Компанія-оператор "Північних потоків" програла позов у Суді Євросоюзу

Суд Європейського Союзу відхилив позов компанії-оператора газопроводів "Північний потік" Nord Stream 2 AG, яка намагалася оскаржити приписи Євросоюзу щодо поділу газотранспортних трубопроводів.

Про це йдеться в рішенні Європейського суду, передає Укрінформ.

Як зазначається, у позові дочірньої "Газпрому" швейцарської компанії Nord Stream 2 AG йшлося про застосування до неї винятків щодо анбандлінгу системи газового постачання, які поширюються на газопроводи, зведення яких було завершено до моменту прийняття Газової директиви ЄС 23 травня 2019 року.

"Суд пояснив, що Nord Stream 2 AG здійснювала інвестиції у свій газопровід протягом періоду, в межах якого не мала жодних гарантій, що законодавство ЄС надалі не поширюватиметься на цей газопровід. Nord Stream 2 AG могла передбачити, що інституції ЄС і кілька країн-членів скористаються своїм правом для продовження правил внутрішнього ринку та їх поширення на газові трубопроводи з третіх країн, такі як "Північний потік-2", – сказано в документі.

Суд Євросоюзу дійшов висновку, що законодавчі органи ЄС не порушили принципів правової визначеності, оскільки зазначали, що лише трубопроводи між країнами-членами та третіми країнами, які були зведені до 23 травня 2019 року, можуть скористатися винятками з Газової директиви ЄС.

Дії європейської сторони також не суперечать принципам рівного поводження і принципам пропорційності.

Газова директива ЄС

Газова директива ЄС, яка набула чинності 23 травня 2019 року, передбачає звільнення від її правил газопроводів із третіх країн, будівництво яких було завершене до цього дня.

Вона поширює правила ринку ЄС на газопроводи з третіх країн, зобов'язуючи їхніх операторів розділити на рівні власності операції з транспортування та впровадити недискримінаційну систему доступу третіх постачальників до систем передачі та розподілу.

У 2020 році суд Європейського Союзу загальної юрисдикції відхилив позови компаній Nord Stream і Nord Stream 2 AG щодо поширення норм європейського законодавства на газопроводи з третіх країн.

Про "Північні потоки"

"Північний потік-2" – російський газопровід, збудований в обхід України. Його проклали дном Балтійського моря з Росії до Німеччини. Єдиним акціонером проєкту є "Газпром".

Пакет документів для сертифікації газопроводу було представлено у вересні 2021 року, проте у листопаді Німецький федеральний регулятор відтермінував сертифікацію Nord Stream 2 AG як незалежного оператора з транспортування газу.

26 вересня 2022 року на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Поліція Данії заявила, що попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами. Поліція Швеції також знайшла підтвердження вибухів на газопроводах системи "Північний потік".

Своєю чергою російський президент Владімір Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів".

У лютому 2024 року Данія заявила про припинення розслідування вибухів у 2022 році на російських газопроводах "Північний потік", які транспортували газ до Німеччини, через нестачу підстав.