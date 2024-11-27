Комітет Ради підтримав відтермінування запровадження військового збору для ФОПів до 1 січня, – депутат Железняк

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав поправку до законодавства, яка передбачає, що запровадження військового збору для фізичних осіб-підприємців набуде чинності з 1 січня 2025 року.

Про це перший заступник керівника Комітету, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Зараз на комітеті перенесли для ФОПів впровадження оподаткування (військового збору, – ред.) з 1 жовтня на 1 січня 2025 року. Тобто повністю відстояли щоб прибрати з закону "заднє число", окрім банків", – написав депутат.

Він додав, що відповідну поправку Комітет врахував у законопроєкті №9319 "Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких інших законодавчих актів щодо стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", який Верховна Рада планує розглянути наступного тижня.

Як повідомлялося, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Кабмін звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням прискорити підписання закону про підвищення податків, щоб він набув чинності з 1 грудня.

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що в уряді очікують, що президент Володимир Зеленський все ж підпише закон про підвищення податків, оскільки це є умовою продовження співпраці України з МВФ.

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Нагадаємо, 20 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає історичне збільшення податків, передусім – військового збору, який також почнуть платити ФОПи.

Проте президент Володимир Зеленський досі його не підписав, хоча стаття 94 Конституції вказує, що президент має 15 днів на підписання законопроєкту або його ветування і повернення в парламент на доопрацювання. За даними ЗМІ, затягування підписання закону пов'язане з небажанням голови держави ухвалювати непопулярні рішення.

У Мінфіні прогнозували, що ухвалення закону про підвищення податків мало б принести до держбюджету додаткові 21,6 млрд грн вже у 2024 році, але через затягування його підписання ця сума буде меншою.