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ВВП (1112) Мінекономрозвитку (1929)

Відновлення економіки продовжує сповільнюватися, з початку року ВВП зріс на 4%, – Мінекономіки

ввп,війна,економіка,інфляція,макроекономіка

У листопаді 2024 року темпи відновлення економіки України сповільнилося до 0,9%, порівняно із листопадом минулого року.

За підсумками перших одинадцяти місяців цього року зростання ВВП оцінюється на рівні 4% (+/- 0,5%), повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Галузі, що демонстрували позитивну динаміку в листопаді:

  • транспорт (завдяки стабільному функціонуванню Українського морського коридору); будівництво (завдяки програмам держпідтримки);
  • внутрішня торгівля (причини – сталий внутрішній попит та пропозиція товарів);
  • переробна промисловість (програми з відновлення та розвитку бізнесу, доступ до імпортної електроенергії та наявності альтернативних потужностей енергозабезпечення);
  • добувна промисловість (роботі нових свердловин з добування газу).

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Як повідомлялося, за оцінками Мінекономіки, у жовтні 2024 року зростання економіки України сповільнилося до 1,3%, порівняно із жовтнем минулого року. За підсумками перших десяти місяців цього року зростання ВВП оцінювалося на рівні 4,2%.

У вересні 2024 року ВВП України зріс до 3,8%, порівняно із вереснем минулого року. За дев’ять місяців цього року зростання оцінювалося у 4,5%.

Уряд прогнозує зростання ВВП за підсумками 2024 року на 3,5% та його уповільнення у наступному році до 2,7%.

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З цією владою У нас ще залишилась економіка????
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12.12.2024 10:48 Відповісти
Ну як економіка - існують на гроші Заходу і росказують про економіку.
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12.12.2024 11:06 Відповісти
Існування цих паразитів відбувається за рахунок майбутніх поколінь українців яким треба буде віддавати ці гроші
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12.12.2024 11:10 Відповісти
Заговорили про вибори під час перемир'я, то як іти за когось голосувати, треба мати добру пам'ять і розум, ні один із партій бариг-корупціонерів, ворогів із 5ї колони, зло охоронної системи не повинен потрапити до влади, під якого б голуба, ягня, орла-патріота вони не наряджалися..., бо буде біда, знищення українського народу і України !! Досить! Наїлися!
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12.12.2024 11:25 Відповісти
яка економіка ? ..ви про що ? ))

он зараз ще податки підняли - тобто це вже коли людина впала і її ногами добивають
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12.12.2024 10:50 Відповісти

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