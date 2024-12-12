Ілон Маск став першою людиною зі статками понад $400 мільярдів завдяки перемозі Трампа, – Bloomberg

Статки американського мільярдера Ілона Маска перевищили $400 мільярдів, вони збільшилися на 66% після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США.

Таким чином, Маск став першою людиною, статки якої перевищили цю позначку вперше в історії, передає Bloomberg.

Останнім каталізатором збільшення статків мільярдера став інсайдерський продаж акцій його приватної компанії SpaceX, що збільшило чистий капітал Маска приблизно на $50 мільярдів, згідно з індексом мільярдерів Bloomberg.

У середу SpaceX та її інвестори домовилися про викуп акцій на $1,25 мільярда у співробітників та інших інсайдерів компанії. В межах угоди компанію оцінили приблизно в $350 мільярдів, що робить SpaceX найдорожчим приватним стартапом у світі.

Акції Tesla Inc. також піднялися до історичного максимуму напередодні у середу. Разом це призвело до того, що оцінка статків Маска збільшилась до $447 мільярдів.

Це обумовило збільшення статків Маска на $62,8 мільярда за день, що також є рекордним показником. Своєю чергою, це також сприяло тому, що сукупні статки 500 найбагатших людей світу перевищили $10 трильйонів, також вперше в історії.

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З початку року оцінка капіталу Маску зросли на $218 млрд. Акції Tesla, які складають основну частину статків Маска, цього року зросли на 71% і закрилися в середу на рівні $424,77 за одиницю, це рекордний показник із 2021 року.

На зростання вартості Tesla впливає очікування того, що Трамп сприятиме поширенню безпілотних автомобілів і скасує податкові пільги для електромобілів, які допомагають конкурентам компанії. Також очікується, що Маск займе ключову роль у новій адміністрації Трампа як співголова новоствореного Департаменту ефективності уряду.

Тим часом вартість його стартапу зі штучного інтелекту xAI зросла більш ніж удвічі – до $50 мільярдів з моменту останнього раунду фінансування у травні, а в листопаді Wall Street Journal повідомила, що перемога Трампа допомогла підвищити інтерес до компанії.