На нових українських світлофорах зміниться один колір. Старі міняти не будуть (оновлено)

В Україні ухвалили нову редакцію Державного стандарту "Світлофори дорожні". Згідно з ним, з 1 травня 2025 року в Україні зелений колір сигналу світлофора замінюється на смарагдовий.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Фахівці стверджують, що смарагдовий колір більш насичений і краще сприймається водіями, ніж зелений.

Також серед нововведень:

стрілки на лінзах світлофорів будуть шевронні;

велосипедні світлофори, які матимуть лінзу для велосипедних доріжок;

спільні велопішохідні світлофори;

таймер зворотного відліку часу буде встановлюватись як на пішохідних, так й на транспортних світлофорах.

Коментуючи це повідомлення, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький пояснив, що нові стандарти стосуються лише нових світлофорів.

"Звісно ж, мова не йде про заміну всіх старих світлофорів, а лише стандарти для майбутніх реконструкцій і будівництва доріг", – написав він у Facebook.

Білошицький додав, що но нова редакція ДСТУ 4092:2024 щодо світлофорів принципових змін не передбачає і ухвалена з метою гармонізації українських правил з європейськими нормами.

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Як повідомлялося, з 6 листопада сервісні центри МВС відновили приймання замовлень на виготовлення індивідуальних номерних знаків, яке призупинялося у вересні.