів у кожній області, отримає чіткий час, коли заходи обмеження будуть застосовуватись щодо неї, з урахуванням максимально справедливого розподілу за критеріями день/ніч, будень/вихідний.

В "Укренерго" зауважили, що упродовж доби повністю урівняти тривалість відключень кожної групи неможливо, тому остаточне вирівнювання тривалості знеструмлень відбуватиметься за підсумками тижня. За це, як і раніше, відповідатимуть оператори системи розподілу ("обленерго").

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В компанії додали, що Міненерго також внесло зміни до "Інструкції про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання".

Тому на промислових споживачів теж чекають нововведення.

Зокрема, посилюється контроль застосування графіків обмеження потужності (ГОП) для промисловості. Якщо підприємства/юридичні особи не виконують команду про застосування ГОП – оператори системи розподілу ("обленерго") мають самостійно застосувати графіки аварійного відключення щодо тих споживачів, які підключені до їхніх мереж. А оператор системи передачі – застосувати графік аварійних відключень (ГАВ) щодо тих споживачів, які підключені до магістральних мереж.

Як повідомлялося, Міністерство енергетики внесло зміни до Інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії, відповідний наказ №439 набув чинності 3 грудня.

Зокрема, за новими правилами графіки формуватимуться двічі на рік після проведення літнього та зимового вимірі в обсязі не менше 75% від максимального споживання електричної потужності з 8:00 до 22:00 в режимний день.

Вони розподіляються на 6 рівних черг (кожна черга додатково має 2 рівні підчерги), кожна з яких має підтримуватися в обсязі не менше 12,5% від загального споживання замірів останнього режимного дня.

На період дії воєнного стану та протягом 12 місяців після його припинення чи скасування діють такі правила:

  • максимальна одноразова тривалість відключення електроенергії під час застосування ГПВ не може перевищувати 6 годин. Можливе відхилення не може становити більше ніж 1 годину незалежно від температури зовнішнього повітря;
  • подальший період електрозабезпечення споживачів після відключення має бути не менше 2 годин, без урахування часу на перемикання. При цьому час на перемикання не повинен перевищувати 30 хвилин.

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Топ коментарі
+8
То відключайте Кончу Заспу й не морочте голову!
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12.12.2024 12:44
+4
Я так і не зрозумів, буде краще, чи як завжди, в повній дупі?
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12.12.2024 12:45
+3
"на знеструмлення та заживлення абонентів офіційно відводиться до 30 хв." Джерело: https://biz.censor.net/n3524710

То світла не буде не 2год., 2,5год.?
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12.12.2024 12:47
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То відключайте Кончу Заспу й не морочте голову!
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12.12.2024 12:44 Відповісти
Я так і не зрозумів, буде краще, чи як завжди, в повній дупі?
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12.12.2024 12:45 Відповісти
Ви чекаєте від зелених напьорсточніків справедливості ?
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12.12.2024 12:48 Відповісти
Два,три дні(с) і все буде тіп топ чи тік ток
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12.12.2024 12:55 Відповісти
Буде,як завжди.
Краще,аое не для нас.
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12.12.2024 13:16 Відповісти
"на знеструмлення та заживлення абонентів офіційно відводиться до 30 хв." Джерело: https://biz.censor.net/n3524710

То світла не буде не 2год., 2,5год.?
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12.12.2024 12:47 Відповісти
Звіздьож чистої води ... Як і все зелене ...В мене вимкнули вчора о 20 00 , вмикнули сьогодні об 11 00 год. Загалом 15 год без світла. На кого ця зелена сцянина розрахована ?!!!!!
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12.12.2024 12:47 Відповісти
Красава! А як бути пенсіонерам?
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12.12.2024 12:50 Відповісти
Дурники повірили в "кінець епохи бідності".
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12.12.2024 13:38 Відповісти
- Бабусю, а чому Ви голосували за Зєлєнского?
- Мені так наравицця на нього смотреть... і жена у його така красіва-красіва...
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12.12.2024 13:15 Відповісти
Поки що сиджу на звичайному інверторі + батареї 400АЧ. Вимкнення влітку (овер 6 годин) перекривало, заряджався за 2 год світла від ДТЕК. Але, звісно, в планах або ставити сонячні панелі, або виїзджати в нормальну країну. Бо ці енерготортури вже роками тривають, і поставили хрест на моїй роботі. Розумію, що війна, але не розумію, чому за 3 роки фактично нічого не зроблено по децентралізації енергетики, і куди пішли гроші.
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12.12.2024 13:17 Відповісти
Свічечка з воску - "щасття" пенсіонера.
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12.12.2024 13:40 Відповісти
От же гниды. Каждый раз все выдумывают и выдумывают какуето хрень.
Горите в аду,мрази
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12.12.2024 13:10 Відповісти
В сумі 12 черг, ДТЕК повісяться, вони ледве з 6 справляються. Ліл.
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12.12.2024 13:19 Відповісти
Чому відразу (максимум через місяць) не створити прості прозорі зручні рівномірні правила.
Кілька років мурижили якісь світло-сірі зони, одних не вимикали, іншим не давали...
Тьху, професіонали!
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12.12.2024 13:32 Відповісти

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