Зеленський підпише закон про підвищення податків, він набуде чинності з 1 грудня, – Шмигаль
Кабінет Міністрів звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням прискорити підписання законів про підвищення податків та про держбюджет на 2025 рік.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в ефірі телемарафону, передає БізнесЦензор.
"І закон про державний бюджет на 2025 рік, і закон про зміни до Податкового кодексу будуть підписані у найближчі дні. Це є однією з ключових вимог наших кредиторів, Міжнародного валютного фонду. Уряд вже звернувся до Офісу президента, до президента щодо якнайшвидшого підписання цих двох законопроєктів", – сказав Шмигаль.
"Вони є важливими з точки зору наповнення коштами всіх витратних статей для оборони нашої держави як цього року, так і наступного року. Отже, сподіваємося, що у найближчі дні обидва закони будуть підписані", – додав голова уряду.
Він додав, що закон про підвищення податків набере чинності з 1 грудня.
"Це дуже важливий момент, який ми обговорили і з парламентарями, і з президентом. Тобто ніяких "вступів в силу заднім числом" не буде. Тобто після підписання закону парламент прийме правку, якою всі положення даного закону вступлять в силу не раніше 1 грудня 2024 року", – наголосив Шмигаль.
Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що в уряді очікують, що президент Володимир Зеленський все ж підпише закон про підвищення податків, оскільки це є умовою продовження співпраці України з МВФ.
Нагадаємо, 20 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає історичне збільшення податків, передусім – військового збору. Проте президент Володимир Зеленський досі його не підписав, хоча стаття 94 Конституції вказує, що президент має 15 днів на підписання законопроєкту або його ветування і повернення в парламент на доопрацювання. За даними ЗМІ, затягування підписання закону пов'язане з небажанням голови держави ухвалювати непопулярні рішення.
У Мінфіні прогнозували, що ухвалення закону про підвищення податків мало б принести до держбюджету додаткові 21,6 млрд грн вже у 2024 році, але через затягування його підписання ця сума буде меншою.
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Німеччина податки на рік.
До 9407 EUR - 0%.
9408-14532 EUR - 14-24%.
14533-57051 EUR - 24-42%.
57052-270500 EUR - 42%.
Більше 270500 EUR - 45%.
Італія податки на рік.
До 15000 EUR - 23%.
15000-28000 EUR - 27%.
28001-55 000 EUR - 38%.
55001-75 000 EUR - 41%.
Більше 75 001 EUR - 43%.
Словенія податки на рік.
До 8500 EUR - 16%.
8500-25000 EUR - 26%.
25000-50000 EUR - 33%.
50000-72000 EUR - 39%.
Більше 72000 EUR - 50%.
Великобританія податки на рік.
До 37500 GBP - 20%.
37501-150000 GBP - 40%.
Більше150000 GBP - 45%.
Жебраками у США вважають, якщо дохід на рік на сім'ю з:
Одну людину - 12760 доларів
Двох людей - 17240 доларів
Трьох людей - 21720 доларів
Чотирьох людей - 26200 доларів
П'ятеро людей - 30680 доларів
Шість людей - 36160 доларів
Семи людей - 39760 доларів
Восьми людей - 44120 доларів
Жебраки в США! ЗОВСІМ !!! ПОДАТКИ НЕ ПЛАТЯТЬ !!!!!!!!
Отримуючи додатково соціальну допомогу на все!
У США податки сплачують прогресивно.
Маленькі доходи, не платіть зовсім або мало платіть.
Великі прибутки платите багато. Мільйонери платять дуже багато.
Маєте дітей, на кожну дитину для вас зменшення податків.
Чому у Норвегії такий високий податок?
Рівень податків у Норвегії з 1970-х років.
Відносно високий рівень податків є результатом - - загального добробуту. Більшість податкових надходжень витрачається на громадські послуги, такі як охорона здоров'я, робота лікарень, освіта та транспорт.
велика кількість фірм зараз РЕЕСТРУЄТЬСЯ У ЕС. Власники українських фірм вивозять бухгалтерії до евррпейських краін.
Під час війни треба понижати податки, а не підіймати
АЛЕ МАЛЬЧИК БУБОЧКА - юрист, а не економіст
ДЕБИЛИ С МІНЕКОНОМИКИ не розуміють що податок на розкіш - це не податок з квадратного метра площади
Ага, ти, мабуть, в Америці прожив аж 0 годин.
В Америці крім федеральних податків є ще податки штату, Social Security (пенсійний податок 7% незалежно від суми заробітку), безробіття податок, податок на медицину в пенсійному віці, міста податок (New York, Yonkers, Chicago, Los Angeles, San Francisco,...). Так в Нью Джерзі сімя при заробітку більше $20 тис. платять податки 7% (незалежно від кількості дітей) . Федеральний податок платиться при заробітку більше $29,200 на сім'ю і він прогресивний(від 10% до 37%). Так що "шановний" не ганяй дезу в інтернеті.
*ми писали
10.10.2024 Хроніка "Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №11416д щодо збільшення податків. Рішення підтримало 247 депутатів. На момент голосування в залі знаходилось 197 осіб. "
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html