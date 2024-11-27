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Новини
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Український IT-експорт продовжує падати. Цьогоріч він може скоротитись на 6%, – дослідження. ІНФОГРАФІКА

Український IT-експорт продовжує падати. Цьогоріч він може скоротитись на 6%

Падіння обсягів експорту українських IT-послуг, яке розпочалося ще в 2023 році, триває. Так, навіть при оптимістичному сценарії на кінець 2024 року зменшення обсягів буде на рівні щонайменше 4% порівняно з минулим роком, а при песимістичному цей показник сягне 6%. 

Про це йдеться в дослідженні IT Research Ukraine 2024 Львівського ІТ Кластеру.

Таким чином у підсумку варто очікувати $6,3-6,45 млрд. Відтак, у 2024 рік технологічна індустрія другий рік поспіль не покаже росту в порівнянні з минулим роком.

IT-індустрія в Україні

Однак попри виклики повномасштабної війни технологічна галузь залишається однією з ключових в українській економіці та забезпечує значні валютні надходження.

ІТ-сектор – найбільший експортер послуг в Україні: від загального обсягу послуг комп'ютерні послуги складають 38%. Окрім того, галузь посідає друге місце в загальній структурі українського експорту, після експорту продовольчих товарів.

Частка ІТ у валовому внутрішньому продукті зменшилася на фоні зростання ВВП та становить 4,4%.

Наразі в Україні 2 118 активних верифікованих ІТ-компаній. Із них сервісних – половина, а саме 47% – аутсорсингові та 3% – аутстафінгові. Ще 31% компаній – продуктові, решта мають змішану бізнес-модель.

Зазначається, що українські компанії продовжують відкривати нові офіси, однак здебільшого за кордоном. 

Із 51% СЕО, що планують розширити свої представництва, більш ніж третина хоче зробити це в іншій країні. Найпопулярніший вибір нової локації – Польща.

Крім того, 6% СЕО планують закрити офіс в Україні.

IT-індустрія в Україні

Кількість фахівців, задіяних в ІТ, цього року зменшилася – на 1,6% і наразі налічує 302 тис. спеціалістів. Із них 238 тис. живуть і працюють в Україні.

Зменшилася і кількість українських фахівців за кордоном на 3%, порівняно з минулим роком. Наразі їх чисельність сягає 62-64 тис. на противагу 65 тис. торік.

В Україні найбільше IT-фахівців у віковій категорії від 26 до 35 років. Кількість ІТ-спеціалістів в Україні до 25 років зменшується, а середній вік фахівця дещо зріс – до 31,5 року. 

Медіана доходу техфахівця в Україні зменшилася на 1,7% порівняно з минулим роком і становить $2 590.

Водночас, більша частина опитаних зазначили, що зросли і їхні витрати: 75,6% у 2024 на противагу 72,9% минулоріч. Найбільша частка доходу йде на базові потреби – оренда житла, харчування тощо. На решту статей виділяють в середньому не більше 23%.

IT-індустрія в Україні

Автор: 

експорт (3808) IT-індустрія (316)


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Топ коментарі
+4
Так ай-тішники хто міг виїхав. А хто залишився то частину бусифікували
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27.11.2024 20:06
+4
Таблеточки выпил вечерние?
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27.11.2024 20:54
+4
Пишу тобі як айтішник з ЗСУ.
Ховаються по норам люди абсолютно всіх професій. І не в останню чергу саме тому що в ЗСУ тебе можуть направити "стерегти" посадку не залежно від твоїх знань чи умінь.
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27.11.2024 22:16
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Так ай-тішники хто міг виїхав. А хто залишився то частину бусифікували
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27.11.2024 20:06 Відповісти
Зате експорт провладних депутатів та посадовців суттєво зріс.
Процес "прібарахлєнія" вийшов на якісно новий рівень- "драп".
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27.11.2024 20:29 Відповісти
Закрити всю цю шушеру і на фронт: вони ні податків не платять (відповідно їх заробітків), ні фронту не допомагають (ну допомагають, якщо ви рахуєте, що 1 гривня з 10 тис. заробітку допомогою)
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27.11.2024 20:32 Відповісти
Таблеточки выпил вечерние?
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27.11.2024 20:54 Відповісти
Випив. Вагався чи пити чи не пити, але прочитавши твої позитивні відгуки на них, що вони тобі дуже допомогли, вирішив випити. От одне запитання: як довго ти приймав їх, що відчув полегшення (я знаю в тебе був набагато складніший стан ніж мій). Дякую.
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27.11.2024 20:59 Відповісти
Ясно. Идотизм лечению не поддается.
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27.11.2024 21:12 Відповісти
В тебе була складніша стадія захворювання і тебе ці "таблеточки" вилікували. Так що тут ти неправий.
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27.11.2024 21:17 Відповісти
Довбойоп, почитай статті про військових айтішників і скільки їх у нас а скільки потрібно.
Якби дали можливість всім туди піти, за пару років в нас би роботи штурмували обісрану русню десь під постріли.
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27.11.2024 21:05 Відповісти
Ти що дійсно з іншої планети. Та всі вони, як щури, сидять по норах, нікуди не виходять, щоби ТЦКашники їх не спіймали. Пишу це, бо знаю на прикладі родичів і знайомих у Тернополі.
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27.11.2024 21:15 Відповісти
Пишу тобі як айтішник з ЗСУ.
Ховаються по норам люди абсолютно всіх професій. І не в останню чергу саме тому що в ЗСУ тебе можуть направити "стерегти" посадку не залежно від твоїх знань чи умінь.
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27.11.2024 22:16 Відповісти
Як казав Юрій Луценко в одному інтервю: "В нас робітничо-селянська армія", бо всі "умниє" не хотять "стерегти" посадки. Це не їхня барська робота, це холопів робота. А от без тих посадок і України не буде. От якось так, "айтшініку ЗСУ".
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28.11.2024 03:17 Відповісти
Цей світ так влаштований що людина з мізками навіть починаючи з посадки рано чи пізно перейде до якоїсь більше відповідальної чи інтелектуальної посади
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23.12.2024 15:56 Відповісти
Так от хай перейде через посадки. От тоді, перейшовши в ІТ, він буде хирачити по 24 години на добу, бо на своїй шкурі відчув, що означає бути в посадці без підтримки дронами.
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23.12.2024 17:35 Відповісти
Це все валюта яку потім ІТ тратять в Україні.
Якби не вони і заробітчани то б доллар давно був по 100 через офшори та любителів хатинок в Іспанії.
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27.11.2024 21:08 Відповісти
Хай ідуть на фронт, а валюту в стиптиз-клубах і без них є кому тратити. А то буде валюта, а країни то не буде...
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27.11.2024 21:21 Відповісти
Взагалі йде тенденція скорочення ІТ працівників, як не крути АІ швидко вдосконалюється.

Також багато чого переноситься в Індію, тому що їх влада зрозуміла, в вищу освіту потрібно вкладати гроші а не доїти її як у нас.
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27.11.2024 21:10 Відповісти
і дешевше там робота, знач прибутки у компаній більше, особливо якщо якийсь середнячковий кодінг потрібен
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28.11.2024 01:13 Відповісти

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