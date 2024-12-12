Відключення світла зранку скасували у трьох західних областях, на Львівщині їх повернули (оновлено)

У Львівській, Івано-Франківській та Волинській областях зранку у четвер, 12 грудня, скасували графіки відключення світла.

Про це повідомляє урядова ініціатива Штаб згуртованих громад.

Зазначимо, що у цих регіонах відключення скасовували і 10 та 11 грудня.

Згодом у Штабі уточнили, що на Львівщині все ж запровадили графіки відключень електроенергії.

За даними "Львівобленерго", погодинні відключення світла запроваджені з 15:00, світло по одній-дві години вимикатимуть для 4 черг, ще для двох черг графіки відключень застосовуватися не будуть.

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Як повідомлялося, в інших регіонах у четвер, 12 грудня, графіки обмеження споживання електроенергії для побутових споживачів застосовуватимуться для однією-двох черг з 07:00 до 22:00.