Гривня продовжує оновлювати історичні мінімуми: Нацбанк встановив офіційний курс долара на четвер
Курс гривні опустився до нового історичного мінімуму щодо долара США.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 28 листопада, на рівні 41,6010 грн/$, порівняно із 41,5035 грн/$ у середу. Це новий історичний мінімум.
Водночас курс гривні до євро знизився ще на 12 копійок – до 43,8017 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Коли закінчаться виділені гроші, а вони їх швидко розкрадають, єдине, що роблять навідмінно, і почнеться...
Дивіться історію Венесуели, Аргентини, ще може якісь африканські країни: аналогічні самодури при владі, тотальна корупція і як результат, зруйнована економіка, країна, мільйони біженців. А в нас ще й війна, кровожадний сусід-маняк, що хоче всіх і все знищити.
І раз на день випускати нову.
Пишний на цьому знається...