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Новини
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Індія (338) нафта (4616) росія (13628) Роснафта (266)

Індія уклала історичну угоду на імпорт нафти з Росії, – Reuters

путін,моді

Приватна індійська нафтопереробна компанія Reliance уклала довгострокову угоду з російською державною компанією "Роснєфть" на постачання нафти.

Вона стала найбільшою угодою між двома країнами у галузі енергетики, повідомляє Reuters із посиланням на три джерела, знайомі з угодою.

Агентство зауважує, що історична угода укладена напередодні запланованого візиту російського диктатора Путіна до Індії.

Договір розрахований на 10 років і передбачає постачання близько 500 000 барелів російської нафти на добу для індійських НПЗ. Це приблизно відповідає 0,5% обсягу світового постачання нафти, вартість угоди становить близько $13 мільярдів на рік за поточними цінами.

Згідно з угодою, "Роснєфть" доставлятиме 20-21 танкерів Aframax (місткістю від 80 000 до 100 000 метричних тонн) різних сортів російської нафти і три вантажі мазуту в осбязі близько 100 000 тонн кожен місяць. Сировину постачатимуть для найбільшого у світі нафтопереробного комплексу Reliance західному індійському штаті Гуджарат.

Два джерела повідомили, що Reliance і "Роснєфть" щороку переглядатимуть ціни та обсяги в рамках угоди з урахуванням динаміки нафтових ринків.

На нову угоду припадає приблизно половина морського експорту нафти "Роснєфті" з російських портів, зазначає одне із джерел агентства.

Наразі на російську нафту припадає більше третини імпорту енергоресурсів Індії. Ця країна стала її найбільшим імпортером після того, як ЄС запровадив санкції на імпорт російської нафти у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році. Санкції зробили російську нафту дешевшою за конкурентні марки щонайменше на $3-4 за барель, що дозволяє індійським споживачам збільшити прибутки.

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Як повідомлялося, у 2024 році індійська Reliance та "Роснєфть" уклали угоду про закупівлю 3 млн барелів нафти на місяць. "Роснефть" також регулярно продавала нафту Reliance через посередників.

При цьому Reliance погодилася здійснити оплату за нафту в російських рублях через індійський HDFC Bank і російський "Газпромбанк", який уник санкцій Заходу, повідомляло Reuters. З січня по жовтень Reliance імпортувала в середньому 405 000 барелів на добу російської нафти.

Нагадаємо, знижки на російську нафту допомогли Індії заощадити понад $25 млрд у фінансовому році, що закінчився 31 березня 2024 року, порівняно з 2022-2023 роками.

Раніше повідомлялося, що індійські регулятори дозволили російським страховим компаніям страхувати танкери з нафтою із РФ, замість міжнародних страховиків. Це дозволить Росії обходити запроваджене країнами "Великої сімки" обмеження ціни нафти.

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Топ коментарі
+11
Спонсори війни *****. І після цього вони лицемірно заявляють про своє ба)ння припинити війну в Україні.
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12.12.2024 12:52
+10
А наші не хочуть спалити нафтову наливайку у новосрасійську?
А то доколупуються, щоб інші вводили санкції, а самі чогось накращу "санкцію" і не роблять. Мабуть Жолмарта не хочуть образити.
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12.12.2024 12:35
+4
коли Індія буде з кимось воювати і Азія загалом, треба буде користатися моментом и вижимати бабло по повній, шо б срані друзі террористів схавали по повній
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12.12.2024 13:59
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А наші не хочуть спалити нафтову наливайку у новосрасійську?
А то доколупуються, щоб інші вводили санкції, а самі чогось накращу "санкцію" і не роблять. Мабуть Жолмарта не хочуть образити.
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12.12.2024 12:35 Відповісти
Та вже ж палили, але західні партнери нам тоді пальчикой ай-ай-ай зробили.
І там момент спірний - бо подібні дії збільшують світові ціни на нафтопродукти, що дозволяє рашистам більше заробляти через інші порти...
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12.12.2024 15:08 Відповісти
10 друзів путіна..., а це один з них...
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12.12.2024 12:44 Відповісти
платити будуть славнозвісним чаєм "Синій слон"?

.
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12.12.2024 12:52 Відповісти
Чому ж,цей інд. завод потім продає нафтопродукти в Європу і по всьому світу.
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12.12.2024 13:39 Відповісти
Там написано договорились в рублях.
А на выручку рублей будут…. Ну например покупать лада Маслину и самовары. Или землю в Сибири назло конкурентам ))
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12.12.2024 23:38 Відповісти
Спонсори війни *****. І після цього вони лицемірно заявляють про своє ба)ння припинити війну в Україні.
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12.12.2024 12:52 Відповісти
Гроші не пахнуть. Уроди
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12.12.2024 13:01 Відповісти
Що там, ще нема таких дронів, щоб дістати цей найбільший у світі НПЗ? 😉 Тоді б і пожежа була б найбільша у Світі 😈
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12.12.2024 13:19 Відповісти
коли Індія буде з кимось воювати і Азія загалом, треба буде користатися моментом и вижимати бабло по повній, шо б срані друзі террористів схавали по повній
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12.12.2024 13:59 Відповісти
Потрібно щоб українські дрони кілька разів завітали до нафтових родовищ кацапстану. Це буде додатковим козирем на можливих переговорах. Трамп дуже прагне зменшити вартість пального у США, тому подібні удари точно підвищать суб'єктність України на міжнародному рівні. Потрібно демонструвати силу. Для дрона з бойовою частиною 50 кілограмів нафтовидобувна платформа ідеальна ціль, бо там є чому загорітись.
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12.12.2024 14:13 Відповісти
Конкуренти Роснєфті можуть скинутись і подарувати Україні декілька підводних човнів...
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12.12.2024 14:38 Відповісти
Нарендра ***** Моді нарешті знайшла свого Х@йла.
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12.12.2024 14:58 Відповісти
А платитимуть як звикле - рупіями, що їх неможливо з Індії вивести? 😁 То хай продають
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12.12.2024 16:22 Відповісти
санкціі в дії
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12.12.2024 18:33 Відповісти

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