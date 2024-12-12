Недоплатили податків на 1,2 мільярда: БЕБ прийшло з обшуками на феросплавні заводи Коломойського

Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило два феросплавних заводи в ухиленні від сплати майже 1,2 млрд грн податків під час експорту продукції.

Наразі на підприємствах тривають обшуки, повідомляє пресслужба Бюро. БЕБ не називає підприємства, але вказує, що вони афілійовані з відомими українськими олігархами.

За даними слідства, ці підприємства впродовж тривалого періоду експортували феросплавну продукцію до Австрії, Кіпру та ряду інших європейських країн за умисно занижуваною вартістю, що дозволило їм ухилитися від сплати податків в особливо великих розмірах. За оцінкою БЕБ, збитки держави становлять 1,2 млрд грн.

В рамках розслідування кримінального провадження детективи БЕБ встановили, що ці заводи експортували близько 90% виробленої сировини. Водночас валютна виручка від її продажу до України не поверталась. Зокрема сума заборгованості за реалізовану нерезидентам феросплавну продукцію в одному з підприємств складає 1,1 млрд грн.

Загалом лише впродовж 2022-2023 років заводи експортували сировину орієнтовною вартістю $853 млн, додали у БЕБ.

Наразі на підставі ухвал слідчого судді детективи БЕБ проводять обшуки на згадуваних підприємствах з метою виявлення та вилучення залишків феросплавної продукції, первинної фінансової документації, а також інших речей, що можуть бути долучені до матеріалів кримінального провадження як докази протиправної діяльності.

Досудове розслідування у справі відкрите за ознаками частини 3, статті 212 Кримінального кодексу України "Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)".

Як писав БізнесЦензор, групі "Приват" Ігоря Коломойського належить все виробництво феросплавів в Україні: від видобутку руди (Покровський і Марганецький ГЗК) до виробництва феросплавів – Нікопольський завод феросплавів (НЗФ) та Запорізький феросплавний завод (ЗФЗ). Партнером Коломойського по феросплавному бізнесу є Геннадій Боголюбов. Ще близько 30% в умовному феросплавному холдингу "приватівців" належить Віктору Пінчуку.

Як повідомлялося, за останні роки Запорізький та Нікопольський заводи феросплавів, які входять до групи "Приват" Ігоря Коломойського, кілька разів зупиняли свою діяльність, пояснюючи це проблемами з електропостачанням.