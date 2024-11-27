Держпродспоживслужба закликала українців перевіряти нарахування за комуналку

Із початком опалювального сезону громадяни мають ретельно перевіряти отримані рахунки за житлово-комунальні послуги.

Про це повідомили у Державній службі з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Зазначається, що з квітня цього року Держпродспоживслужба відновила позапланові перевірки за ціноутворенням на ринку надання ЖКП. За цей період фахівці провели понад 200 перевірок та застосували санкції на 3,18 млн грн.

За словами заступника голови відомства Андрія Крейтора, завдяки цьому вдалося уникнути обрахування громадян на понад 1,3 млн грн.

До відповідальності притягнуто 124 посадовці, на яких накладено штрафів на понад 236 тис. грн. Складено 94 приписи, спрямовані на усунення порушень та приведення тарифів у відповідність до законодавства.

Загалом завдяки роботі Держпродспоживслужби до державного бюджету надійшло 3,4 млн грн, а споживачам буде відшкодовано понад 1,6 млн грн за неправомірно застосовані тарифи.

Що робити в разі виявлення помилки в розрахунках тарифів

Якщо споживач житлово-комунальних послуг виявив помилку в розрахунках або має сумніви щодо правильності нарахувань, він може звернутися до Держпродспоживслужби.

Для цього є три способи:

онлайн-форма – заповнити звернення на сайті.

електронна пошта – написати листа на [email protected].

поштою – надіслати листа за адресою: вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001.

Як повідомлялося, Національний банк наразі очікує, що наступного року чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води переглядатися не будуть.

Раніше в оновленому Меморандумі про економічну та фінансову політику між Україною та МВФ зазначалося, що уряд України може відновити поступове підвищення тарифів на енергоносії та комунальні послуги вже до завершення повномасштабної війни, після нього підвищення тарифів продовжиться.

На початку листопада голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомив, що Україна має достатньо запасів природного газу, щоб пройти зиму, тому підвищення цін на газ для населення не передбачається.