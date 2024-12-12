Нові правила відключення світла: В "Укренерго" пояснили, як вони працюватимуть

Затверджена Міністерством енергетики оновлена "Інструкція про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії" дозволить встановити однакові принципи обмеження електропостачання для населення в усіх областях, а також точніше реагувати на ситуацію в енергетиці.

Зараз усі оператори системи розподілу ("обленерго") адаптують свої графіки до нових вимог і оприлюднять оновлену інформацію для споживачів на своїх сайтах, повідомляє пресслужба оператора енергосистеми НЕК "Укренерго".

Зокрема, кожна черга графіків відключень буде додатково розділена на дві підчерги – для більш точного та рівномірного розподілу обмежень між регіонами та всередині кожної області.

"Наприклад, якщо знеструмлення однієї черги забагато – диспетчером може бути віддана командна на знеструмлення 0,5 черги, або 2,5 черги – якщо двох черг замало", – пояснили в "Укренерго".

Нова інструкція також передбачає, що на знеструмлення та заживлення абонентів офіційно відводиться до 30 хв.

Крім того, графіки погодинних відключень (ГПВ) в усіх областях будуть уніфіковані, з дотриманням принципів рівномірності. Тобто кожна група споживачів у кожній області, отримає чіткий час, коли заходи обмеження будуть застосовуватись щодо неї, з урахуванням максимально справедливого розподілу за критеріями день/ніч, будень/вихідний.

В "Укренерго" зауважили, що упродовж доби повністю урівняти тривалість відключень кожної групи неможливо, тому остаточне вирівнювання тривалості знеструмлень відбуватиметься за підсумками тижня. За це, як і раніше, відповідатимуть оператори системи розподілу ("обленерго").

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В компанії додали, що Міненерго також внесло зміни до "Інструкції про складання і застосування графіків обмеження та аварійного відключення споживачів, а також протиаварійних систем зниження електроспоживання".

Тому на промислових споживачів теж чекають нововведення.

Зокрема, посилюється контроль застосування графіків обмеження потужності (ГОП) для промисловості. Якщо підприємства/юридичні особи не виконують команду про застосування ГОП – оператори системи розподілу ("обленерго") мають самостійно застосувати графіки аварійного відключення щодо тих споживачів, які підключені до їхніх мереж. А оператор системи передачі – застосувати графік аварійних відключень (ГАВ) щодо тих споживачів, які підключені до магістральних мереж.

Як повідомлялося, Міністерство енергетики внесло зміни до Інструкції про складання і застосування графіків погодинного відключення електроенергії, відповідний наказ №439 набув чинності 3 грудня.

Зокрема, за новими правилами графіки формуватимуться двічі на рік після проведення літнього та зимового вимірі в обсязі не менше 75% від максимального споживання електричної потужності з 8:00 до 22:00 в режимний день.

Вони розподіляються на 6 рівних черг (кожна черга додатково має 2 рівні підчерги), кожна з яких має підтримуватися в обсязі не менше 12,5% від загального споживання замірів останнього режимного дня.

На період дії воєнного стану та протягом 12 місяців після його припинення чи скасування діють такі правила: