Відновлення економіки продовжує сповільнюватися, з початку року ВВП зріс на 4%, – Мінекономіки

У листопаді 2024 року темпи відновлення економіки України сповільнилося до 0,9%, порівняно із листопадом минулого року.

За підсумками перших одинадцяти місяців цього року зростання ВВП оцінюється на рівні 4% (+/- 0,5%), повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Галузі, що демонстрували позитивну динаміку в листопаді:

транспорт (завдяки стабільному функціонуванню Українського морського коридору); будівництво (завдяки програмам держпідтримки);

внутрішня торгівля (причини – сталий внутрішній попит та пропозиція товарів);

переробна промисловість (програми з відновлення та розвитку бізнесу, доступ до імпортної електроенергії та наявності альтернативних потужностей енергозабезпечення);

добувна промисловість (роботі нових свердловин з добування газу).

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Як повідомлялося, за оцінками Мінекономіки, у жовтні 2024 року зростання економіки України сповільнилося до 1,3%, порівняно із жовтнем минулого року. За підсумками перших десяти місяців цього року зростання ВВП оцінювалося на рівні 4,2%.

У вересні 2024 року ВВП України зріс до 3,8%, порівняно із вереснем минулого року. За дев’ять місяців цього року зростання оцінювалося у 4,5%.

Уряд прогнозує зростання ВВП за підсумками 2024 року на 3,5% та його уповільнення у наступному році до 2,7%.