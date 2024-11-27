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Новини
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На нових українських світлофорах зміниться один колір. Старі міняти не будуть (оновлено)

На українських світлофорах змінять один колір

В Україні ухвалили нову редакцію Державного стандарту "Світлофори дорожні". Згідно з ним, з 1 травня 2025 року в Україні зелений колір сигналу світлофора замінюється на смарагдовий.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Фахівці стверджують, що смарагдовий колір більш насичений і краще сприймається водіями, ніж зелений.

Також серед нововведень:

  • стрілки на лінзах світлофорів будуть шевронні;
  • велосипедні світлофори, які матимуть лінзу для велосипедних доріжок;
  • спільні велопішохідні світлофори;
  • таймер зворотного відліку часу буде встановлюватись як на пішохідних, так й на транспортних світлофорах.

Коментуючи це повідомлення, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький пояснив, що нові стандарти стосуються лише нових світлофорів.

"Звісно ж, мова не йде про заміну всіх старих світлофорів, а лише стандарти для майбутніх реконструкцій і будівництва доріг", – написав він у Facebook.

Білошицький додав, що но нова редакція ДСТУ 4092:2024 щодо світлофорів принципових змін не передбачає і ухвалена з метою гармонізації українських правил з європейськими нормами.

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Як повідомлялося, з 6 листопада сервісні центри МВС відновили приймання замовлень на виготовлення індивідуальних номерних знаків, яке призупинялося у вересні.

Автор: 

авто (4097) ПДР (113) водії (69)


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Топ коментарі
+44
От, мля, не знають куди гроші дівати, ссуки! Оце, мля, саме в розгар повномасштабної війни треба витрачатись на лінзи іншого кольору і те що потягне за собою...
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27.11.2024 16:08
+26
Очень актуально. Других более важных проблем у законодателей Украины сейчас нет. P I D O R Y.
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27.11.2024 16:18
+24
Маються люди, де б відкати організувати. Дочекались би кінця війни, сволота
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27.11.2024 16:17
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От, мля, не знають куди гроші дівати, ссуки! Оце, мля, саме в розгар повномасштабної війни треба витрачатись на лінзи іншого кольору і те що потягне за собою...
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27.11.2024 16:08 Відповісти
Старі міняти не будуть. Навіть заголовок до кінця прочитати не осилив.
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27.11.2024 17:26 Відповісти
Це вже змінили заголовок. А коли я писав цей коментар то доповнення не було. Було просто, що будуть міняти. Тому я так і написав.
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27.11.2024 17:28 Відповісти
Відбій світлофорної зради. Розходимся.
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27.11.2024 17:51 Відповісти
ну головне, що написали, що не будуть, аякже, віримо!!!
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27.11.2024 17:49 Відповісти
відразу, почнуть "реконструкції" і "ремонти" всіх світлофорів. вже якесь чмо закупило обладання для таких лінз, або авторське право на промзразок, чи ще щось зареєструвало, і буде відкати збирати легально.
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27.11.2024 18:46 Відповісти
За копiйки підвищиться безпека і буде менше дтп і смертей.Чи вам начхати на чуже життя, аби щось бавовнути в калюжу?
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27.11.2024 19:10 Відповісти
Яка безпека від того, що світлофор буде горіти не зеленим, а смарагдовим? Довбодятлам це не допоможе.
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27.11.2024 19:59 Відповісти
Мовчать коли питають! Всiм довбодятлам виконувать смарагдову норму ЕС і закрити пельку, чи ти кацапський троляка?
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01.12.2024 15:20 Відповісти
ФЕЄРІЧНО !!!
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27.11.2024 16:11 Відповісти
Ще б змінили жовтий на помаранчевий і червоний на рожевий .
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27.11.2024 16:13 Відповісти
Маються люди, де б відкати організувати. Дочекались би кінця війни, сволота
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27.11.2024 16:17 Відповісти
А от і ніт!
Відомо ж бо: війна усе спише. От і крадуть падлюки, як востаннє. Бо після війни для них реально постане інша проблема - вчасно змитися.
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27.11.2024 20:03 Відповісти
Очень актуально. Других более важных проблем у законодателей Украины сейчас нет. P I D O R Y.
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27.11.2024 16:18 Відповісти
Ну а як бути, якщо жінка купила нову машину, а цей колір їй не пасує
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27.11.2024 18:15 Відповісти
бабло на рівному місці косять--охрініти
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27.11.2024 16:18 Відповісти
Потужно!
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27.11.2024 16:18 Відповісти
Ничего вы не понимаете. Скоро перемога!!!
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27.11.2024 16:23 Відповісти
На часі.
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27.11.2024 16:24 Відповісти
Замість ракет,колір на світлофорах міняють.
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27.11.2024 16:24 Відповісти
То есть вернуться люди с фронта, а дома линзы меняют на светофорах, и начнется.......110 лет назад тоже никто не знал к чему приведут выстрелы студента в Сараево,....никто ***** дальше пуза не смотрит и пдсказать некому......
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27.11.2024 16:31 Відповісти
Піздець, як потрібно це зробити!
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27.11.2024 16:37 Відповісти
Ну так гроші на виробництво озброєння вже не потрібні. Вже зелені сраку трампівську вилизують та готуються до миру, решта їх не цікавить. Але хто я, щоб про це судити? Треба спитати тих, хто в окопах, якщо вони згодні на капітуляцію, то…
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27.11.2024 16:49 Відповісти
А буде різниця в ціні? смарагдові в 10 разів дорожче?
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27.11.2024 17:30 Відповісти
Іди далі лизати зелену сраку, новонароджений полякобот.
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27.11.2024 17:37 Відповісти
Хамло цукерочне, хоч заголовок прочитай.
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27.11.2024 19:03 Відповісти
"Цукерочне" підтверджує, що ти зелений подоляківський сраколиз
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27.11.2024 20:04 Відповісти
ну ти знаєш.
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27.11.2024 21:24 Відповісти
Тобі, дурепі, сказано - читай до кінця хоч заголовки.
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27.11.2024 21:32 Відповісти
Дебіл, заголовок не міняє того, що ти зелений бот
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27.11.2024 21:42 Відповісти
Ти знаєш радіолампу 'пе-і-три-де-а'? Так от ти маєш до неї пряме відношення, недоношене.
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27.11.2024 21:47 Відповісти
Ламповий радіопридурок
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27.11.2024 23:42 Відповісти
Люблю, коли у пархатих лєдєнці із усіх дірок вилітають.
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28.11.2024 04:28 Відповісти
Міни теж смарагдового кольору???
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27.11.2024 16:52 Відповісти
Це щоб москалі не зрозуміли чи їм їхати, чи стояти.
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27.11.2024 16:53 Відповісти
Ці виродки просто проводять експерименти над "мудрим нарідом", що їх обрав. І мені їх ніскільки не шкода, але ж разом з цими хомʼяками тупоголовими страждають всі адекватні люди.
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27.11.2024 16:55 Відповісти
Це так важливо під час війни, перегадити купу грошей на світлофори?
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27.11.2024 17:00 Відповісти
Яким чином?
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27.11.2024 17:31 Відповісти
слабувата заміна "великому асфальтівництву", проте, потенціал поживитись є (якщо прокотить, там ще є жовтий на помаранчевий можна поміняти, і червоний на рожевий).
В одному направленню думка працює - змінити трохи відтінок кольору світлофорів і вуаля, грошики в карман.
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27.11.2024 17:11 Відповісти
Асфальт уже "положен", теперь сфетофорчики к нему и остается только начать красить небо над всей этой красотищей.
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27.11.2024 17:42 Відповісти
Дивно, що пильщики грошей не набрехали, що це вимога ЄС.
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27.11.2024 17:18 Відповісти
У них задача одна придумувати на чому ще можна смародерити.
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27.11.2024 17:20 Відповісти
Стрілки потрібно взагалі відмінити нах, 73% водіїв не розуміють їх призначення.
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27.11.2024 17:20 Відповісти
тонко ))
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27.11.2024 17:24 Відповісти
Нема чим зайнятись от і дуркують
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27.11.2024 17:21 Відповісти
Ну хотя бы просто новые стандарты, а не замена текущих светофоров.
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27.11.2024 17:22 Відповісти
Дякую, тепер заживемо!
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27.11.2024 17:22 Відповісти
На кой ляд нам дрони? Нам світлофори потрібні.
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27.11.2024 17:22 Відповісти
Яких вам ще реформ не вистарчає,невдячні!?
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27.11.2024 17:25 Відповісти
Тьфу,дебіли.
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27.11.2024 17:27 Відповісти
Правильно! Зелений має сіяти один єдиний, і неповторний. А світлофори створюють конкуренцію! Скоро листя, і траву перефарбують у смарагдовий
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27.11.2024 17:34 Відповісти
А я все голову ломаю
С утра до вечора думаю: что может нам помочь?
Сначала думала - Хаймарсы
Потом думала про Пэтриот
Потом ждала F- 16
Как я ошибалась!!!
Надо просто поменять цвет светофора, ***!!
И мы - в дамках
Ну как креативно управляют страной эти ДЕБИЛЫ
И ихний главный - ВОЛШЕБНИК СМАРАГДОВОГО ГОРОДА

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27.11.2024 17:35 Відповісти
За копiйки підвищиться безпека і буде менше дтп і смертей.Чи вам начхати на чуже життя, аби щось ляпнути?
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27.11.2024 19:09 Відповісти
На копійках ПІДВИЩІТЬСЯ небезпека,дтп,і головне - статки родини зє!
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27.11.2024 19:48 Відповісти
Мовчать коли питають! Всiм довбодятлам виконувать смарагдову норму ЕС і закрити пельку, чи ти кацапський троляка?
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01.12.2024 15:19 Відповісти
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27.11.2024 17:35 Відповісти
Правильное решение, а главное - вовремя!
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27.11.2024 17:35 Відповісти
Потім виясниться, що смарагдовий колір сприймається гірше за зелений, а лінзи на велосипедних доріжках на йух не потрібні. І тоді відкат бюджетних грошей відбудеться ще раз.
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27.11.2024 17:36 Відповісти
Треба на це гроші окремо отримати, та все зробити швидко, особливо у прифронтової зоні, щоб війська супротивника не зрозуміли коли можно їхати. А серйозно ви дебіли, війна іде, кожна копійка дорога
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27.11.2024 18:09 Відповісти
не те «гармонізують» слуги..
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27.11.2024 18:17 Відповісти
Хочу знати автора цього нововведення, це така гармонізація нашого законодавства
з ЄС ?
Чи може хтось запропонував продати фарби смарагдової , чи може якийсь мєнт рішала став наукивцем і йому треба впровадити це ?
А зміни у навчанні ,посібниках хтось це брав до уваги, чи зміни рекомендує посадовець, якого возять у службовому авто ?
Цього не можна допустити .
Цікаво ,у нас тільки є проблема із зеленою фарбою, чи із однойменною владою ?
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27.11.2024 18:30 Відповісти
А у нас в смт вже з'явилася машина з індивідуальним номерним знаком---------ВАЛОК чи щось схоже.
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27.11.2024 23:13 Відповісти
От чого нам не вистачало для остаточного розгрому кацапів!
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28.11.2024 00:04 Відповісти
До чего зеленский докерувался, это теперь он будет не зеленский, а Изумрудский или Смарагдовский?
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28.11.2024 08:26 Відповісти
Краще " лежачих поліцейських " для гонщиків вбивць поставили
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28.11.2024 15:21 Відповісти
Мовчать коли питають! Всiм довбодятлам виконувать смарагдову норму ЕС і закрити пельку, чи ти кацапський троляка?
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01.12.2024 15:17 Відповісти

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