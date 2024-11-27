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Новини
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Зеленський підпише закон про підвищення податків, він набуде чинності з 1 грудня, – Шмигаль

шмигаль

Кабінет Міністрів звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням прискорити підписання законів про підвищення податків та про держбюджет на 2025 рік.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в ефірі телемарафону, передає БізнесЦензор.

"І закон про державний бюджет на 2025 рік, і закон про зміни до Податкового кодексу будуть підписані у найближчі дні. Це є однією з ключових вимог наших кредиторів, Міжнародного валютного фонду. Уряд вже звернувся до Офісу президента, до президента щодо якнайшвидшого підписання цих двох законопроєктів", – сказав Шмигаль.

"Вони є важливими з точки зору наповнення коштами всіх витратних статей для оборони нашої держави як цього року, так і наступного року. Отже, сподіваємося, що у найближчі дні обидва закони будуть підписані", – додав голова уряду.

Він додав, що закон про підвищення податків набере чинності з 1 грудня.

"Це дуже важливий момент, який ми обговорили і з парламентарями, і з президентом. Тобто ніяких "вступів в силу заднім числом" не буде. Тобто після підписання закону парламент прийме правку, якою всі положення даного закону вступлять в силу не раніше 1 грудня 2024 року", – наголосив Шмигаль.

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що в уряді очікують, що президент Володимир Зеленський все ж підпише закон про підвищення податків, оскільки це є умовою продовження співпраці України з МВФ.

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Нагадаємо, 20 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає історичне збільшення податків, передусім – військового збору. Проте президент Володимир Зеленський досі його не підписав, хоча стаття 94 Конституції вказує, що президент має 15 днів на підписання законопроєкту або його ветування і повернення в парламент на доопрацювання. За даними ЗМІ, затягування підписання закону пов'язане з небажанням голови держави ухвалювати непопулярні рішення.

У Мінфіні прогнозували, що ухвалення закону про підвищення податків мало б принести до держбюджету додаткові 21,6 млрд грн вже у 2024 році, але через затягування його підписання ця сума буде меншою.

Автор: 

Кабмін (7722) податки (2393) Денис Шмигаль (1473)


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Топ коментарі
+13
А кабмін не попросив піти у відставку всім складом, за ті міни, які відправили військовим???
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27.11.2024 17:53
+10
Всі коломойські, гетьманцеві, фірташі, пінчуки, порошенки, кучми, ярославські, бойко, шуфричі, зеленськи, і т.д. платять податки - 45%- 50%. Усі ті хто мають нерухомість на мільйони - платять податки - 45%- 50% ????

Німеччина податки на рік.

До 9407 EUR - 0%.

9408-14532 EUR - 14-24%.

14533-57051 EUR - 24-42%.

57052-270500 EUR - 42%.

Більше 270500 EUR - 45%.

Італія податки на рік.

До 15000 EUR - 23%.

15000-28000 EUR - 27%.

28001-55 000 EUR - 38%.

55001-75 000 EUR - 41%.

Більше 75 001 EUR - 43%.

Словенія податки на рік.

До 8500 EUR - 16%.

8500-25000 EUR - 26%.

25000-50000 EUR - 33%.

50000-72000 EUR - 39%.

Більше 72000 EUR - 50%.

Великобританія податки на рік.

До 37500 GBP - 20%.

37501-150000 GBP - 40%.

Більше150000 GBP - 45%.

Жебраками у США вважають, якщо дохід на рік на сім'ю з:

Одну людину - 12760 доларів

Двох людей - 17240 доларів

Трьох людей - 21720 доларів

Чотирьох людей - 26200 доларів

П'ятеро людей - 30680 доларів

Шість людей - 36160 доларів

Семи людей - 39760 доларів

Восьми людей - 44120 доларів

Жебраки в США! ЗОВСІМ !!! ПОДАТКИ НЕ ПЛАТЯТЬ !!!!!!!!

Отримуючи додатково соціальну допомогу на все!

У США податки сплачують прогресивно.

Маленькі доходи, не платіть зовсім або мало платіть.

Великі прибутки платите багато. Мільйонери платять дуже багато.

Маєте дітей, на кожну дитину для вас зменшення податків.

Чому у Норвегії такий високий податок?
Рівень податків у Норвегії з 1970-х років.
Відносно високий рівень податків є результатом - - загального добробуту. Більшість податкових надходжень витрачається на громадські послуги, такі як охорона здоров'я, робота лікарень, освіта та транспорт.
показати весь коментар
27.11.2024 17:53
+10
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27.11.2024 17:54
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27.11.2024 17:49 Відповісти
А кабмін не попросив піти у відставку всім складом, за ті міни, які відправили військовим???
показати весь коментар
27.11.2024 17:53 Відповісти
Всі коломойські, гетьманцеві, фірташі, пінчуки, порошенки, кучми, ярославські, бойко, шуфричі, зеленськи, і т.д. платять податки - 45%- 50%. Усі ті хто мають нерухомість на мільйони - платять податки - 45%- 50% ????

Німеччина податки на рік.

До 9407 EUR - 0%.

9408-14532 EUR - 14-24%.

14533-57051 EUR - 24-42%.

57052-270500 EUR - 42%.

Більше 270500 EUR - 45%.

Італія податки на рік.

До 15000 EUR - 23%.

15000-28000 EUR - 27%.

28001-55 000 EUR - 38%.

55001-75 000 EUR - 41%.

Більше 75 001 EUR - 43%.

Словенія податки на рік.

До 8500 EUR - 16%.

8500-25000 EUR - 26%.

25000-50000 EUR - 33%.

50000-72000 EUR - 39%.

Більше 72000 EUR - 50%.

Великобританія податки на рік.

До 37500 GBP - 20%.

37501-150000 GBP - 40%.

Більше150000 GBP - 45%.

Жебраками у США вважають, якщо дохід на рік на сім'ю з:

Одну людину - 12760 доларів

Двох людей - 17240 доларів

Трьох людей - 21720 доларів

Чотирьох людей - 26200 доларів

П'ятеро людей - 30680 доларів

Шість людей - 36160 доларів

Семи людей - 39760 доларів

Восьми людей - 44120 доларів

Жебраки в США! ЗОВСІМ !!! ПОДАТКИ НЕ ПЛАТЯТЬ !!!!!!!!

Отримуючи додатково соціальну допомогу на все!

У США податки сплачують прогресивно.

Маленькі доходи, не платіть зовсім або мало платіть.

Великі прибутки платите багато. Мільйонери платять дуже багато.

Маєте дітей, на кожну дитину для вас зменшення податків.

Чому у Норвегії такий високий податок?
Рівень податків у Норвегії з 1970-х років.
Відносно високий рівень податків є результатом - - загального добробуту. Більшість податкових надходжень витрачається на громадські послуги, такі як охорона здоров'я, робота лікарень, освіта та транспорт.
показати весь коментар
27.11.2024 17:53 Відповісти
Так геттманцев руйнує бизнес в Україні.
велика кількість фірм зараз РЕЕСТРУЄТЬСЯ У ЕС. Власники українських фірм вивозять бухгалтерії до евррпейських краін.
Під час війни треба понижати податки, а не підіймати

АЛЕ МАЛЬЧИК БУБОЧКА - юрист, а не економіст
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27.11.2024 18:22 Відповісти
А податки на розкіш ЯК ВАМ - на хрущовки та многоквартирні будинки .
ДЕБИЛИ С МІНЕКОНОМИКИ не розуміють що податок на розкіш - це не податок з квадратного метра площади
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27.11.2024 18:26 Відповісти
Жебраки в США! ЗОВСІМ !!! ПОДАТКИ НЕ ПЛАТЯТЬ !!!!!!!!

Ага, ти, мабуть, в Америці прожив аж 0 годин.
В Америці крім федеральних податків є ще податки штату, Social Security (пенсійний податок 7% незалежно від суми заробітку), безробіття податок, податок на медицину в пенсійному віці, міста податок (New York, Yonkers, Chicago, Los Angeles, San Francisco,...). Так в Нью Джерзі сімя при заробітку більше $20 тис. платять податки 7% (незалежно від кількості дітей) . Федеральний податок платиться при заробітку більше $29,200 на сім'ю і він прогресивний(від 10% до 37%). Так що "шановний" не ганяй дезу в інтернеті.
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27.11.2024 19:40 Відповісти
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27.11.2024 17:54 Відповісти
початок епохи жебрацтва
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27.11.2024 18:06 Відповісти
початок епохи великого крадівництва
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28.11.2024 11:57 Відповісти
Шмигаля у відставку, ГЕТТМАНЦЕВА на елку
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27.11.2024 18:18 Відповісти
"Починає вимальовуватись огидна картина взаємовідносин всередині правлячого режиму Зеленського. Конфлікт між Стефанчуком і Зеленським вихлюпнувся в середовище їх оточення. Ласкаві зауваження Зеленського щодо розмірів і вигляду голови парламенту, яке передали голові парламенту перетворилось на жалюгідну гризню всередині ОЗГ. Питання дуже просте - Зеленський, який збирається йти на повторний термін президенства ніяк не хоче, щоб його дії асоціювались з питання вкрай непопулярним серед бізнесу - підвищення податків (законопроект 11416-д від 30.08.2024 https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/44809 ). Направлений йому 15.10.2024 проголосований (сфальсифіковане голосування *) закон він просто не підписує. Згідно ст. 94 Конституції в разі непідписання на протязі 15 діб закон повинен підписати голова ВР і офіційно оприлюднити для введення в дію. Стефанчук відмовляється це робити вимагаючи гарантій свого перебування на посаді голови ВР, яке Зеленський планує перервати після підписання закону.

*ми писали

10.‎10.‎2024 Хроніка "Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №11416д щодо збільшення податків. Рішення підтримало 247 депутатів. На момент голосування в залі знаходилось 197 осіб. "

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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27.11.2024 18:19 Відповісти
а шо - комік економічну освіту має? щоправда, щоб красти університети не потрібні
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28.11.2024 01:49 Відповісти
А шо навіть і той " кастрований" бюджет 2025 ще не підписаний. ??? 😳
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27.11.2024 18:59 Відповісти
Во як треба гроши заробляти ...українці вже таке проходили...дясятину віддай, та скотину ..а з дров у відсоках порахують .,скільки сирників вийде...класне жит'я в ОПі ...не заморачуються ...Буданову на вибори збірають ...шоб виграв...с* кі 🤡 зелені ...
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27.11.2024 19:46 Відповісти
А що Буданов буде новим царем?
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28.11.2024 10:57 Відповісти
Собі скотиняки підняли виплати на 200 000 000 грн. а наріду підняли податки
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27.11.2024 19:53 Відповісти
морква-35 грн,картофан-25-30 грн,пикинська капуста- 40 грн, яблука 35-40 грн- це 1 кг........далі буде.!
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27.11.2024 20:14 Відповісти
казну вже геть вичистили. через це наші ТПО повертаються додому під окупацію. соромлюсь запитати: а куди діваються гроші, які партнери виділяють?
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28.11.2024 01:47 Відповісти
Пішли ви нахер,зелені підари! Піду на неофіційну роботу - хер вам а не податки! Замахався вже ваше стадо кормити.
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28.11.2024 08:23 Відповісти
А так завжди: хто при кориті, той ситий, а решті простого народу треба "затягувати паски". А їх і так немає куди затягувати, бо можна задушитися. Колись у давнину справедливі царі та придворні їли останніми, поки народ не наситься.
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28.11.2024 10:55 Відповісти

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