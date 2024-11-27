Обхід санкцій: Росія купує західні мікросхеми для винищувачів та ракет через пов’язані з Лукашенком компанії

Білоруські компанії з вересня 2022 по червень 2024 року відправили в Росію мікросхем на суму понад $125 млн.

Про це йдеться в розслідуванні "Білоруського розслідувального центру", передає The Moscow Times.

Як зазначається, частина цих компонентів (приблизно на $400 тис.) виявилася західного виробництва, незважаючи на чинні санкції. Такі поставки відбувалися через складні схеми, які включали фірми, пов'язані з найближчим оточенням самопроголошеного президента Білоруса Александра Лукашенка.

Так, за майже два роки в Росію було відправлено близько 10 тис. мікросхем американського та європейського виробництва. Серед них – продукція Intel, яка використовується для запуску та навігації авіабомб, а також у винищувачах Су-35С, Су-34, безпілотниках "Корсар" та ракетах "Калібр".

Одним з великих постачальників стала компанія "Алексвіт лтд", якою володіє колишній заступник голови Державного митного комітету Білорусі Сергєй Борисюк.

За даними розслідування, компанія тісно пов'язана з Віктором Шейманом, багаторічним союзником Лукашенка, який раніше очолював Управління справами президента. З вересня 2022 року по червень 2023 року "Алексвіт лтд" експортувала до Росії 131 мікросхему зі США, Німеччини та Фінляндії.

Ще однією компанією, що фігурує в постачанні, є "ОФС-Експорт", яка з жовтня 2022 по лютий 2024 року продала в Росію понад 1,2 тис. мікросхем.

Журналісти пов'язують фірму з Александром Шакутіним, власником холдингу "Амкодор", що знаходиться під санкціями як "гаманець" Лукашенка.

Читайте також: Російський "Сбербанк" запропонував бізнесу їхати за кредитами до Білорусі

"Логістична компанія Восток" з грудня 2022 по березень 2023 року експортувала до Росії більше 1,5 тис. американських мікросхем.

Власником компанії є Алексєй Матвєєв, пов'язаний із бізнесменом Сергеєм Тетеріним, який також перебуває під європейськими санкціями як людина із ближнього кола Лукашенка.

Найбільші обсягів західних мікросхем продала компанія "Перший Континент", створена через два місяці після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України.

Тільки з січня до червня 2024 року вона продала до Росії 1665 мікросхем на суму $155 тис. Власником компанії є Ілля Тарасюк, який раніше пов'язаний з білоруським військово-промисловим комплексом.

Обхід санкцій Росією

Раніше стало відомо, що великі партії вимірювальних приладів виробництва провідних західних компаній, які призначалися нібито для Казахстану, насправді поставлялися в Росію, зокрема компаніям, що вже потрапили під санкції.

У липні повідомлялося, що важка техніка Caterpillar американського виробництва поставляється в Росію офіційним дилером – британською компанією Vostochnaya Technika, – попри вихід Caterpillar із Росії, а також незважаючи на американські та британські санкції.

Перед тим Росія почала обходити санкції через Монголію.

До того повідомлялося, що литовські компанії експортували до Росії товари подвійного призначення на суму щонайменше 130 млн євро, використовуючи схеми обходу санкцій.

Після того у Франції викрили фірму, яка допомагала експортувати підсанкційні товари до Росії.

12 квітня 2024 року Рада ЄС остаточно затвердила закон про мінімальні правила покарання за порушення або обхід санкцій Європейського Союзу у державах-членах. Кримінальним злочином у всіх країнах ЄС тепер будуть вважатися дії, спрямовані на допомогу в обході заборони на поїздки до ЄС, торгівля товарами, що перебувають під санкціями, або здійснення забороненої фінансової діяльності. Кримінальна відповідальність також наступатиме в разі підбурювання до цих злочинів або пособництва їм.

Так, країни Європейського Союзу отримали право конфіскувати кошти та майно за обхід санкцій. Для цього вони повинні довести, що вартість активів, що підлягають вилученню, не відповідає доходам власника.