Суд арештував сім літаків збанкрутілої авіакомпанії МАУ Коломойського вартістю $40 мільйонів

В рамках розслідування кримінального провадження стосовно ухилення від сплати податків суд арештував 7 літаків відомої авіакомпанії орієнтовною вартістю $40 мільйонів.

Зокрема наразі арештовано 3 літаки Boeing 737-800, один Boeing 737-900 та 3 літаки Embraer 190, повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки (БЕБ). .

"Раніше детективи викрили відому авіакомпанію в ухиленні від сплати податків. Її літаки належать кіпрській компанії, яка, за оперативною інформацією, афілійована до двох відомих українських олігархів", – уточнили у пресслужбі Бюро.

Досудове розслідування у справі триває за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України "Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)".

За даними у судовому реєстрі, йдеться про літаки, які належать кіпрській компанії Brazaline Limited, але використовувались українською авіакомпанією МАУ, уточнює Liga.net. Шевченківський районний суд Києва наклав на них арешт своїм рішенням від 9 грудня.

Більшість арештованих літаків перебувають в аеропорту "Бориспіль" і не можуть використовуватися у зв'язку з закриттям повітряного простору України.

За версією слідства, в період 2017-2022 років при виплаті лізингових платежів за користування літаками на користь кіпрських компаній службові особи МАУ неправомірно використовували положення конвенції про уникнення подвійного оподаткування між Україною та Кіпром. У результаті цих дій до бюджету не надійшло 357 млн грн податків.

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Як повідомлялося, Господарський суд міста Києва 22 листопада 2023 року за позовом "Укрексімбанку" відкрив провадження у справі про банкрутство авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), яка була найбільшою в Україні до початку повномасштабного російського вторгнення.

Перед цим приватні виконавці вже продали на аукціонах державного підприємства СЕТАМ інші логотипи і торгові марки авіакомпанії, а також контрольні частки у двох найцінніших її активах – хендлінговій компанії "Інтеравіа"та ремонтній "МАУтехнік".

Чому збанкрутувала авіакомпанія МАУ Ігоря Коломойського?

Ще до початку повномасштабного вторгнення МАУ накопичила мільярдні борги перед державою, які співвласник авіакомпанії Ігор Коломойський відмовлявся повертати, пропонуючи натомість її акції. Зокрема, авіакомпанія винна щонайменше 800 млн грн за обслуговування літаків аеропорту "Бориспіль" та 1,5 млрд грн за аеронавігаційні послуги – "Украероруху". З обома тривають суди. Загальні фінансові зобов’язання МАУ за підсумками 2022 року сягають 20,5 млрд грн, свідчать дані "Опендатабот".

Нагадаємо, авіакомпанія МАУ була створена у 1992 році як спільне підприємство України та західних інвесторів для польотів з Києва до країн Європи на іноземних літаках. У 2011 році держава продала свою частку МАУ 61,58% приватним особам.

Серед нових власників компанії був колишній співвласник збанкрутілої авіакомпанії "АероСвіт" Арон Майберг. За даними ЗМІ, серед акціонерів МАУ після її приватизації також були колишній міністр інфраструктури Борис Колесніков і брат ексміністра Дмитра Табачника Михайло.

У 2015 році Ігор Коломойський, який володів "АероСвітом" разом з Майбергом, визнав, що купив частку МАУ у Колесникова. У 2022 року МАУ припинила польоти на тлі конфлікту Майберга та Коломойського.

На початку 2023 року Майберг вийшов із засновників МАУ, а також пішов з наглядової ради авіаперевізника. Відтак, компанія залишилася під контролем Коломойського.