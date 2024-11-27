Український IT-експорт продовжує падати. Цьогоріч він може скоротитись на 6%, – дослідження. ІНФОГРАФІКА

Падіння обсягів експорту українських IT-послуг, яке розпочалося ще в 2023 році, триває. Так, навіть при оптимістичному сценарії на кінець 2024 року зменшення обсягів буде на рівні щонайменше 4% порівняно з минулим роком, а при песимістичному цей показник сягне 6%.

Про це йдеться в дослідженні IT Research Ukraine 2024 Львівського ІТ Кластеру.

Таким чином у підсумку варто очікувати $6,3-6,45 млрд. Відтак, у 2024 рік технологічна індустрія другий рік поспіль не покаже росту в порівнянні з минулим роком.

Однак попри виклики повномасштабної війни технологічна галузь залишається однією з ключових в українській економіці та забезпечує значні валютні надходження.

ІТ-сектор – найбільший експортер послуг в Україні: від загального обсягу послуг комп'ютерні послуги складають 38%. Окрім того, галузь посідає друге місце в загальній структурі українського експорту, після експорту продовольчих товарів.

Частка ІТ у валовому внутрішньому продукті зменшилася на фоні зростання ВВП та становить 4,4%.

Наразі в Україні 2 118 активних верифікованих ІТ-компаній. Із них сервісних – половина, а саме 47% – аутсорсингові та 3% – аутстафінгові. Ще 31% компаній – продуктові, решта мають змішану бізнес-модель.

Зазначається, що українські компанії продовжують відкривати нові офіси, однак здебільшого за кордоном.

Із 51% СЕО, що планують розширити свої представництва, більш ніж третина хоче зробити це в іншій країні. Найпопулярніший вибір нової локації – Польща.

Крім того, 6% СЕО планують закрити офіс в Україні.

Кількість фахівців, задіяних в ІТ, цього року зменшилася – на 1,6% і наразі налічує 302 тис. спеціалістів. Із них 238 тис. живуть і працюють в Україні.

Зменшилася і кількість українських фахівців за кордоном на 3%, порівняно з минулим роком. Наразі їх чисельність сягає 62-64 тис. на противагу 65 тис. торік.

В Україні найбільше IT-фахівців у віковій категорії від 26 до 35 років. Кількість ІТ-спеціалістів в Україні до 25 років зменшується, а середній вік фахівця дещо зріс – до 31,5 року.

Медіана доходу техфахівця в Україні зменшилася на 1,7% порівняно з минулим роком і становить $2 590.

Водночас, більша частина опитаних зазначили, що зросли і їхні витрати: 75,6% у 2024 на противагу 72,9% минулоріч. Найбільша частка доходу йде на базові потреби – оренда житла, харчування тощо. На решту статей виділяють в середньому не більше 23%.