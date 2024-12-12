Програма повернення українських біженців з Німеччини запрацює вже з початку наступного року, – радник президента Камишін

Вже з перших місяців наступного року почне працювати українсько-німецька програма під егідою новоствореного Міністерства єдності щодо повернення українців на Батьківщину, де вони зможуть бути задіяними, зокрема, на об’єктах оборонної промисловості.

Про це колишній міністр стратегічної промисловості а нині – радник президента Олександр Камишін повідомив на Німецько-українському бізнес-форумі у Берліні напередодні, передає Укрінформ.

Він також розповів, що Україна активно нарощує виробництво сучасної зброї різних видів і може виробляти не лише дрони, а й фактично всі види конвенційних озброєнь.

"Цього року в Україні буде вироблено втричі більше зброї, яку держава може профінансувати. Наступного року паритет буде приблизно такий самий, але ринковий обсяг сягне $30 млрд", – заявив Камишін.

Радник президента висловив переконання, що оборонна галузь буде залишатися стратегічною в українському-німецькому співробітництві.

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Як повідомлялося, канцлер ФРН Олаф Шольц раніше заявив, що президент України Володимир Зеленський пропонував створити українську установу в Німеччині та Польщі, яка буде підтримувати українців у поверненні додому або працевлаштуванні в Німеччині.

Нагадаємо, на початку грудня Верховна Рада призначила ексголову правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності України.

Створення "Міністерства єдності" у серпні анонсував президент Володимир Зеленський. За його словами, Міністерству зовнішніх справ не вистачає ресурсів для підтримки 7,5 мільйонів українців, які перебувають за кордоном.