Кабмін затвердив новий порядок повернення зіпсованих продуктів продавцям. Він запрацює після завершення війни

Кабінет Міністрів затвердив новий порядок повернення непридатних чи небезпечних для споживання харчових продуктів, але запрацює він після завершення воєнного стану.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 26 листопада, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Новий Порядок передбачає можливість як заміни непридатних/небезпечних для споживання харчових продуктів на придатні, так і виплати покупцю коштів за повернення таких продуктів. Також він встановлює чіткі кінцеві терміни повернення чи заміни непридатних/небезпечних харчових продуктів, порядок дій покупця та продавця тощо.

Зокрема, документом визначені такі строки заміни чи повернення продуктів з моменту його придбання:

протягом доби – харчові продукти, що зберігаються за температури +6°C;

не пізніше трьох календарних днів – продукти, граничний термін споживання (дата "вжити до") або мінімальний термін придатності яких не перевищує 14 днів (але в будь-якому випадку до закінчення терміну придатності);

не пізніше 14 днів з моменту придбання – продукти, термін придатності яких перевищує 14 днів.

Для випадків дистанційного придбання продуктів (онлайн торгівля) передбачено, що терміни повернення та заміни починають діяти з часу фактичного отримання покупцем продукції.

Читайте також: Національний кешбек: Українці за жовтень отримали втричі більше коштів. Середня виплата – 97 гривень

Водночас у Мінекономіки зауважили, що новий порядок набуде чинності одночасно з новою редакцією закону "Про захист прав споживачів", тобто після припинення чи скасування воєнного стану.

"Порядок розроблено в межах підготовки до набуття чинності нової редакції Закону "Про захист прав споживачів". Запропонований механізм дозволить захистити права покупців та одночасно надасть бізнесу можливість швидко й без звернень до суду врегульовувати зі споживачами спірні питання. Це певною мірою убезпечить доброчесний бізнес від перевірок та стане надійним механізмом захисту прав споживачів", – зауважила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.