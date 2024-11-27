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Новини
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Ситуація з електроенергією на Тернопільщині залишається критичною: Світло вмикають на 4-6 годин на добу

Світло на Тернопільщині вмикають на 4-6 годин на добу

Після пошкодження ключового енергооб’єкта у Тернопільській області внаслідок масованої атаки російських дронів, ситуація із постачанням електроенергії в регіоні залишається критичною.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської ОВА у Telegram.

"Протягом останньої доби вдалося вирішити низку технічних питань, що дозволило забезпечити роботу всіх об’єктів критичної та соціальної інфраструктури. Продовжується робота щодо стабілізації ситуації за рахунок підключення до зовнішніх мереж сусідніх областей та залучення альтернативних джерел генерації та когенерації", – зазначається у повідомленні.

Водночас "Тернопільобленерго" виходячи із мережевих обмежень запроводило графік, відповідно до якого побутові споживачі наразі отримують електропостачання лише на 2 години з 10, тобто 4-6 годин на добу, залежно від черги.

Графік "Тернопільобленерго" на 27 листопада

Як повідомлялося, у ніч на 26 листопада внаслідок масованої атаки російських дронів у Тернополі було пошкоджено мережі НЕК "Укренерго".

Начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода розповів, що від одного із пошкоджених енергооб’єктів залежить енергопостачання практично всієї області, тому відразу після атаки ворога без електропостачання залишилося 70% Тернопільщини.

Автор: 

Тернопіль (71) електроенергія (4220) відключення світла (598) Тернопільська область (59)


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Топ коментарі
+3
Копійочні дрони "положили цілу обл..
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27.11.2024 15:27
+2
Атож!
Після 4-6 годин зі світлом обладнання знов ламається, *****...
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27.11.2024 15:13
+1
Система аеростатних загороджень не могла б, часом, захистити ключовий об"єкт?...
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27.11.2024 15:34
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Атож!
Після 4-6 годин зі світлом обладнання знов ламається, *****...
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27.11.2024 15:13 Відповісти
Можно подати электрику цілодобово одній групі споживачів. Але без електрики буде сидіти решта невизначений термін цілодобово
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27.11.2024 16:25 Відповісти
Лідор колись казав буде асіметрична відповідь кацапам 🤷
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27.11.2024 18:01 Відповісти
Так, питання до нього
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27.11.2024 19:16 Відповісти
Копійочні дрони "положили цілу обл..
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27.11.2024 15:27 Відповісти
не копійкові..а локаційно втрачені
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27.11.2024 15:47 Відповісти
Система аеростатних загороджень не могла б, часом, захистити ключовий об"єкт?...
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27.11.2024 15:34 Відповісти
Не хочу наврочити, але - не по області, а саме у Тернополі
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27.11.2024 15:52 Відповісти
А де мобільні групи і чим займаються тернопільські мєнти ?
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27.11.2024 16:14 Відповісти
Якась мудра людина, виборець Зеленмького, розмістила усі трансформатори, що живлять місто Тернопіль в одному місці. По районах поки нема обмежень.
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27.11.2024 16:18 Відповісти
А Віслюк вже півроку, як заборонив атакувати кацапські НПЗ.
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27.11.2024 18:31 Відповісти

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