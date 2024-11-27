Через Подільський міст: У Києві запустять два нові автобусні маршрути з Троєщини та Воскресенки

Із 1 грудня у Києві з’являться нові автобусні маршрути, що курсуватимуть Подільським мостовим переходом із житлових масивів Троєщина та Воскресенки. Зокрема, маршрути № 110 – від вул. Милославської до ст. м. "Площа Українських Героїв" та № 112 – від вул. Івана Микитенка до ст. м. "Лук’янівська".

Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

Автобуси цих маршрутів поки працюватимуть у режимі дослідження пасажиропотоку. Маршрут № 110 повністю дублює схему руху автобусного маршруту № 61, тож робота останнього буде призупинена.

Зокрема, автобуси № 110 рухатимуться:

вул. Радунська (поблизу з перехрестям із вул. Милославською) – вул. Градинська – вул. Сержа Лифаря – вул. Миколи Закревського – вул. Рональда Рейгана – просп. Романа Шухевича – вул. Миколи Кибальчича – просп. Воскресенський – вул. Івана Микитенка – вул. Райдужна – вул. Петра Вершигори – підʼїзна дорога до Подільського мостового переходу – Подільський мостовий перехід – вул. Набережно-Рибальська – Гаванський міст – вул. Набережно-Хрещатицька – Боричів узвіз – Володимирський узвіз – Європейська площа – вул. Хрещатик – вул. Велика Васильківська – ст. м. "Площа Українських Героїв".

Автобуси № 112 курсуватимуть:

вул. Івана Микитенка – вул. Остафія Дашкевича – вул. Едуарда Вільде – вул. Ірини Бекешкіної – вул. Миколи Кибальчича – просп. Воскресенський – вул. Івана Микитенка – вул. Райдужна – вул. Петра Вершигори – підʼїзна дорога до Подільського мостового переходу – Подільський мостовий перехід – вул. Набережно-Рибальська – Гаванський міст – вул. Набережно-Хрещатицька – вул. Нижній Вал – вул. Глибочицька – вул. Юрія Іллєнка – вул. Дегтярівська – ст. м. "Лукʼянівська".

Як повідомлялося, з 1 грудня у Києві відкриють рух легкових авто та міського пасажирського транспорту Подільським мостовим переходом через річку Дніпро.