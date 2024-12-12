Голова Нацбанку прокоментував меморандум про посилення контролю за операціями клієнтів банків

Меморандум, який уклали цього тижня "Приватбанк", "Ощадбанк", "Райффайзен банк" та "Універсал банк" (monobank), а також дві банківські асоціації, не запроваджує нових обмежень для тих клієнтів, які можуть підтвердити джерела своїх доходів.

Про це голова правління Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний написав у Facebook.

"Ужорсточення, зниження лімітів, "закручування гайок" – все, що завгодно, тільки не реальна суть Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг", – вважає Пишний.

Він запевнив, що підписаний банками Меморандум не передбачає посилення фінмоніторингу та оцінювання клієнтів банками.

"Банки як застосовували ризик-орієнтовний підхід до оцінки клієнтів, а відповідно й рішень про їх обслуговування, так і використовують", – написав голова НБУ.

Він також наголосив, що Меморандум не передбачає додаткових обмежень для клієнтів, якщо вони зможуть надати документальне підтвердження легального походження своїх коштів.

"Якщо ви працюєте "вбілу", отримуєте "білу" зарплату або ж можете в інший спосіб документально підтвердити свої доходи чи статки, – для вас взагалі нічого не зміниться... Ліміти, які зазначені в меморандумі стосуються виключно клієнтів, які не надали документальне підтвердження своїх доходів, особливо визначених як "високоризикові". По суті, не мають жодних документів! Останніх, за оцінками банків, не більше 1% від усієї клієнтської бази. Так, всього 1%, але саме вони активно задіяні в мережі "дропів" та є основою цього мільярдного "дроп"-трафіка", – написав Пишний.

Голова НБУ також запевнив, що підписання Меморандуму на роботі волонтерів, але їх потрібно надавати визначений банками перелік документів на підтвердження своєї діяльності. За його словами, після запровадження попередніх обмежень Нацбанком у жовтні не надійшло жодної скарги від волонтерських організацій.

Пишний додав, що Меморандум не передбачає термінової подання якихось додаткових довідок чи оновлення даних клієнтами.

Водночас голова НБУ наголосив, що підписання цього Меморандуму обмежить можливості фінансування тіньової економіки.

"Ініціатива банків – ніщо інше, як упорядкування всіх процесів та підходів, які вже існують, щоб разом не дати використовувати платіжну інфраструктуру для фінансування незаконної діяльності. Сьогодні це і ухилення від сплати податків, що вимірюється мільярдами гривень, які рухаються повз державний бюджет", – додав голова НБУ.

Як повідомлялося, 10 грудня державні "Приватбанк" і "Ощадбанк", а також "Універсалбанк" (monobank) і "Райффайзен Банк", на які на 1 жовтня припадало 64,5% усіх коштів населення в банках і 87,5% активних платіжних карток, а також Незалежна асоціація банків України (НАБУ) та Асоціація українських банків (АУБ) підписали меморандум "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг".

Документ передбачає посилення обмежень на операції клієнтів банків. Зокрема, місячний ліміт операцій для клієнтів із високим рівнем ризику, які не мають підтверджених доходів, становитиме 50 тис. грн із 1 лютого 2025 року. Крім того, посилюються вимоги до перевірки ФОПів.

Детальніше про те, навіщо банкам додаткові ліміти й що це значить для клієнтів, читайте а нашому матеріалі: "Банки вводять нові обмеження на перекази клієнтів і посилюють контроль за ФОП. Навіщо?"