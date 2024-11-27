"Інших варіантів немає": У Мінфіні спрогнозували, що Зеленський все ж підпише закон про підвищення податків

В уряді очікують, що президент Володимир Зеленський все ж підпише закон про підвищення податків, оскільки це є умовою продовження співпраці України з МВФ.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив в ефірі телемарафону, передає БізнесЦензор.

"У нас немає сумнівів, що президент підпише цей законопроєкт. Я сподіваюсь, що це буде найближчим часом. Це те, чого ми як Міністерство фінансів і уряд, надзвичайно очікуємо. Принаймні, інших варіантів, на жаль, у нас немає", – сказав Марченко.

Він нагадав, що ухвалений Верховною Радою закон "Про державний бюджет на 2025 рік" передбачає надходження на суму 141 млрд грн від підвищення податків.

Марченко зауважив, що підписання законів про державний бюджет на 2025 рік та про підвищення податків – це останні зобов'язання України перед МВФ, які потрібно виконати до кінця року.

"Для успішного перегляду програми ми виконали всі структурні маяки... На сьогоднішній момент залишається два так званих попередніх заходи, які ми маємо виконати. Перший попередній захід – це вступ у силу закону про бюджет... Друга задача, яку ми маємо виконати, – це вступ в силу закону про внесення змін до Податкового кодексу, який передбачає збільшення податків, зокрема, військового збору, які будуть забезпечувати фінансування бюджету і спрямовуватися на сектор безпеки і оборони", – уточнив міністр.

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Як повідомлялося, 20 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає історичне збільшення податків. Проте президент Володимир Зеленський досі його не підписав, хоча стаття 94 Конституції вказує, що президент має 15 днів на підписання законопроєкту або його ветування і повернення в парламент на доопрацювання. За даними ЗМІ, затягування підписання закону пов'язане з небажанням голови держави ухвалювати непопулярні рішення.

У Мінфіні прогнозували, що ухвалення закону про підвищення податків мало б принести до держбюджету додаткові 21,6 млрд грн вже у 2024 році, але через затягування його підписання ця сума буде меншою.