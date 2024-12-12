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біженці (623) Німеччина (1833) Камишін (65)

Програма повернення українських біженців з Німеччини запрацює вже з початку наступного року, – радник президента Камишін

камишін

Вже з перших місяців наступного року почне працювати українсько-німецька програма під егідою новоствореного Міністерства єдності щодо повернення українців на Батьківщину, де вони зможуть бути задіяними, зокрема, на об’єктах оборонної промисловості.

Про це колишній міністр стратегічної промисловості а нині – радник президента Олександр Камишін повідомив на Німецько-українському бізнес-форумі у Берліні напередодні, передає Укрінформ.

Він також розповів, що Україна активно нарощує виробництво сучасної зброї різних видів і може виробляти не лише дрони, а й фактично всі види конвенційних озброєнь.

"Цього року в Україні буде вироблено втричі більше зброї, яку держава може профінансувати. Наступного року паритет буде приблизно такий самий, але ринковий обсяг сягне $30 млрд", – заявив Камишін.

Радник президента висловив переконання, що оборонна галузь буде залишатися стратегічною в українському-німецькому співробітництві.

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Як повідомлялося, канцлер ФРН Олаф Шольц раніше заявив, що президент України Володимир Зеленський пропонував створити українську установу в Німеччині та Польщі, яка буде підтримувати українців у поверненні додому або працевлаштуванні в Німеччині.

Нагадаємо, на початку грудня Верховна Рада призначила ексголову правління НАК "Нафтогаз України" Олексія Чернишова на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності України.

Створення "Міністерства єдності" у серпні анонсував президент Володимир Зеленський. За його словами, Міністерству зовнішніх справ не вистачає ресурсів для підтримки 7,5 мільйонів українців, які перебувають за кордоном.

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Топ коментарі
+33
Я тобі скажу але ти не ображайся-люди виїхали з цієї держави не від добра-а від корупції на кожному кроці .від свавілля чиновників ..відсутність захисту в суді ,,,,,і від долбойобів подібних тобі та тупоголовому Грицьку-стецьку які цих людей засуджують
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12.12.2024 10:59
+21
Програма запрацює, гроші освоють, але біженці не повернуться
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12.12.2024 10:47
+18
Які ж дебіли у владі...
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12.12.2024 10:54
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Ця програма запрацює , якщо цих емігрантів ( біженців) почнуть в Україну насильно відправляти.
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12.12.2024 10:46 Відповісти
З язика зірвав. Те саме хотів написати. Бо наша держава: не зробила безкоштовних садочків, не забезпечила житлом (нормальним, а не сараями з ДСП), держава не забезпечила соціалкою ВПО... А в Німеччині це все є. І шо, їм повертатися в нікуди? Там де соціалку заміняють на "вовину тисячу"? Кому той популізм?
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12.12.2024 11:23 Відповісти
Якщо це зробити тоді Ішаку та сворі не буде з чого красти!
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12.12.2024 18:40 Відповісти
Цей Камишін фактично попередив біженців - біжіть , дурні, з Германії до інших країн , або навіть на інші континенти ( Бразилія, Аргентина , Уругвай , Канада , Австралія ... ), бо ми , ЗЕкати, за вами прийдемо і утилізуємо!
Треба подякувати незламного пана Камишіна за його потужне попередження !
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12.12.2024 13:43 Відповісти
Нікого німці висилати не будуть. Навіть не можуть вигнати сраних арабів які гвалтують всю Германію. І Вінник, Потап і Манатік і весь батальон МОНАКО можуть там спокійно проживати і срати вони хотіли на побажанки зеліного жополиза камишіна.
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12.12.2024 14:31 Відповісти
Більшість цих біженців не від війни виїхали, а за шарою або щоб влаштувати своє власне життя "під шумок", як це щробила велика кількість жінок.

Вони в Німеччині не працюють і в Україні не планують. Це звичайні паразити.
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12.12.2024 10:47 Відповісти
💯 пудово
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12.12.2024 10:50 Відповісти
Я тобі скажу але ти не ображайся-люди виїхали з цієї держави не від добра-а від корупції на кожному кроці .від свавілля чиновників ..відсутність захисту в суді ,,,,,і від долбойобів подібних тобі та тупоголовому Грицьку-стецьку які цих людей засуджують
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12.12.2024 10:59 Відповісти
а що, всі ці роки вони тут жили не при корупції? корупція ж була і раніше. і є.. і буде. проте вони жили і не виїжджали. а виїхали зараз тому, щоб дрони і ракети не прилетіли їм і їхнім дітям на голови. тобто саме це можна назвати головною причиною їх виїзду.
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12.12.2024 12:54 Відповісти
Виїхали і зрозуміли що таке нормальне людське життя, тому повертатись будуть тільки ті хто не зміг адаптуватись, а таких мало.
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12.12.2024 15:18 Відповісти
Дебілушко ти реально пприрівнюєш розмір корупції у 2015-2019 та після помилки 2019. Смішний 🤡
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12.12.2024 19:11 Відповісти
я не про розмір корупції, я взагалі про корупцію. при янику і при зелених вона реально зашкалювала. це факт. при Пороху її було значно менше. це теж факт. проте і сказати, що її не було теж не можна. немає у цій країні святих політиків і чиновників альтруїстів, які тільки на зарплату працюють.. не було і нема. така реальність. тож дебілушку ти в дзеркалі бачиш.
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12.12.2024 19:20 Відповісти
У корупції як і в усіх вимірюваних величинах - важливий розмір.
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12.12.2024 19:36 Відповісти
та то ясно..
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12.12.2024 19:52 Відповісти
Працювала і в Україні і тут працюю. Повертатися до зелених не збираюся. Пардон.
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12.12.2024 10:59 Відповісти
Зелені не на вічно - А наслідки їх діяльності на скільки десятиліть?
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12.12.2024 11:39 Відповісти
Тобі заздрісно? Чому ти так не зробив? І нашо цю херню молоти, тебе жінка кинула чи шо?
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12.12.2024 11:24 Відповісти
А вони шо , кріпосні ? Їдуть туди де краще жити.
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12.12.2024 11:29 Відповісти
Ну добре, що твоє житло кожного дня не бомбардують шахеди, та ракети. А хто це хоча б раз переніс, на власній шкурі, та отримав ""потужну" підтримка, тому і поїхав з дітьми на чужбину!
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12.12.2024 14:07 Відповісти
Ага шість мільйонів паразитів 😂 заспокоюй себе цією думкою))
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12.12.2024 15:16 Відповісти
Програма запрацює, гроші освоють, але біженці не повернуться
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12.12.2024 10:47 Відповісти
Война закончится, визы отменят и вынуждены будут вернуться. Югославы, в своё время, точно так же возвращались.
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12.12.2024 10:56 Відповісти
Не повернуться
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12.12.2024 11:00 Відповісти
як і юґи не повернулись )
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12.12.2024 11:03 Відповісти
Повернулись хто сидів на утриманні та субсидіях...а люди там працюють ..відкрили бізнес НІКОЛИ
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12.12.2024 11:07 Відповісти
ну так, повернулись тільки не адаптовані. ну і соціальщики, та й то добровільно.
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12.12.2024 11:20 Відповісти
так поверталися, що аж 100тис югів залишилось в Німеччині
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12.12.2024 11:12 Відповісти
100 тисяч працюючих,,,а
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12.12.2024 11:14 Відповісти
помиляєшся. Якшо людина працює і має легальну роботу, то вже ніхто нічого ніколи не відмінить. Мало того - ще за 2 роки почнуть отримувати паспорти ЄС
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12.12.2024 11:25 Відповісти
Орбані радники!!!!! Зрадник на раднику сидить і радником поганяє!! у кожного чиновника 20 зрадників, нахіба тоді чиновник?!!!! В ЗСУ людей не можуть набрати, але радників тільки більшає
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12.12.2024 10:48 Відповісти
Радник то кошерно, ВСУ в них неначасі...
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12.12.2024 10:52 Відповісти
А воно їм (німцям і біженцям) треба? Чергові бла-бла-бла від чергового кварталівця. Порівняйте зарплати в Німеччині і в Україні і потім звіздіть.
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12.12.2024 10:52 Відповісти
Створити установу в Німеччині, де будуть працювати родичі зелених і відмивати / красти бюджет. Хтось перевірить ті Торговельної- економічні місії України за кордоном ? Скільки на їх банківські рахунки за кордоном надійшло грошей з лютого 2022 року від небайдужих громадян і куди вони поділися ?
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12.12.2024 10:57 Відповісти
Які ж дебіли у владі...
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12.12.2024 10:54 Відповісти
Дебіли під владою, а у владі розуміють чого хотять.
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12.12.2024 15:25 Відповісти
не дебіли ...камишін це ******* що створила браковані міни
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12.12.2024 16:35 Відповісти
Не хочуть чомусь раби повертатись на плантацію
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12.12.2024 11:00 Відповісти
Можливо Люди тільки вдихнули волю????
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12.12.2024 11:01 Відповісти
Поверніть Кулебу із США до ЗСУ .
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12.12.2024 11:01 Відповісти
І данілова з синами,,а також ,Олексія петровича,,,,Михайла Петровича ,,...
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12.12.2024 11:03 Відповісти
антон старойоб - !0гогрудня2024го року( резиновий вироб),-новоспечений подоляцкий бот.
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12.12.2024 12:46 Відповісти
Йому просто лопати не дісталося.
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12.12.2024 11:04 Відповісти
Булоб правильніше лопатою або шоб напевно льодорубом.....
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12.12.2024 11:16 Відповісти
І дайте лопату в руки....
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12.12.2024 11:16 Відповісти
Мені надзвичайно сподобалося наше МЗС яке закликало українців тікати з Сирії, бо там війна, а в Україні війни не має, не переплутайте.
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12.12.2024 11:10 Відповісти
камішин - д@лбай б! ныхто не повернеться в ЗЕндр
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12.12.2024 11:10 Відповісти
Німці подивилися на морду цього дурачка і мовчки розійшлися. Німці - люди ввічливі, правду у вічі кажуть не часто. Але думають вони точно - і такі дурачки, як отой Камишін - найкраще пугало для німецьких інвесторів. Але зелені придурки того не розуміють і вважають себе неабиякими діячами.
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12.12.2024 11:11 Відповісти
Мін уже наробив, які не придатні до стрільби, тепер ще біженців повернеш. Ми охоче вірим тобі гнида зелена. Такі як ти повинні сидіти років 12.
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12.12.2024 11:13 Відповісти
"Такі як ти повинні сидіти років 12" (с) По життєво!!
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12.12.2024 12:24 Відповісти
МинПУК идет в наступление
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12.12.2024 11:15 Відповісти
декілька днів назад, по Ö3 оцінювали повернення сирійських біженців, в зв'язку з офіційним закіннченням вимог для їх тутошнього перебування в азюлі. і?: ті які працюють, живуть на приваті, сплачують всі налоги - їх повернення в сирію малоймовірне. тільки на добровільних началах. і це сирійці, у яких взагалі мілка моторика відсутня. а шо вже казати про українців, при тих же умовах інтеграції, навіть при малоймовірності закінчення війни? і юґи в 90х, наглядний тому приклад. так що дєрьмак та шайка можуть тримати свої ноги ширшеє. повернуться, на добровільних засвдах, і тільки ті, які ніде не будуть працювати, і в Україні також. щоб законно депортувати, (купити квиток, видати дорожні гроші,..... - кожному), навіть сотні тисяч соціальщиків, це скільки грошей повинна буде витратити на це та ж німеція?
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12.12.2024 11:17 Відповісти
Зелені покидьки розтрощили і розікрали всю країну, а тепер їм потрібні раби на заводи щоб працювали за пайку і не виїжджали за кордон. Пнх
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12.12.2024 11:19 Відповісти
То якшо ти рукожопий і тупорилий ,,,,,а якшо ти приносиш прибуток і заробляєш гроші роботодавцю то ти цінний кадр хоч тут в Україні хоч буть де
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12.12.2024 11:24 Відповісти
Так і є, тільки мені не ясно навіщо мені працювати в країні і сплачувати конські податки які щороку придумують нові, і які йдуть у карман владі а не на користь державі, де окрім брехні нічого від влади не чутно, а комуналка та ціни на пальне ростусть в геометричній прогресії так само як і маєтки у різних "слуг" якщо можна працювати і жити в цивілізованих країнах, де податки такі самі а інколи і нижчі, а рівень життя значно вищий. Ну і поменше ідіотів які вважають що на заводах і інших робітничих засадах працюють "рукожопі і тупорилі" люди, бо за такі фразочки штрафують і звільняють, бо розуміють що якщо ці люди не будуть працювати ще і в гарних умовах, то скажуть баста і всі будуть сидіти у купі сміття без води і світла🤷
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12.12.2024 15:14 Відповісти
Смотрю на фото этого МОЛОДОГО КОНЯ
И не понимаю - почему КОНЬ не на фронте?
Я вообще не понимаю
Почему молодые кони не хотят защищать Украину?
Все считают ,что воевать 40+ - это рецепт нашей победы ?
Очень хочется увидеть этот парад победы пап и дедушек
Ну чтоб потом мы,как кацапы говорили внукам
ДЕДЫ ВОЕВАЛИ!!!!!!
А еще нам все время рассказывают про мясные штурмы кацапов
Какой это жах!!
А наших ,в отлично от кацапов, на мясные штурмы не посылают
Их просто не демобилизуют 3 года
Ждут,когда они сдохнут на фронте
Так чем мы лучше кацапов?
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12.12.2024 11:25 Відповісти
бу-га-га!
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12.12.2024 12:21 Відповісти
"... шумєл камышин, дерев'я гнулісь" - мацкальськая народная пєсня.
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12.12.2024 12:29 Відповісти
Міністерству зовнішніх справ не вистачає ресурсів для підтримки 7,5 мільйонів українців, які перебувають за кордоном.
пробачте, а як влада України допомагає біженцям? Чи не хватає ресурсів для казнокрадів, щойно створеного мінестерства?
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12.12.2024 12:53 Відповісти
Боже, спаси и помоги избежать заботной заботы укрвлади. Дайте нам спокойно жить, мы уже под вашей заботой 30 лет жили - в стиле "чтобы не сдохнуть, все реши сам". Сплошная коррупция и анархия. На людей наплевать. Да мы землю здесь роем, чтобы в эту країну мрій больше не вернуться.
В Украине куча безработных. Приезжайте на оружейном заводе работать. Сами работайте за свои 500 долларов.
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12.12.2024 13:36 Відповісти
Поки зеленські 🤡 при владі ...то хай губу закатають ...навіть ті хто проголосував за це шобло , не повернуться в Україну , поки зеленські бандити керують державою ... достатньо податися на політ біженця ,не згодних з владою ...
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12.12.2024 13:48 Відповісти
ця програма запрацює так само, як і браковані міни, які ти, зелений підар з косичкою, виробив...
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12.12.2024 14:59 Відповісти
Ага повернуться, вже всі речі зі ради і чекають. Ця влада так людей задовбала що як тільки кордони відкриють виїде ще більше ніж до війни.
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12.12.2024 15:01 Відповісти
МінЄд і МінПук, ви брехливі сволоти. Оборонка в країні не працює фактично, є невеличкі компанії які збирають дрони на з'йомних квартирах. Але туди треба на роботу прокрадатись вулицями де йде налов, і ніколи не знаєш, ти будеш сьогодні збирати дрони, чи твій шлях на роботу закінчиться в Часовому Ярі. У нас безліч робочої сили, ще поки всередині країни, який ви не можете дати раду і створити безпечний простір. Вам робоча сила не треба, не брешіть, ви просто маєте бажання переслідувати тих, хто зміг втекти.

З іншого боку абсолютно зрозуміло що Німеччині це абсолютно невигідно, так що на словах вона погодиться, блабла, але по факту це просто фейк ініціатива або розпил бабла.
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12.12.2024 15:27 Відповісти
о ..АВТОР бракованих мін ******** камишін

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12.12.2024 16:34 Відповісти
Ну а как , нужно умняк залепить , всех вернем всех..
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12.12.2024 18:40 Відповісти
Саме про це думаєш коли бачиш корумповані суди,прокуратуру,МСЕк,митницю!
Ну вже дуже напевно сумують в Німетчині наші за всим цим!!!!
А нові серії "слуги нахуроду" завдяки інтернету можна і з Дюсельдорфу дивитись.
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12.12.2024 19:19 Відповісти
Паразити гниди у владі вас сук вішати на стовбах будемо 😡 тільки тоді москалів та глобалістів переможемо!!! Слава ЗСУ! Смерть внутрішнім та зовнішнім ворогам!
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14.12.2024 20:36 Відповісти

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