Програма повернення українських біженців з Німеччини запрацює вже з початку наступного року, – радник президента Камишін
Вже з перших місяців наступного року почне працювати українсько-німецька програма під егідою новоствореного Міністерства єдності щодо повернення українців на Батьківщину, де вони зможуть бути задіяними, зокрема, на об’єктах оборонної промисловості.
Про це колишній міністр стратегічної промисловості а нині – радник президента Олександр Камишін повідомив на Німецько-українському бізнес-форумі у Берліні напередодні, передає Укрінформ.
Він також розповів, що Україна активно нарощує виробництво сучасної зброї різних видів і може виробляти не лише дрони, а й фактично всі види конвенційних озброєнь.
"Цього року в Україні буде вироблено втричі більше зброї, яку держава може профінансувати. Наступного року паритет буде приблизно такий самий, але ринковий обсяг сягне $30 млрд", – заявив Камишін.
Радник президента висловив переконання, що оборонна галузь буде залишатися стратегічною в українському-німецькому співробітництві.
Як повідомлялося, канцлер ФРН Олаф Шольц раніше заявив, що президент України Володимир Зеленський пропонував створити українську установу в Німеччині та Польщі, яка буде підтримувати українців у поверненні додому або працевлаштуванні в Німеччині.
Нагадаємо, на початку грудня Верховна Рада призначила ексголову правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності України.
Створення "Міністерства єдності" у серпні анонсував президент Володимир Зеленський. За його словами, Міністерству зовнішніх справ не вистачає ресурсів для підтримки 7,5 мільйонів українців, які перебувають за кордоном.
Будь ласка, зачекайте...
Треба подякувати незламного пана Камишіна за його потужне попередження !
Вони в Німеччині не працюють і в Україні не планують. Це звичайні паразити.
И не понимаю - почему КОНЬ не на фронте?
Я вообще не понимаю
Почему молодые кони не хотят защищать Украину?
Все считают ,что воевать 40+ - это рецепт нашей победы ?
Очень хочется увидеть этот парад победы пап и дедушек
Ну чтоб потом мы,как кацапы говорили внукам
ДЕДЫ ВОЕВАЛИ!!!!!!
А еще нам все время рассказывают про мясные штурмы кацапов
Какой это жах!!
А наших ,в отлично от кацапов, на мясные штурмы не посылают
Их просто не демобилизуют 3 года
Ждут,когда они сдохнут на фронте
Так чем мы лучше кацапов?
пробачте, а як влада України допомагає біженцям? Чи не хватає ресурсів для казнокрадів, щойно створеного мінестерства?
В Украине куча безработных. Приезжайте на оружейном заводе работать. Сами работайте за свои 500 долларов.
З іншого боку абсолютно зрозуміло що Німеччині це абсолютно невигідно, так що на словах вона погодиться, блабла, але по факту це просто фейк ініціатива або розпил бабла.
Ну вже дуже напевно сумують в Німетчині наші за всим цим!!!!
А нові серії "слуги нахуроду" завдяки інтернету можна і з Дюсельдорфу дивитись.