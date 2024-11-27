Комітет Гетманцева схвалив законопроєкт про ліквідацію КРАІЛ і обмеження реклами азартних ігор

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти в другому читанні та в цілому законопроєкт №9256-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою боротьби з ігровою залежністю (лудоманією) та вдосконалення державного регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор та лотерей".

Про це голова Комітету Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram.

Він зауважив, що законопроєкт був суттєво доопрацьований до другого читання, а враховані під час цього доопрацювання Комітетом пропозиції та поправки передбачають:

ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) та розподіл її повноважень між профільним міністерством та органом без колегіального статусу, який ще мають створити;

заборону реклами азартних ігор, крім обмеженого переліку дозволених способів, та заборону спонсорства, крім спонсорства спорту;

осучаснення інструментів державного нагляду за ринком азартних ігор – запроваджується контрольована гра як інструмент контролю на заміну фактичним перевіркам;

щодо боротьби з лудоманією, законопроєкт передбачає блокування нелегальних вебсайтів, посилення вимог до організаторів та доповнення підстав для анулювання ліцензії, встановлення вимоги щодо здійснення організаторами азартних ігор усіх безготівкових розрахунків виключно через банки, вдосконалення вимог до Державної системи онлайн-моніторингу (ДСОМ) тощо;

вдосконалення законодавства про державні лотереї, зокрема, встановлення аналогічних, як для організаторів азартних ігор, вимог щодо структури власності, критеріїв бездоганної ділової репутації, підстав для анулювання ліцензії, вимог до бренду, а також вимог до розрахунків при проведенні державних лотерей;

зміни до закону "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни" щодо відновлення подання звітності організаторів азартних ігор та операторів державних лотерей тощо.

Як повідомлялося, Верховна рада схвалила у першому читанні законопроєкт №9256-д про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей та посилення контролю за гральним бізнесом ще у квітні 2024 року.

Законопроєкт став відповіддю на петицію з проханням звернути увагу на шкоду, якої гральний бізнес завдає українській армії та суспільству. Після того, як вона набула широкого розголосу, президент Володимир Зеленський доручив голові СБУ, Держспецзв’язку, Мінцифі, а також секретареві РНБО зібрати аналітику щодо роботи онлайн-казино й запропонувати своє рішення.

Детальніше про це читайте у нашому матеріалі "Спускають бойові та несуть дрони у ломбарди. Чому Україну накрила епідемія лудоманії".

Гральний бізнес в Україні

Компанії, які легально займаються організацією грального бізнесу, у 2023 році отримали 53 млрд грн доходу від своєї діяльності та 6,9 млрд грн чистого прибутку.

Йдеться про компанії, що мають ліцензії на діяльність фізичних та онлайн-казино, букмекерського бізнесу та організацію ігор в покер на гроші (без урахування окремих ліцензій на зали гральних автоматів).

Раніше ЗМІ нагадали про оцінку Національного банку, зроблену в лютому 2023 року, згідно з якою українці витрачали в онлайн-казино, на ставках та у фізичних ігрових закладах 12-15 млрд грн на місяць, тобто 144-180 млрд грн на рік. Це втричі більше, ніж виторг легальних компаній грального бізнесу.

Глова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев із посиланням на дані НБУ повідомляв, що безготівкові операції у легальному сегменті азартних ігор у 2023 році зросли до 83 млрд грн.