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Держпродспоживслужба закликала українців перевіряти нарахування за комуналку

Держпродспоживслужба закликала українців перевіряти нарахування за комуналку

Із початком опалювального сезону громадяни мають ретельно перевіряти отримані рахунки за житлово-комунальні послуги.

Про це повідомили у Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зазначається, що з квітня цього року Держпродспоживслужба відновила позапланові перевірки за ціноутворенням на ринку надання ЖКП. За цей період фахівці провели понад 200 перевірок та застосували санкції на 3,18 млн грн.

За словами заступника голови відомства Андрія Крейтора, завдяки цьому вдалося уникнути обрахування громадян на понад 1,3 млн грн.

До відповідальності притягнуто 124 посадовці, на яких накладено штрафів на понад 236 тис. грн. Складено 94 приписи, спрямовані на усунення порушень та приведення тарифів у відповідність до законодавства.

Загалом завдяки роботі Держпродспоживслужби до державного бюджету надійшло 3,4 млн грн, а споживачам буде відшкодовано понад 1,6 млн грн за неправомірно застосовані тарифи.

Що робити в разі виявлення помилки в розрахунках тарифів

Якщо споживач житлово-комунальних послуг виявив помилку в розрахунках або має сумніви щодо правильності нарахувань, він може звернутися до Держпродспоживслужби.

Для цього є три способи:

  • онлайн-форма – заповнити звернення на сайті.
  • електронна пошта – написати листа на [email protected].
  • поштою – надіслати листа за адресою: вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001.

Як повідомлялося, Національний банк наразі очікує, що наступного року чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води переглядатися не будуть. 

Раніше в оновленому Меморандумі про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ зазначалося, що уряд України може відновити поступове підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги вже до завершення повномасштабної війни, після нього підвищення тарифів продовжиться.

На початку листопада голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомив, що Україна має достатньо запасів природного газу, щоб пройти зиму, тому підвищення цін на газ для населення не передбачається.

Автор: 

тарифи (1295) комунальні послуги (334) Держпродспоживслужба1 (334)


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Топ коментарі
+11
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27.11.2024 15:03
+7
А можна принагідно вдавити хоч одного комунальника?
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27.11.2024 14:59
+6
Нарід має подивитись в платіжки, запам'ятати, а то і сфотографувати і повісити на стіну в зеленій рамці. Бо попереду знову підняття тарифів, цін, і як контрольний постріл - закон про радикальне підняття податків. Подивіться. Буде що згадувати.
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27.11.2024 15:21
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А можна принагідно вдавити хоч одного комунальника?
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27.11.2024 14:59 Відповісти
Починати треба з голови.
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27.11.2024 15:00 Відповісти
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27.11.2024 15:03 Відповісти
а вдавлюють за дупу, чишо?
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27.11.2024 15:52 Відповісти
Ви гниди повинні зникнути ,як непотріб в Україні
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27.11.2024 15:02 Відповісти
Якщо порахувати заробітні плати всього штату відділу безпечності харчових продуктів і порівняти те що вони повернули, плюс плата за майно автомобілі які фінансуються з наших карманів, відношення буде просто епічне, витрати на утримання цих бовдурів стануть у мільярди.
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27.11.2024 15:09 Відповісти
Ну і ЯК мені перевірити правильність нарахувань за центральне ОПАЛЕННЯ?!
Викликати комісію тих, хто мені й нараховує ціну цього опалення?
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27.11.2024 15:09 Відповісти
200 перевірок, прикинем що штат приблизно 200 чоловік помножим на мінімалку 7 тисяч, вийде те що вони як мінімум витрачають тільки на зп на місяць 1,4 мільйони, так нахера вони потрібні ?????
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27.11.2024 15:15 Відповісти
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27.11.2024 15:16 Відповісти
Нарід має подивитись в платіжки, запам'ятати, а то і сфотографувати і повісити на стіну в зеленій рамці. Бо попереду знову підняття тарифів, цін, і як контрольний постріл - закон про радикальне підняття податків. Подивіться. Буде що згадувати.
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27.11.2024 15:21 Відповісти
Щоб таке зробити, щоб ні хера не робити.
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28.11.2024 09:53 Відповісти

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