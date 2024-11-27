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Гривня продовжує оновлювати історичні мінімуми: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер

деньги,валюта,бюджет,курс,госбюджет

Курс гривні опустився до нового історичного мінімуму щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 28 листопада, на рівні 41,6010 грн/$, порівняно із 41,5035 грн/$ у середу. Це новий історичний мінімум.

Офіційний курс долара НБУ на 28 листопада

Водночас курс гривні до євро знизився ще на 12 копійок – до 43,8017 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2145) гривня (1527) курс (1477) НБУ (9233) обмін валюти (681)


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Топ коментарі
+7
ух ти...історичний мінімум...головне вчасно посміятись над рублем по 114 .
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27.11.2024 16:09
+5
Чому за рублем завжди падає гривня?🤬
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27.11.2024 16:44
+1
Синхронне плавання ...
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27.11.2024 16:44
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ух ти...історичний мінімум...головне вчасно посміятись над рублем по 114 .
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27.11.2024 16:09 Відповісти
Синхронне плавання ...
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27.11.2024 16:44 Відповісти
Чому за рублем завжди падає гривня?🤬
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27.11.2024 16:44 Відповісти
Того що як і скрізь, всим важливим!!!!! керують в Україні кацапи або їх пасіпаки.
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27.11.2024 17:27 Відповісти
Дебіли,млядь..Пів країни зройновано,а вони дивуються падінню гривни..
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27.11.2024 18:11 Відповісти
зруйновано....
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27.11.2024 18:12 Відповісти
Поцікався скільки Заходом за рік влито у бюджет грошей.
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28.11.2024 01:26 Відповісти
Високий показник ВВП, низький рівень інфляції та безробіття - усе це робить економіку стабільнішою та передбачуваною, а отже більш привабливою для інвестицій. Як наслідок, вартість валюти на міжнародних ринках зростає.
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28.11.2024 01:39 Відповісти
Ссанич, ну що там, грн по 45 буде?
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27.11.2024 23:43 Відповісти
Скоро чекайте гіперінфляцію, +300%-600% падіння курсу, може більше.
Коли закінчаться виділені гроші, а вони їх швидко розкрадають, єдине, що роблять навідмінно, і почнеться...
Дивіться історію Венесуели, Аргентини, ще може якісь африканські країни: аналогічні самодури при владі, тотальна корупція і як результат, зруйнована економіка, країна, мільйони біженців. А в нас ще й війна, кровожадний сусід-маняк, що хоче всіх і все знищити.
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28.11.2024 00:41 Відповісти
Треба монетку нову зробити і назвати "Історичний мінімум гривні".

І раз на день випускати нову.

Пишний на цьому знається...
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28.11.2024 01:24 Відповісти

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