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Новини
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Кіпр позбавив громадянства Коломойського, Бахматюка і Григоришина, – Politis. ДОКУМЕНТ

кипр

Кіпр позбавив "золотих паспортів" понад 77 осіб, у тому числі низку відомих українських та російських бізнесменів та членів їх родин.

Зокрема, громадянство Кіпру втратили Ігор Коломойський, бізнесмен Вадим Шульман, власник групи "Енергетичний стандарт" Костянтин Григоришин, власник агрохолдингу UkrLandFarming Олег Бахматюк та його сестра Наталія Василюк, пише українська редакція Forbes із посиланням на кіпрську газету Politis.

Видання зазначає, що перелік осіб, щодо яких урядом Кіпру вже ухвалено рішення про позбавлення громадянства, було складено приблизно місяць тому. У списку зазначено посередників, включаючи юридичні та аудиторські фірми, через які видавалися документи, а також кількість близьких родичів, які також отримали громадянство Кіпру (у дужках).

Наприклад, разом з Бахматюком "золоті паспорти" отримали ще 4 члени його родини. Водночас про позбавлення громадянства Коломойського кіпрські ЗМІ повідомляли раніше.

До переліку також потрапили сім російських мільярдерів зі списку Forbes, пише The Moscow Times.

Зокрема, громадянство Кіпру втратили співвласник "Альфа-Груп" Олексій Кузьмічов ($6,6 млрд), власник групи компаній "Меркурій" Ігор Кєсаєв ($5,5 млрд), засновник групи "Сафмар" Михайло Гуцерієв ($3,7 млрд), засновник "Русала" Олег Дєріпаска ($2,8 млрд), голова "Русагро" Вадим Мошкович ($2,7 млрд), ексголова ради директорів "Шереметьєво" Олександр Пономарєнко ($2 млрд) та співвласник мережі магазинів Fix Price Сергій Ломакін ($1,7 млрд). Про втрату громадянства Кіпру частиною з них стало відомо раніше. Також без кіпрського громадянства залишились їхні родичі.

Кіпр позбавив громадянства 77 бізнесменів

Кіпр позбавив громадянства 77 бізнесменів

Кіпр позбавив громадянства 77 бізнесменів

Як повідомлялоя, на початку жовтня стало відомо, що Bank of Cyprus закрив близько 20 тис. рахунків, що належали 7 тис. російських клієнтів.Так, у 2014 році, коли розпочалася санація клієнтського портфеля, на росіян припадало 4% наших клієнтів, сьогодні ця частка становить лише 0,4%.

Автор: 

громадянство (131) Кіпр (136) паспорт (233)


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Топ коментарі
+13
Остров грязных денег в океане есть, весь покрытый "зеленью", абсолютно весь.
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27.11.2024 21:05
+6
Кипр хочет в НАТО и чистить закрома.
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28.11.2024 00:41
+4
Не все скоту масниця.
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27.11.2024 23:21
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о боже мой!!!!!
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27.11.2024 21:02 Відповісти
Остров грязных денег в океане есть, весь покрытый "зеленью", абсолютно весь.
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27.11.2024 21:05 Відповісти
бабушка
пріЄхала
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27.11.2024 22:02 Відповісти
Не все скоту масниця.
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27.11.2024 23:21 Відповісти
Кипр хочет в НАТО и чистить закрома.
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28.11.2024 00:41 Відповісти
Він же розділений - частково захоплений Турцією ? Як його можна у НАТО !
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28.11.2024 11:27 Відповісти
гарний тролінг))
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28.11.2024 20:47 Відповісти
Де ви там побачили тролінг? Ви що думаєте люди, які читають Цензор такі тупі що не знають, що Кіпр розділений на Грецьку частину та турецьку?
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28.11.2024 21:12 Відповісти
От і мені цікаво, як вони думають прийняти Кіпр у NATO?
Ситуація з Кипром cхожа на українську ситуацію бо не знаю, як зможе Україна відвоювати хоча б захоплене у 22 році.
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28.11.2024 21:10 Відповісти
То шо, Беня з одним паспортом ?
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28.11.2024 01:00 Відповісти
А Ізраїль ?
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28.11.2024 10:35 Відповісти
файна новина. проте, на жаль, вона не компенсує всього того дєрьма, яке тими гнідами зроблене
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28.11.2024 01:39 Відповісти
Да, ми заблуждались! Но делали єто искренне (с)
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28.11.2024 09:04 Відповісти
Яке свято? Треба зробити цей день державним вихідним.
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28.11.2024 10:49 Відповісти
А що, так можна було ?! Цікаво, яка причина (причини) цього руху ?
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28.11.2024 11:28 Відповісти
Довго теляться.. хотят мабудь репутацію відбілити
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28.11.2024 11:55 Відповісти

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