Індія уклала історичну угоду на імпорт нафти з Росії, – Reuters

Приватна індійська нафтопереробна компанія Reliance уклала довгострокову угоду з російською державною компанією "Роснєфть" на постачання нафти.

Вона стала найбільшою угодою між двома країнами у галузі енергетики, повідомляє Reuters із посиланням на три джерела, знайомі з угодою.

Агентство зауважує, що історична угода укладена напередодні запланованого візиту російського диктатора Путіна до Індії.

Договір розрахований на 10 років і передбачає постачання близько 500 000 барелів російської нафти на добу для індійських НПЗ. Це приблизно відповідає 0,5% обсягу світового постачання нафти, вартість угоди становить близько $13 мільярдів на рік за поточними цінами.

Згідно з угодою, "Роснєфть" доставлятиме 20-21 танкерів Aframax (місткістю від 80 000 до 100 000 метричних тонн) різних сортів російської нафти і три вантажі мазуту в осбязі близько 100 000 тонн кожен місяць. Сировину постачатимуть для найбільшого у світі нафтопереробного комплексу Reliance західному індійському штаті Гуджарат.

Два джерела повідомили, що Reliance і "Роснєфть" щороку переглядатимуть ціни та обсяги в рамках угоди з урахуванням динаміки нафтових ринків.

На нову угоду припадає приблизно половина морського експорту нафти "Роснєфті" з російських портів, зазначає одне із джерел агентства.

Наразі на російську нафту припадає більше третини імпорту енергоресурсів Індії. Ця країна стала її найбільшим імпортером після того, як ЄС запровадив санкції на імпорт російської нафти у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році. Санкції зробили російську нафту дешевшою за конкурентні марки щонайменше на $3-4 за барель, що дозволяє індійським споживачам збільшити прибутки.

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Як повідомлялося, у 2024 році індійська Reliance та "Роснєфть" уклали угоду про закупівлю 3 млн барелів нафти на місяць. "Роснефть" також регулярно продавала нафту Reliance через посередників.

При цьому Reliance погодилася здійснити оплату за нафту в російських рублях через індійський HDFC Bank і російський "Газпромбанк", який уник санкцій Заходу, повідомляло Reuters. З січня по жовтень Reliance імпортувала в середньому 405 000 барелів на добу російської нафти.

Нагадаємо, знижки на російську нафту допомогли Індії заощадити понад $25 млрд у фінансовому році, що закінчився 31 березня 2024 року, порівняно з 2022-2023 роками.

Раніше повідомлялося, що індійські регулятори дозволили російським страховим компаніям страхувати танкери з нафтою із РФ, замість міжнародних страховиків. Це дозволить Росії обходити запроваджене країнами "Великої сімки" обмеження ціни нафти.