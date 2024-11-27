Ситуація з електроенергією на Тернопільщині залишається критичною: Світло вмикають на 4-6 годин на добу

Після пошкодження ключового енергооб’єкта у Тернопільській області внаслідок масованої атаки російських дронів, ситуація із постачанням електроенергії в регіоні залишається критичною.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської ОВА у Telegram.

"Протягом останньої доби вдалося вирішити низку технічних питань, що дозволило забезпечити роботу всіх об’єктів критичної та соціальної інфраструктури. Продовжується робота щодо стабілізації ситуації за рахунок підключення до зовнішніх мереж сусідніх областей та залучення альтернативних джерел генерації та когенерації", – зазначається у повідомленні.

Водночас "Тернопільобленерго" виходячи із мережевих обмежень запроводило графік, відповідно до якого побутові споживачі наразі отримують електропостачання лише на 2 години з 10, тобто 4-6 годин на добу, залежно від черги.

Як повідомлялося, у ніч на 26 листопада внаслідок масованої атаки російських дронів у Тернополі було пошкоджено мережі НЕК "Укренерго".

Начальник Тернопільської ОВА В'ячеслав Негода розповів, що від одного із пошкоджених енергооб’єктів залежить енергопостачання практично всієї області, тому відразу після атаки ворога без електропостачання залишилося 70% Тернопільщини.