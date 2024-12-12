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Новини Тіньова економіка
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завод (714) Коломойський (1767) обшук (598) феросплави (8) Бюро економічної безпеки (364)

Недоплатили податків на 1,2 мільярда: БЕБ прийшло з обшуками на феросплавні заводи Коломойського

БЕБ прийшло з обшуками на феросплавні заводи Коломойського

Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило два феросплавних заводи в ухиленні від сплати майже 1,2 млрд грн податків під час експорту продукції.

Наразі на підприємствах тривають обшуки, повідомляє пресслужба Бюро. БЕБ не називає підприємства, але вказує, що вони афілійовані з відомими українськими олігархами.

За даними слідства, ці підприємства впродовж тривалого періоду експортували феросплавну продукцію до Австрії, Кіпру та ряду інших європейських країн за умисно занижуваною вартістю, що дозволило їм ухилитися від сплати податків в особливо великих розмірах. За оцінкою БЕБ, збитки держави становлять 1,2 млрд грн.

В рамках розслідування кримінального провадження детективи БЕБ встановили, що ці заводи експортували близько 90% виробленої сировини. Водночас валютна виручка від її продажу до України не поверталась. Зокрема сума заборгованості за реалізовану нерезидентам феросплавну продукцію в одному з підприємств складає 1,1 млрд грн.

Загалом лише впродовж 2022-2023 років заводи експортували сировину орієнтовною вартістю $853 млн, додали у БЕБ.

Наразі на підставі ухвал слідчого судді детективи БЕБ проводять обшуки на згадуваних підприємствах з метою виявлення та вилучення залишків феросплавної продукції, первинної фінансової документації, а також інших речей, що можуть бути долучені до матеріалів кримінального провадження як докази протиправної діяльності.

Досудове розслідування у справі відкрите за ознаками частини 3, статті 212 Кримінального кодексу України "Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)".

Як писав БізнесЦензор, групі "Приват" Ігоря Коломойського належить все виробництво феросплавів в Україні: від видобутку руди (Покровський і Марганецький ГЗК) до виробництва феросплавів – Нікопольський завод феросплавів (НЗФ) та Запорізький феросплавний завод (ЗФЗ). Партнером Коломойського по феросплавному бізнесу є Геннадій Боголюбов. Ще близько 30% в умовному феросплавному холдингу "приватівців" належить Віктору Пінчуку.

БЕБ прийшло з обшуками на феросплавні заводи Коломойського

БЕБ прийшло з обшуками на феросплавні заводи Коломойського

БЕБ прийшло з обшуками на феросплавні заводи Коломойського

Як повідомлялося, за останні роки Запорізький та Нікопольський заводи феросплавів, які входять до групи "Приват" Ігоря Коломойського, кілька разів зупиняли свою діяльність, пояснюючи це проблемами з електропостачанням.

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Заговорили про вибори під час перемир'я, то як іти за когось голосувати, треба мати добру пам'ять і розум, ні один із партій бариг-корупціонерів, ворогів із 5ї колони, зло охоронної системи не повинен потрапити до влади, під якого б голуба, ягня, орла-патріота вони не наряджалися..., бо буде біда, знищення українського народу і України !! Досить! Наїлися!
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12.12.2024 11:18 Відповісти
так Ви оптиміст, наше населення знову вибере типу Муравьова чи Бойка і я навіть вже не здивуюся.
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12.12.2024 12:13 Відповісти
Почати з того щоб ні одна партія ні один депутат, які були, хоча би один термін, починаючи з 1991 року до 2013 року, і їхні родичі, вже ніколи не попали в парламент і в президенти. Всі вони так чи інакше працювали на олігархат і підставили країну оркам. А тих хто були тільки пізніше треба розглянути окремо.
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13.12.2024 04:32 Відповісти
По традиції взуття залишили на вулиці????
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12.12.2024 11:19 Відповісти
Загалом лише впродовж 2022-2023 років заводи експортували сировину орієнтовною вартістю $853 млн... 2 роки нікого й нічого не хвилювало..., кошти виведені, пан коломойський заробляв собі на безбідне життя та на адвокатів й тут раптом... а до речі, що таке трапилось?
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12.12.2024 11:25 Відповісти
Оце Бєня лоханувся зі своїм вибором ... возили хлопчиська в 2017-2018 роках до Бєні на його літаку у Швейцарію, розробляли СВО ( спеціальну виборчу операцію ) проти майбутнього президентства Юльки за допомогою вишибайла Зеленського і наче все у хасидоолігархів вийшло, як планували , але ... ЯК ВАС ХЛОПЧИСЬКО КИНУВ!

Кому ти , Кучма, заводи пороздавав - вони ж на кілька кроків наперед не можуть прорахувати наслідки свого виборчого схематозу!?
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12.12.2024 13:38 Відповісти
Які наївні люди. Для таких, слабо аналізующих оця "вистава" і робиться. Якщо брати ще 24-й рік, то беня не повернув в країну десь близько 1 мільярда 250 мільйонів доларів. І тільки тепер прийшов БЕБ, щоб зіграти виставу для Заходу, що влада бореться з корупцією. І тепер декілька років буде тягнутися судова тяганина, а потім закриють діло, бо якийсь слідак не так щось зробив. І вся ця "вистава" для довірливих людей і для заходу. А гроші вже виведені. Що ж вони не приходили в 22-му році, в 23-му, чи в 24-му раніше.
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12.12.2024 18:29 Відповісти
беня каломойський вже давно мотав би строк в сша за відмивання грошей . але свого спонсора на виборах 19 року врятував вовочка і ..посадив.. бєню в тюрму ---і вівці цілі і вовки ситі . а що буде коли вовочка програє вибори ??? кому дістануться заводи . фабрики . тв анали . де буде звєздєть масєйчук і мазур каломойськіє --- горе та й годі
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12.12.2024 20:07 Відповісти

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