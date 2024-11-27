Столиця Литви на рік продовжила безкоштовний проїзд у транспорті для українських біженців

У столиці Литви – Вільнюсі – ще на рік продовжили можливість безкоштовно їздити столичним громадським транспортом біженцям із України.

Про це повідомляє LRT, передає Європейська правда.

Це рішення було одноголосно схвалено міською радою литовської столиці 27 листопада.

Українські біженці можуть безоплатно користуватися громадським транспортом від березня 2022 року. Таке рішення влада столиці Литви ухвалила після вторгнення Росії в Україну, коли до країни прибули десятки тисяч жителів України.

Аналогічні рішення ухвалили й інші великі міста Литви.

Раніше стало відомо, що Литва з грудня цього року збирається посилити правила оформлення посвідки на проживання через зовнішніх постачальників послуг.

До того повідомлялося, майже 62% українських біженців у Литві є працевлаштованими.