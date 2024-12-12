БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
414 відвідувачів онлайн
Новини
4 656 8
бюджет (1771) дефіцит (444) кредит (3228) росія (13628) позика (19)

Путін позичив "дружнім" до Росії країнам рекордну за 25 років суму, незважаючи на діру в бюджеті

Путін позичив

Росія продовжує радянську практику багатомільярдних вливань у лояльні режими за кордоном, незважаючи на дефіцит власного бюджету та скорочення витрат на соціальну підтримку громадян. Так, заборгованість іноземних держав перед Росією встановила рекорд із 1999 року – $30,1 млрд.

Про це пише The Moscow Times.

За минулий рік Росія видала позик та кредитів більш ніж на $2,5 млрд, а також пробачила та списала зобов'язання низці країн.

Найбільше кредитів від Росії отримав Єгипет: його борг збільшився на $1,45 млрд. Бангладеш отримав від РФ $745 млн, Індія – $363 млн. Крім того, $41,3 млн було виділено Узбекистану, $19,9 млн – "уряду" талібів у Афганістані, 16,9 млн – Нікарагуа. Ще близько $26 млн у сумі дісталося Замбії, Ємену, Шрі-Ланці, Еквадору та Судану.

Близько $700 млн боргу Росія вибачила Сомалі, зокрема зобов'язання, які залишалися ще з часів СРСР.

Водночас, за даними Світового банку, на $487 млн ​​знизилася заборгованість Білорусі, якій президент РФ Владімір Путін дозволив відстрочити платежі за кредитами 2023 року на 2029-2034 роки. Крім того, на $117 млн скоротилася заборгованість Сербії, на $40 млн – Вірменії.

Читайте також: Росія карає мешканців окупованої Абхазії за протести: Зупинили дотації, світло вмикають на 1,5 години двічі на день

Загальний обсяг нових кредитів у перерахунку на рублі становив близько 257 млрд руб., і цю суму можна порівняти з бюджетом великого російського регіону й річним бюджетом всього нацпроєкту "Охорона здоров'я" (290 млрд руб.).

Як зазначається, кредити "дружнім" країнам Кремль видав незважаючи на дефіцит бюджету: торік він становив 3,2 трлн руб., а цього року, за оцінками Мінфіну РФ, досягне 3,3 трлн руб.

Як повідомлялося, 1 грудня Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2025-2027 роки. Так, наступного року російський уряд збільшить витрати за статтею "національна оборона" до нового рекорду в 13,49 трлн руб. Порівняно з поточним роком (10,8 трлн руб.) військовий бюджет збільшиться на 25%, стосовно 2023 року (6,8 трлн руб.) – удвічі, а якщо порівнювати з 2021 роком (3,5 трлн руб.) – зросте практично в 4 рази.

Наприкінці липня стало відомо, що Путін дозволив "дружнім" країнам не повертати Росії ще $600 млн боргів.

Перед тим повідомлялося, що Росія в найближчі три роки витратить майже 1,5 трлн руб., або близько $17 млрд, на державні кредити "дружнім" країнам.

Своєю чергою інвестори з "дружніх" Росії країн почали активно розпродувати російські акції після того, як США запровадили санкції проти "Московської біржі". Так, за підсумками другого кварталу поточного року активи на рахунках нерезидентів у російських брокерів скоротилися на 9,6%, або майже на 189 млрд руб. – до 1,77 трлн руб.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не рахуйте кацапські гроші, краще досліджуйте наш бюджет.
показати весь коментар
12.12.2024 09:41 Відповісти
гетьманцеви та інші арахамії....показують пальцем в іншу сторону...та кричать: "...діржитє вора..."
показати весь коментар
12.12.2024 09:50 Відповісти
Я не розумію , навіщо прийматися негараздами в оркостані? Ось кричали наші блохери - от шойгу і його генерали все покіздили! Айяяяай! І добре, що кіздили! Ви кому сприяєте в перемозі?
Зараз замість оленевода счетовод белоусов кожну копійку рахує.
показати весь коментар
12.12.2024 09:53 Відповісти
Ну то за друге треба думати головою і робити висновки а за перше можна просто сирнути за шашлики рибу по талонах 73% .....
показати весь коментар
12.12.2024 10:46 Відповісти
І скільки вкрали...
показати весь коментар
12.12.2024 10:47 Відповісти
Сирия: новое правительство отменило талоны на хлеб, газ и бензин. росия: ввели талоны на рыбу.
показати весь коментар
12.12.2024 09:49 Відповісти
Та зрозуміло все. ***** ж не зовсім божевільне. Розуміє - що якщо не буде хоч якось підтримувати "вісь зла" - диктаторські та споріднені режими - залишиться в міжнародній ізоляції. І санкції почнуть працювати значно дошкульніше.

Сирію, ось, не втримав - втратив надзручне місце для обкатки "спец.військ", для впливу на ближній схід, для проекції сили на Африку. Навіть якщо залишить за собою 1-2 бази в Сирії - хєра зо два тепер так "зручно" йому буде оперувати в цьому регіоні.
показати весь коментар
12.12.2024 11:05 Відповісти
Так само було перед розвалом срср. Клята рашка. Слава Україні!!!
показати весь коментар
12.12.2024 13:30 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 