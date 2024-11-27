Уряд Польщі ухвалив рішення про підвищення розміру мінімальних пенсій. Вони у 4 рази вищі, ніж в Україні

Уряд Польщі ухвалив рішення про підвищення пенсій для всіх категорій пенсіонерів на 5,82% з березня 2025 року.

У Міністерстві фінансів країни, що підвищення пенсій має допомогти людям впоратися з дедалі вищою вартістю життя, передає Liga.net із посиланням на польське видання Wprost.

Таким чином, мінімальна пенсія в Польщі зросте з поточних 1780,96 злотих брутто на місяць (1620,67 злотих нетто, тобто скільки пенсіонери отримують на руки) до 1884,61 злотих брутто (1715 злотих нетто).

У перерахунку за поточним курсом у гривні, польський пенсіонер отримуватиме мінімальну пенсію еквівалентну 17 441 грн. В Україні розмір мінімальної пенсії становить 3370 грн на місяць для людей з достатньою кількістю років стажу та 2725 грн – з недостатнім стажем.

Водночас журналісти видання Wprost зауважують, не всі поляки похилого віку задоволені розміром майбутнього підвищення пенсій. Багато з них зазначають, що додаткових коштів може виявитися недостатньо через зростання цін на харчі та енергоносії.

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Як повідомлялося, станом на 1 липня 2024 року середній розмір пенсії в Україні становив 5 816,62 грн (близько $140 за курсом на той час), що на 8% більше, ніж на 1 січня.

Найнижчий показник середньої пенсії зафіксовано у Тернопільській області – 4 436,41 грн, найвищий – у Київській –- 7 940,27 грн.

При цьому 43,4% українських пенсіонерів отримують пенсії, які не перевищують 4 тис. грн. Лише 12,5% пенсіонерів отримують виплати у понад 10 тис. грн. Високі пенсії отримують так звані "спецпенсіонери", переважно судді, силовики та "чорнобильці". За оцінкою Мінсоцполітики, за девʼять місяців 2024 року держава витратила на спецпенсії близько 88 млрд грн, до кінця року ця сума може зрости до 120 мільярдів гривень.