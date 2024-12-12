Найбільший покупець російського газу в Австрії оголосив про негайне розірвання контракту з "Газпромом"

Австрійська енергетична компанія OMV, найбільшим акціонером якої опосередковано є уряд країни, оголосила про розірвання довгострокового контракту на постачання газу з російською компанію "Газпром експорт".

Рішення про розірвання контракту набирає чинності негайно, повідомляється на офіційному сайті компанії.

"OMV більше не має жодних контрактів на постачання з "Газпром експортом" і жодного бізнесу в Росії", – йдеться у заяві компанії.

Йдеться про контракт, укладений у 2006 році і розрахований до 2040 року.

В OMV нагадали, що з 6:00 ранку 16 листопада "Газпром експорт" припинив постачання газу для OMV.

"Розірвання пов'язане з істотним порушенням "Газпром експортом" контрактних зобов'язань", – додали в компанії.

Голова правління та генеральний директор OMV Альфред Стерн зауважив, що компанія постійно реалізую стратегію диверсифікації джерел газопостачання та розширення доступний потужностей трубопроводів.

"Завдяки успішним зусиллям нашої газової команди протягом останніх трьох років, OMV має хороші можливості використовувати наш диверсифікований портфель альтернативних джерел газу, забезпечуючи безпеку постачання для наших клієнтів", – додав голова він.

В компанії додали, що внаслідок розірвання контракту потенційний ризик для її підрозділу OMV Gas Marketing & Trading (OGMT) знизиться, оскільки забезпечення постачання газу можна повністю забезпечити з альтернативних джерел, а маржа від контракту на постачання російського газу була незначною.

OMV уточнює, що портфель компанії включає кілька джерел постачання газу власного видобутку газу з Норвегії та Австрії, від сторонніх виробників газу, а також додаткові довгострокові контракти на імпорт скрапленого газу. Крім того, газосховища OMV в Австрії заповнені на близько 85%, тому компанія може виконувати всі свої клієнтські контракти з використання альтернативних джерел газу.

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Як повідомлялося, "Газпром" з 16 листопада припинив постачання газу австрійській OMV за довгостроковим контрактом.

Російський монополіст ухвалив таке рішення наступного ж дня після того, як OMV заявила, що припинить виплати за контрактом з огляду на рішення арбітражу, який присудив стягнути з "Газпрому" 230 мільйонів євро ($242 мільйони). Австрійська компанія планувала зарахувати отриманий газ в рахунок погашення боргу.

Однак після цього транзит російського газу через Україну до Європи не зменшився і залишається стабільним на рівні близько 42 млн кубометрів на добу.

Австрійська OMV раніше отримувала близько 17 млн ​​кубометрів газу на день від "Газпрому" українським маршрутом, отже зараз ці обсяги очевидно постачаються для нових покупців або посередників у Європі.

За даними Reuters, після припинення постачання газу за контрактом з австрійською компанією OMV, російський "Газпром" почав продавати це пальне словацькій компанії SPP, тому загалом обсяги транзиту російського газу через Україну до ЄС суттєво не змінилися. Своєю чергою SPP перепродує цей газ австрійським покупцям, але невідомо, чи є через них є OMV.