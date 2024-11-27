Зеленський підпише закон про підвищення податків, він набуде чинності з 1 грудня, – Шмигаль

Кабінет Міністрів звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням прискорити підписання законів про підвищення податків та про держбюджет на 2025 рік.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в ефірі телемарафону, передає БізнесЦензор.

"І закон про державний бюджет на 2025 рік, і закон про зміни до Податкового кодексу будуть підписані у найближчі дні. Це є однією з ключових вимог наших кредиторів, Міжнародного валютного фонду. Уряд вже звернувся до Офісу президента, до президента щодо якнайшвидшого підписання цих двох законопроєктів", – сказав Шмигаль.

"Вони є важливими з точки зору наповнення коштами всіх витратних статей для оборони нашої держави як цього року, так і наступного року. Отже, сподіваємося, що у найближчі дні обидва закони будуть підписані", – додав голова уряду.

Він додав, що закон про підвищення податків набере чинності з 1 грудня.

"Це дуже важливий момент, який ми обговорили і з парламентарями, і з президентом. Тобто ніяких "вступів в силу заднім числом" не буде. Тобто після підписання закону парламент прийме правку, якою всі положення даного закону вступлять в силу не раніше 1 грудня 2024 року", – наголосив Шмигаль.

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що в уряді очікують, що президент Володимир Зеленський все ж підпише закон про підвищення податків, оскільки це є умовою продовження співпраці України з МВФ.

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Нагадаємо, 20 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає історичне збільшення податків, передусім – військового збору. Проте президент Володимир Зеленський досі його не підписав, хоча стаття 94 Конституції вказує, що президент має 15 днів на підписання законопроєкту або його ветування і повернення в парламент на доопрацювання. За даними ЗМІ, затягування підписання закону пов'язане з небажанням голови держави ухвалювати непопулярні рішення.

У Мінфіні прогнозували, що ухвалення закону про підвищення податків мало б принести до держбюджету додаткові 21,6 млрд грн вже у 2024 році, але через затягування його підписання ця сума буде меншою.