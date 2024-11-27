Обвал курсу рубля триває, у ситуацію втрутився російський центробанк (оновлено)

Російський рубль знову оновив мінімум від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У середу курс долара на міжнародному валютному ринку Forex піднявся вище 110 рублів, пише "Новая газета. Европа".



На піку під час торгів курс долара на Forex перевищував 114,5 рублів, курс євро піднімався вище 120 рублів.

Центробанк РФ встановив офіційний курс долара США на 28 листопада на рівні 108,0104 рубля, офіційний курс євро упав нижче позначки 113 рублів, передає російський "Інтерфакс".

Таким чином, офіційний курс рубля оновив мінімуми з березня 2022 року, коли він на два тижні опускався нижче 105 руб. за долар після запровадження санкцій проти РФ у відповідь на початок повномасштабного вторгнення в Україну.

Водночас Центробанк Росії оголосив про рішення припинити купівлю валюти на внутрішньому ринку із 28 листопада до кінця року. Рішення ухвалили для "зниження волатильності фінансових ринків". При цьому ЦБ РФ продовжить продавати валюту з Фонду національного добробуту.

Після цього рубль зміцнився на "Московській біржі". Курс китайського юаня опустився нижче 14,5 рубля, хоча під час торгів він перевищував позначку 15 руб. вперше з березня 2022 року.

Після припинення біржових торгів доларом та євро на "Московській біржі" внаслідок санкцій США у червні 2024 року, Центробанк РФ встановлює курс рубля до цих валют на основі закритих позабіржових угод. Валютний ринок "Московської біржі" змушений торгувати єдиною доступною валютою – китайським юанем.

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Як повідомлялося, падіння курсу російського рубля прискорилося з минулого тижня, коли Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) 21 листопада внесло до санкційних списків "Газпромбанк" та ще понад 50 російський банків, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 посадовців фінансового сектору РФ.

OFAC також випустив окреме роз'яснення, яким попередив про ризик застосування санкцій за роботу із системою передачі фінансових повідомлень (СПФС) російського Центробанку, яку Кремль створив і використовує для ухилення від санкцій.

Зрештою, 26 листопада рубль оновив мінімум від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Центробанк РФ встановив офіційний курс долара США на 27 листопада на рівні 105,0604 рубля, за день російська валюта втратила 1,2% вартості. Офіційний курс євро упав нижче позначки 110 рублів.