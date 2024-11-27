Завтра відключення діятимуть з 08:00 до 19:00 – для споживачів і з 07:00 до 20:00 – для бізнесу, – "Укренерго"

Завтра, 28 листопада, в Україні будуть застосовуватися обмеження споживання електроенергії.

Про це йдеться в повідомленні "Укренерго".

Час застосування й обсяг обмежень будуть такими:

08:00 – 19:00 – одна черга відключень для побутових споживачів,

07:00 – 20:00 – застосування графіків обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

"Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Актуальну інформацію про графіки відключень у вашому регіоні дізнавайтесь на сайті чи офіційних сторінках обленерго в соцмережах", – сказано в повідомленні.

У компанії також нагадали, що "Укренерго" визначає лише кількість черг, які мають бути знеструмлені, а графіки відключень для кожної окремої черги визначають обленерго.

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Нагадаємо, Росія зранку 17 листопада завдала масованого ракетно-дронового удару по українській енергосистемі. Це була вже 10 від початку року подібна атака.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, загалом під час цієї російської атаки було застосовано близько 120 ракет і 90 дронів. Українські сили ППО знищили більше 140 повітряних цілей.

Радник прем'єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко згодом заявив, що енергетики сподіваються вже найближчими днями мінімізувати обмеження постачання електроенергії споживачам, запроваджені після масованої російської атаки на енергетику 17 листопада, але щоб повністю від них відмовитися, знадобляться тижні, якщо не буде нових пошкоджень.

26 листопада Кабінет Міністрів дозволив не застосовувати графіки відключення світла для бізнесу, який імпортуватиме 60% електроенергії для власних потреб, а не 80%, як це було раніше.