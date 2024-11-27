"Інших варіантів немає": У Мінфіні спрогнозували, що Зеленський все ж підпише закон про підвищення податків
В уряді очікують, що президент Володимир Зеленський все ж підпише закон про підвищення податків, оскільки це є умовою продовження співпраці України з МВФ.
Про це міністр фінансів Сергій Марченко заявив в ефірі телемарафону, передає БізнесЦензор.
"У нас немає сумнівів, що президент підпише цей законопроєкт. Я сподіваюсь, що це буде найближчим часом. Це те, чого ми як Міністерство фінансів і уряд, надзвичайно очікуємо. Принаймні, інших варіантів, на жаль, у нас немає", – сказав Марченко.
Він нагадав, що ухвалений Верховною Радою закон "Про державний бюджет на 2025 рік" передбачає надходження на суму 141 млрд грн від підвищення податків.
Марченко зауважив, що підписання законів про державний бюджет на 2025 рік та про підвищення податків – це останні зобов'язання України перед МВФ, які потрібно виконати до кінця року.
"Для успішного перегляду програми ми виконали всі структурні маяки... На сьогоднішній момент залишається два так званих попередніх заходи, які ми маємо виконати. Перший попередній захід – це вступ у силу закону про бюджет... Друга задача, яку ми маємо виконати, – це вступ в силу закону про внесення змін до Податкового кодексу, який передбачає збільшення податків, зокрема, військового збору, які будуть забезпечувати фінансування бюджету і спрямовуватися на сектор безпеки і оборони", – уточнив міністр.
Як повідомлялося, 20 жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт №11416-д, який передбачає історичне збільшення податків. Проте президент Володимир Зеленський досі його не підписав, хоча стаття 94 Конституції вказує, що президент має 15 днів на підписання законопроєкту або його ветування і повернення в парламент на доопрацювання. За даними ЗМІ, затягування підписання закону пов'язане з небажанням голови держави ухвалювати непопулярні рішення.
У Мінфіні прогнозували, що ухвалення закону про підвищення податків мало б принести до держбюджету додаткові 21,6 млрд грн вже у 2024 році, але через затягування його підписання ця сума буде меншою.
Будь ласка, зачекайте...
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А Єрмак від Гетьманцева ще валізку не отримав...
Щоб скоро ви не попросили збільшити втричі і прокурорів, і поліцейських і суддів, і СБУ.
Вам ще не набридло нести цю кримінальнопопулістичну ху ..ню?
Чесно, це вже викликає блювоту, настільки заїздили цю тему.
Правий був Семюєл Кольт.
І що потрібно робити із *************************** ?!
Можливо нагородити ? Наприклад - "Краватка святого Августина".
Невже ви не розумієте, що всі антикорупційні органи створювалися аби корупціонерам з владних кол НІЧОГО І НІКОЛИ НЕ ЗАГРОЖУВАЛО?
Ну невже так важко це співставити?
Кого з топ злочинців посадили чи хоч не випустили з України? Нікого!
Я нагадаю, зараз в нас дві прокуратури : одна для еліти і мегакорупціонерів, САП, крім того свій елітний загон тієїж поліції але НАБУ, і навіть свій елітний суд ВАКС в якому обвинувачення підтримують прокурори САП, які отримують до 200000 грн зп.
Друга прокуратура для пересічних, кримінальні справи, підтримка обвинувачення в звичайних судах, в скоєнні злочинів рядовими громадянами України. З/п простих прокурорів вчетворо менше ніж еліти.
Трошки почніть розрізняти кому які претензії пред'яляти.
Все. Надоїла.
Охолонте.
До такого може додуматись тільки орк.
Все. Набрид.
Я до того,що сподіватись,що наші казнокради вже нажеруться тими податками - марна річ...Не збільшувати податки,а зменшувати тих,хто їх краде...
ну да тут на Цензорі зібрались практично одні ухилянти
утік з України, значить майно безхозне
Хроніка
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
*ми писали
10.10.2024 Хроніка "Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №11416д щодо збільшення податків. Рішення підтримало 247 депутатів. На момент голосування в залі знаходилось 197 осіб. "
Завжди є інший варіант.
А ще треба до двох скоротити помічників депусратів, один з яких буде утримуватись самим депутатом на 50%.
Позбавити пенсій всіх депутатів пенсіонерів. Нехай пенсії отримують після припинення повноважень. Також треба позбавити депутатів абсолютно всіх пільг.
Німеччина податки на рік.
До 9407 EUR - 0%.
9408-14532 EUR - 14-24%.
14533-57051 EUR - 24-42%.
57052-270500 EUR - 42%.
Більше 270500 EUR - 45%.
Італія податки на рік.
До 15000 EUR - 23%.
15000-28000 EUR - 27%.
28001-55 000 EUR - 38%.
55001-75 000 EUR - 41%.
Більше 75 001 EUR - 43%.
Словенія податки на рік.
До 8500 EUR - 16%.
8500-25000 EUR - 26%.
25000-50000 EUR - 33%.
50000-72000 EUR - 39%.
Більше 72000 EUR - 50%.
Великобританія податки на рік.
До 37500 GBP - 20%.
37501-150000 GBP - 40%.
Більше150000 GBP - 45%.
Жебраками у США вважають, якщо дохід на рік на сім'ю з:
Одну людину - 12760 доларів
Двох людей - 17240 доларів
Трьох людей - 21720 доларів
Чотирьох людей - 26200 доларів
П'ятеро людей - 30680 доларів
Шість людей - 36160 доларів
Семи людей - 39760 доларів
Восьми людей - 44120 доларів
Жебраки в США! ЗОВСІМ !!! ПОДАТКИ НЕ ПЛАТЯТЬ !!!!!!!!
Отримуючи додатково соціальну допомогу на все!
У США податки сплачують прогресивно.
Маленькі доходи, не платіть зовсім або мало платіть.
Великі прибутки платите багато. Мільйонери платять дуже багато.
Маєте дітей, на кожну дитину для вас зменшення податків.
Чому у Норвегії такий високий податок?
Рівень податків у Норвегії з 1970-х років.
Відносно високий рівень податків є результатом - - загального добробуту. Більшість податкових надходжень витрачається на громадські послуги, такі як охорона здоров'я, робота лікарень, освіта та транспорт.
Віп «слуг» не можна окладати податками як в Європі, бо вони кушать не зможуть, таке потрясіння буде.
Тільки тільки грабіж країни узаконили!
я знайшов гроші
В будь-який час можна проголосувати за підняття податків у минулому.
А скільки товарів просто проходить з-за кордону без всіляких податків, тому що у нас платити треба тільки коли вартість посилки більше 150 Євро? iherb, Alibaba, gymbym і інші сайти продають в Україну на мільярди і не платять нічого. Може просто знизити без податкову суму до 30 Євро і підтримувати бізнес на місці?
А потім дивуються чому бізнеси закриваються або йдуть з України.
Підвищення податків є одним із джерел інфляції національної валюти, потому що всі торгові т фінансові компанії та інше - обходять ці забов'язаності і перекине на клієнтів та спаживачів через підвищення цін, або войдуть в тінь.
Про банки , і за підвищенні ціни банкі втрачають клієнтов і громадяни переходять в іноземні межнародні банки , бо і за підвищення податків ростуть проценти по комісії, членскій внески та невигидні депозити.