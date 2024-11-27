Понад 880 родин українських переселенців купили житло за програмою, яку фінансує Німеччина

Понад 880 родин внутрішньо переміщених осіб з липня 2021 року придбали власне житло за програмою пільгового кредитування "Житло для ВПО" під 3% річних.

Про це йдеться в повідомленні Держмолодьжитла, передає Укрінформ.

Програму "Житло для ВПО" реалізують Держмолодьжитло та Міністерство реінтеграції за кошти гранту уряду Німеччини через німецький державний банк розвитку (KfW).

Які умови

За умова програми, інутрішні переселенці мають змогу придбати житло в кредит за найнижчою в Україні ставкою в 3% річних на строк до 30 років із початковим внеском 6% від вартості житла.

Також у грудні цього року проводитиметься черговий випадковий відбір отримувачів пільгового кредиту серед зареєстрованих кандидатів. Очікується, що до кінця цього року – початку наступного ще не менше 200 сімей придбають житло.

"Проєкт із KfW став основою для домовленостей із Банком розвитку Ради Європи щодо фінансування аналогічної програми на 50 млн євро вже 2025 року", – заявила заступниця міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська.

Як повідомлялося, кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні продовжує зростати, зокрема через наступ ворога та примусову евакуацію з районів ведення бойових дій.

Раніше стало відомо, що загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію в Україні в січні-вересні цього року, становить 6,73 млн кв. м, що на 13% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

До того повідомлялоя, що впродовж третього кварталу 2024 року в Україні помітно зросли ціни на житло – як на первинному, так і на вторинному ринках нерухомості.

20 листопада Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11281 щодо забезпечення житлових прав внутрішньо переміщених осіб. Він передбачає створення інформаційної бази даних об'єктів нерухомості для проживання переселенців.

До того стало відомо, що для переселенців, які витрачають на оренду понад 30% своїх сукупних доходів, із середини січня 2025 року запрацює програма субсидій на орендоване житло.