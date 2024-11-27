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"Інших варіантів немає": У Мінфіні спрогнозували, що Зеленський все ж підпише закон про підвищення податків

Міністр фінансів України Сергій Марченко

В уряді очікують, що президент Володимир Зеленський все ж підпише закон про підвищення податків, оскільки це є умовою продовження співпраці України з МВФ.

Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив в ефірі телемарафону, передає БізнесЦензор.

"У нас немає сумнівів, що президент підпише цей законопроєкт. Я сподіваюсь, що це буде найближчим часом. Це те, чого ми як Міністерство фінансів і уряд, надзвичайно очікуємо. Принаймні, інших варіантів, на жаль, у нас немає", – сказав Марченко.

Він нагадав, що ухвалений Верховною Радою закон "Про державний бюджет на 2025 рік" передбачає надходження на суму 141 млрд грн від підвищення податків.

Марченко зауважив, що підписання законів про державний бюджет на 2025 рік та про підвищення податків – це останні зобов'язання України перед МВФ, які потрібно виконати до кінця року.

"Для успішного перегляду програми ми виконали всі структурні маяки... На сьогоднішній момент залишається два так званих попередніх заходи, які ми маємо виконати. Перший попередній захід – це вступ у силу закону про бюджет... Друга задача, яку ми маємо виконати, – це вступ в силу закону про внесення змін до Податкового кодексу, який передбачає збільшення податків, зокрема, військового збору, які будуть забезпечувати фінансування бюджету і спрямовуватися на сектор безпеки і оборони", – уточнив міністр.

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Як повідомлялося, 20 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає історичне збільшення податків. Проте президент Володимир Зеленський досі його не підписав, хоча стаття 94 Конституції вказує, що президент має 15 днів на підписання законопроєкту або його ветування і повернення в парламент на доопрацювання. За даними ЗМІ, затягування підписання закону пов'язане з небажанням голови держави ухвалювати непопулярні рішення.

У Мінфіні прогнозували, що ухвалення закону про підвищення податків мало б принести до держбюджету додаткові 21,6 млрд грн вже у 2024 році, але через затягування його підписання ця сума буде меншою.

Автор: 

закон (1475) Зеленський (2498) МВФ (1745) податки (2393) Податковий кодекс (231)


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Топ коментарі
+21
Скорочувати кількість держслужбовців не пробували? На 20млн населення потрібно втричі менше поліцейських, прокурорів, суддів, податківців і інших кровосісь.
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27.11.2024 17:02
+15
Вау, тут бачив коментарі, що хто проти Зеленського той фсбшний троль.. ну так смачного вам)))) їжте слуги ще наваляють.
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27.11.2024 17:01
+15
Якби ж то. Зеленський живе "в світі" оманського плану, наглядача Єрмака і наказів з кремля.
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27.11.2024 17:17
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менше красти потрібно але вже пізно.
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27.11.2024 16:59 Відповісти
А можливо спочатку виконати вимогу МВФ???-------------''До жовтня 2024 року Україна має виконати положення останнього меморандуму з МВФ, щодо взятих на себе Урядом України обов'язків з проведення реформ КПК та скасувати так звані "правки Лозового" щодо обов'язкового закриття кримінального провадження після спливу строків розслідування''===========не по темі, однак цікаво--------------------Власник компанії "Медінова" Віктор Московченко повідомив, що вилучені під час обшуків готівкові кошти компанії зникли з сейфу прокуратури Голосіївського району Києва. Звинувачений у викраденні більше 4 мільйонів гривень прокурор випущений на свободу судом під особисте зобовʼязання без будь-якої застави.
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27.11.2024 22:27 Відповісти
Вау, тут бачив коментарі, що хто проти Зеленського той фсбшний троль.. ну так смачного вам)))) їжте слуги ще наваляють.
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27.11.2024 17:01 Відповісти
Кінець епохи бідності
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27.11.2024 18:00 Відповісти
Та куди той Зеленський дінеться ? - як Єрмак скаже, так Зеленський і зробить.
А Єрмак від Гетьманцева ще валізку не отримав...
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27.11.2024 17:02 Відповісти
Зеленський живе в світі рожевих поні та доброго коня Єрмака
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27.11.2024 17:07 Відповісти
Якби ж то. Зеленський живе "в світі" оманського плану, наглядача Єрмака і наказів з кремля.
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27.11.2024 17:17 Відповісти
Підвищення податків для слугонародів.
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27.11.2024 17:02 Відповісти
Ні, "мудрого наріда" щоб поржали.
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27.11.2024 18:01 Відповісти
Скорочувати кількість держслужбовців не пробували? На 20млн населення потрібно втричі менше поліцейських, прокурорів, суддів, податківців і інших кровосісь.
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27.11.2024 17:02 Відповісти
😂😂😂😂😂😂😂

Щоб скоро ви не попросили збільшити втричі і прокурорів, і поліцейських і суддів, і СБУ.
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27.11.2024 17:45 Відповісти
За СБУ незнаю, нічого не скажу, а от із поліцаїв, прокурорських та суддів толку НУЛЬ.
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27.11.2024 18:05 Відповісти
Дякуйте, що це не так.
Вам ще не набридло нести цю кримінальнопопулістичну ху ..ню?
Чесно, це вже викликає блювоту, настільки заїздили цю тему.
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27.11.2024 18:21 Відповісти
Да-да, особливо коли чуєш про згвалтовану дівчину в Кагарлику, застреленого хлопчика в Переяславі, про ментів які відказуються йти на фронт, інвалідів прокурорів. Тому зткни вагіну.
Правий був Семюєл Кольт.
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27.11.2024 18:33 Відповісти
Суд скасував арешт майна родини ексміністра енергетики Ставицького !!!

І що потрібно робити із *************************** ?!

Можливо нагородити ? Наприклад - "Краватка святого Августина".
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27.11.2024 20:22 Відповісти
Я за лінчування
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27.11.2024 20:23 Відповісти
Спитайте в САП це їх кадр, а точніше ЦПК яка так добивалася аби була окрепа спеціалізована антикорупційна, а по суті для еліти, прокуратура.
Невже ви не розумієте, що всі антикорупційні органи створювалися аби корупціонерам з владних кол НІЧОГО І НІКОЛИ НЕ ЗАГРОЖУВАЛО?
Ну невже так важко це співставити?
Кого з топ злочинців посадили чи хоч не випустили з України? Нікого!

Я нагадаю, зараз в нас дві прокуратури : одна для еліти і мегакорупціонерів, САП, крім того свій елітний загон тієїж поліції але НАБУ, і навіть свій елітний суд ВАКС в якому обвинувачення підтримують прокурори САП, які отримують до 200000 грн зп.

Друга прокуратура для пересічних, кримінальні справи, підтримка обвинувачення в звичайних судах, в скоєнні злочинів рядовими громадянами України. З/п простих прокурорів вчетворо менше ніж еліти.

Трошки почніть розрізняти кому які претензії пред'яляти.
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27.11.2024 21:40 Відповісти
Не тупи ! Бла-бла-бла, якщо "мудрий нарід" озвіріє і прийде з вилами (ну типу "Коліївщина") тоді розкажеш їм про сап, цпк, набу, вакс,, другу прокуратуру і з/п. А у них уже "ножі освячені".

Все. Надоїла.
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27.11.2024 22:09 Відповісти
Ви в своєму розумі?
Охолонте.
До такого може додуматись тільки орк.

Все. Набрид.
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27.11.2024 22:14 Відповісти
це з якого переляку?
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27.11.2024 18:23 Відповісти
як нам мило ссють у вічі...
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27.11.2024 17:04 Відповісти
нагло сруть я б сказав
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27.11.2024 17:07 Відповісти
А слуги чоми не говорять, що в ЄС не тільки економічно потрібно бути готовими, а і з ( вибачте мене) зі " згвалтованою" конституцією теж не беруть. Он турки не дадуть збрехати
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27.11.2024 17:09 Відповісти
Виступає голова колгоспу."Друззя!Минулого року ми посадили десять га бараболі!Але той курде каларадський жук всьо пожер!Цього року ми посадили пятнайці га бараболі!Але той курде каларадський жук знову всьо пожер!Наступного року ми планіруєм посадити вже двайці га бараболі!Най той каларадський жук сі подавит..."
Я до того,що сподіватись,що наші казнокради вже нажеруться тими податками - марна річ...Не збільшувати податки,а зменшувати тих,хто їх краде...
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27.11.2024 17:10 Відповісти
МВФ зажав Зелю в кутку - підпише - куди він дінеться
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27.11.2024 17:12 Відповісти
Не його він зажав і не мвф, а железняки, шмигалі, радіни, шабуніни, марченки і інші гетьмацеви руками мвф зажали в клешнях весь народ, щоб ні дихнути не перднути без оплати не змогли.
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27.11.2024 17:48 Відповісти
А хто винен народу ??? Вибрали у лідери клоуна, а тепер соплі на копито намотують цирк їм не подобається, радійте дебіли адже не Порох.
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27.11.2024 18:09 Відповісти
Так це Порошенко закликає своїх прибічників до «коліївщини»? Нічого собі. Сподіваюсь впс прочитає він і СБУ
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27.11.2024 22:17 Відповісти
Потрібно скороти ріст одного ......
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27.11.2024 17:17 Відповісти
не хочете платити податки, ідіть в ЗСУ там вам будуть платити,
ну да тут на Цензорі зібрались практично одні ухилянти
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27.11.2024 17:18 Відповісти
Яке ЗСУ, краще в Тисі раків годувати.
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27.11.2024 18:10 Відповісти
то таке, раки теж потроібні
утік з України, значить майно безхозне
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27.11.2024 18:47 Відповісти
https://biz.censor.net/user/496445 ти слуга народу пішов би за сруськім кораблем.
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27.11.2024 20:07 Відповісти
с такой открытой наглостью воровать у народа и у партнёров то где же те деньги возьмутся
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27.11.2024 17:18 Відповісти
У ЗЕленого слуги кремля та його ОПи вже третій рік йде операція "прикриття", коли власні злочини та про@би тупо перекладаються на наших партнерів. Зелупа саботував наші ракетні програми, але винен Захід, бо мало дає ракет. Зелупа в 2020 р. збанкрутував харківський танковий завод, але винен Захід "Шольц де наші танки?", Зелупа мародерить стікаючу кровю країну зі своєю шоблою, тому й підвищують податки, щоб здерти з мудрова наріда останнє, щоб хоч якось наповнити вкрадений бюджет, а винен все рівно Захід, бо Зелідор ще в 2019 казав, що "я вам нічєво нєдолжен" та "я ваш вирок". Але мудрий нарід лише реготав та плескав в долоні, запхавши оцей ЗЕлений вирок на посаду президента. Але не переплутайте - винен у всьому Захід, який нам допомагає, а мудрий наріж та його обдовбана ЗЕбубочка ні в чьом нє вінаватая.
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27.11.2024 17:21 Відповісти
Починає вимальовуватись огидна картина взаємовідносин всередині правлячого режиму Зеленського. Конфлікт між Стефанчуком і Зеленським вихлюпнувся в середовище їх оточення. Ласкаві зауваження Зеленського щодо розмірів і вигляду голови парламенту, яке передали голові парламенту перетворилось на жалюгідну гризню всередині ОЗГ. Питання дуже просте - Зеленський, який збирається йти на повторний термін президенства ніяк не хоче, щоб його дії асоціювались з питання вкрай непопулярним серед бізнесу - підвищення податків (законопроект 11416-д від 30.08.2024 https://itd.rada.gov.ua/billinfo/Bills/Card/44809). Направлений йому 15.10.2024 проголосований (сфальсифіковане голосування *) закон він просто не підписує. Згідно ст. 94 Конституції в разі непідписання на протязі 15 діб закон повинен підписати голова ВР і офіційно оприлюднити для введення в дію. Стефанчук відмовляється це робити вимагаючи гарантій свого перебування на посаді голови ВР, яке Зеленський планує перервати після підписання закону.
Хроніка
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html

*ми писали
10.‎10.‎2024 Хроніка "Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №11416д щодо збільшення податків. Рішення підтримало 247 депутатів. На момент голосування в залі знаходилось 197 осіб. "
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27.11.2024 17:23 Відповісти
а ублюдкам з ОП і ВР платити менше навіть не розглядають
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27.11.2024 17:37 Відповісти
А якщо роспустити кабмін і скоротити їх кількість вдвічі, а також до двох скоротити замів майбутніх міністрів?
Завжди є інший варіант.
А ще треба до двох скоротити помічників депусратів, один з яких буде утримуватись самим депутатом на 50%.
Позбавити пенсій всіх депутатів пенсіонерів. Нехай пенсії отримують після припинення повноважень. Також треба позбавити депутатів абсолютно всіх пільг.
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27.11.2024 17:42 Відповісти
Всі коломойські, гетьманцеві, фірташі, пінчуки, порошенки, кучми, ярославські, бойко, шуфричі, зеленськи, і т.д. платять податки - 45%- 50%. Усі ті хто мають нерухомість на мільйони - платять податки - 45%- 50% ????

Німеччина податки на рік.

До 9407 EUR - 0%.

9408-14532 EUR - 14-24%.

14533-57051 EUR - 24-42%.

57052-270500 EUR - 42%.

Більше 270500 EUR - 45%.

Італія податки на рік.

До 15000 EUR - 23%.

15000-28000 EUR - 27%.

28001-55 000 EUR - 38%.

55001-75 000 EUR - 41%.

Більше 75 001 EUR - 43%.

Словенія податки на рік.

До 8500 EUR - 16%.

8500-25000 EUR - 26%.

25000-50000 EUR - 33%.

50000-72000 EUR - 39%.

Більше 72000 EUR - 50%.

Великобританія податки на рік.

До 37500 GBP - 20%.

37501-150000 GBP - 40%.

Більше150000 GBP - 45%.

Жебраками у США вважають, якщо дохід на рік на сім'ю з:

Одну людину - 12760 доларів

Двох людей - 17240 доларів

Трьох людей - 21720 доларів

Чотирьох людей - 26200 доларів

П'ятеро людей - 30680 доларів

Шість людей - 36160 доларів

Семи людей - 39760 доларів

Восьми людей - 44120 доларів

Жебраки в США! ЗОВСІМ !!! ПОДАТКИ НЕ ПЛАТЯТЬ !!!!!!!!

Отримуючи додатково соціальну допомогу на все!

У США податки сплачують прогресивно.

Маленькі доходи, не платіть зовсім або мало платіть.

Великі прибутки платите багато. Мільйонери платять дуже багато.

Маєте дітей, на кожну дитину для вас зменшення податків.

Чому у Норвегії такий високий податок?
Рівень податків у Норвегії з 1970-х років.
Відносно високий рівень податків є результатом - - загального добробуту. Більшість податкових надходжень витрачається на громадські послуги, такі як охорона здоров'я, робота лікарень, освіта та транспорт.
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27.11.2024 17:47 Відповісти
Ніт, ета же другоє.
Віп «слуг» не можна окладати податками як в Європі, бо вони кушать не зможуть, таке потрясіння буде.
Тільки тільки грабіж країни узаконили!
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27.11.2024 17:51 Відповісти
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27.11.2024 17:52 Відповісти
вова, підписуй!! хужє будєт по-любому...
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27.11.2024 18:24 Відповісти
Скількі не плати податків все рівно влада їх розкраде, а щоб не красти на ***********, яйцях, кислих консервах, мясі , бротіках, турникетах, дорогах, банках,облігаціях держ займа не пробували? куди йдуть десятки мільярдів долларів на рік.
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27.11.2024 20:03 Відповісти
1,5 мільярда гривень виділено на виробництво телемарафону на 2025 рік
я знайшов гроші
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27.11.2024 20:07 Відповісти
Те, що хоче шмигаль підняти податки це не значить, що армія отримає більше коштів, це просто злодії, клептомани будуть більше красти.
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27.11.2024 20:18 Відповісти
У перерахунку за поточним курсом у гривні, польський пенсіонер отримуватиме мінімальну пенсію еквівалентну 17 441 грн. В Україні розмір мінімальної пенсії становить 3370 грн на місяць для людей з достатньою кількістю років стажу та 2725 грн - з недостатнім стажем. Джерело: https://biz.censor.net/n3522221, і їм все мало.
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27.11.2024 21:15 Відповісти
Ну, треба ж щєліну тисячу звідкись брати, та й на шкільні обіди дітям прокурорів-інвалідів теж згодиться
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27.11.2024 21:35 Відповісти
Та нічого.
В будь-який час можна проголосувати за підняття податків у минулому.
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27.11.2024 22:51 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю, то в МВФ та партнерів не було умови про підвищення податків, але про оптимізацію вже існуючих. Тільки на втратах від акцизів, митниці та корупції в МО можна булоб зібрати більше, ніж ті 144 мільярди.
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27.11.2024 23:55 Відповісти
А про корупцію МВФ, невже нічого не каже і не виставляє умов ??????!
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28.11.2024 05:32 Відповісти
Зменшіть зарплати прокурорам, суддями, а якщо по закону це не можна, то зменшіть їх кількість. Або в давайте їм пів зарплати у військових облігаціях. Змініть закон так, щоб можна було конфісковувати кошти, трудове походження яких звинувачений у корупціі не може довести. Верховна рад цього не зробить... Проти себе закону не приймуть... У особливий період державою повинні керувати військові. Витрати на утримання ВР зменшити у двічі...
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28.11.2024 07:47 Відповісти
Зелене шобло на чолі з Оманським зелею усіх гнид на гілляку , ви вже наржались тупі вкраїнчики обравши зелене лайно , головне щоб не Порошенко.
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28.11.2024 08:11 Відповісти
В країні 95% товарів завозяться контрабандним шляхом. Чесному бізнесу майже неможливо конкурувати, платячи 20% ПДВ і мито, враховуючи, що в Польщі ПДВ 5%. А ще і податок підвищувати? А може просто закрити кордон для контрабандистів і отримати 50 млрд і можливість чесному бізнесу нормально працювати?
А скільки товарів просто проходить з-за кордону без всіляких податків, тому що у нас платити треба тільки коли вартість посилки більше 150 Євро? iherb, Alibaba, gymbym і інші сайти продають в Україну на мільярди і не платять нічого. Може просто знизити без податкову суму до 30 Євро і підтримувати бізнес на місці?
А потім дивуються чому бізнеси закриваються або йдуть з України.
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28.11.2024 08:13 Відповісти
Варіант є. Просто треба зарплату боюджетникам (всім прокурорам, депутатам, поліціянтам, податківцям, суддям і т.д.) встановити не 130К, а 20 000 максимум.
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28.11.2024 08:48 Відповісти
Є вихід,понизити зарплати депутатам, прокурорам та іншим пристосуванцям, які мають зарплати космічні, бо несуть золоті яйця, і вистачить щей лишиться.Але нащо це робити, дурний нарід знову буде затикати всі дири в бюджеті, і буде сидіти на одних макаронах,а ті придурки дальше будуть шикувати і сміятися з нас.Нічого є Бог на світі і все бачить.Ви від Бога ніде не сховається, чекайте на відплату !!!!!
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28.11.2024 08:52 Відповісти
Сергію Марченко- є варіанти, понизьте собі зарплатню до десяти тисяч та іншим пристосуванцям подібним до вас і на все вистачить.Позакривайте контрабанду на границях і позабирайте все, що вкрали в держави у своїх поплічників і будуть гроші. Чому мають страждати прості люди.Для нас мінус до однієї тисячі це багато, а вам навіть не буде відчутно, бо ви собі поробили оклади в десять раз більші і плюс премії ще по 100 відсотків, то вам пофік.Ну ця влада собі сама собі підписала вирок.Народ не простить!!!!
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28.11.2024 09:19 Відповісти
І не бояться ган-дони що морди порепають?
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28.11.2024 09:51 Відповісти
Варіантів не має???!!!!! Красти припиніть!!!!!!!!!! Владні упирі декларують мільйонні статки, а ви бідних хочете зовсім до нитки роздіти?????!!!!! Від вас вже люди тікають на окуповані території, бо вимушені доведенням до рівня жебраків! Будьте ви всі прокляті, тварюки кляті! ГОРІТЬ в ПЕКЛІ!!!!!
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28.11.2024 11:09 Відповісти
А зарплати європейські спочатку козли дебільні а потім податки довийобуєтесь буде вам майдан
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28.11.2024 12:47 Відповісти
А покажіть той пункт меморандуму, де МВФ вимагає підвищити податки? Вони весь час вимагають скоординувати доходи і видатки. Може спробувати скоротити чиновників?
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28.11.2024 13:03 Відповісти
Підвищення податків це не є вихід с цього сітуації в Україні.
Підвищення податків є одним із джерел інфляції національної валюти, потому що всі торгові т фінансові компанії та інше - обходять ці забов'язаності і перекине на клієнтів та спаживачів через підвищення цін, або войдуть в тінь.
Про банки , і за підвищенні ціни банкі втрачають клієнтов і громадяни переходять в іноземні межнародні банки , бо і за підвищення податків ростуть проценти по комісії, членскій внески та невигидні депозити.
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28.11.2024 13:35 Відповісти
Краще б паскуди меньше крали і "дєрибанили"..скажіть падлюки, скільки кешу покладете до кишені, при заміні світофорів, яке падло до кишені положить??? , це просто ТРЕШ!!! Це зрив мозгу!! Зелений треба замінити на порпуровий..****, не ма просто слів.
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28.11.2024 15:05 Відповісти
Зе не пидписуе тому що знает чим це може закинчитись,вижидае кращий для себе момент, а щодо пидвищення вийскового сбору, то якби дали прозору схему видправлення його на ЗСУ, то люди б затянулся б, але до кинця вийни.
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29.11.2024 10:35 Відповісти
Чую знову собі заробітню платню хочуть підвищити. Щось одразу пригадав мультфільм "Чіполіно"
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29.11.2024 11:23 Відповісти

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