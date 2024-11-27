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Новини
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Обвал курсу рубля триває, у ситуацію втрутився російський центробанк (оновлено)

рубль,росія

Російський рубль знову оновив мінімум від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

У середу курс долара на міжнародному валютному ринку Forex піднявся вище 110 рублів, пише "Новая газета. Европа".

На піку під час торгів курс долара на Forex перевищував 114,5 рублів, курс євро піднімався вище 120 рублів.

Центробанк РФ встановив офіційний курс долара США на 28 листопада на рівні 108,0104 рубля, офіційний курс євро упав нижче позначки 113 рублів, передає російський "Інтерфакс".

Таким чином, офіційний курс рубля оновив мінімуми з березня 2022 року, коли він на два тижні опускався нижче 105 руб. за долар після запровадження санкцій проти РФ у відповідь на початок повномасштабного вторгнення в Україну.

Водночас Центробанк Росії оголосив про рішення припинити купівлю валюти на внутрішньому ринку із 28 листопада до кінця року. Рішення ухвалили для "зниження волатильності фінансових ринків". При цьому ЦБ РФ продовжить продавати валюту з Фонду національного добробуту.

Після цього рубль зміцнився на "Московській біржі". Курс китайського юаня опустився нижче 14,5 рубля, хоча під час торгів він перевищував позначку 15 руб. вперше з березня 2022 року.

Після припинення біржових торгів доларом та євро на "Московській біржі" внаслідок санкцій США у червні 2024 року, Центробанк РФ встановлює курс рубля до цих валют на основі закритих позабіржових угод. Валютний ринок "Московської біржі" змушений торгувати єдиною доступною валютою – китайським юанем.

Читайте також: Акції "Газпрому" впали майже до $1 на тлі обвалу рубля

Як повідомлялося, падіння курсу російського рубля прискорилося з минулого тижня, коли Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) 21 листопада внесло до санкційних списків "Газпромбанк" та ще понад 50 російський банків, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 посадовців фінансового сектору РФ.

OFAC також випустив окреме роз'яснення, яким попередив про ризик застосування санкцій за роботу із системою передачі фінансових повідомлень (СПФС) російського Центробанку, яку Кремль створив і використовує для ухилення від санкцій.

Зрештою, 26 листопада рубль оновив мінімум від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Центробанк РФ встановив офіційний курс долара США на 27 листопада на рівні 105,0604 рубля, за день російська валюта втратила 1,2% вартості. Офіційний курс євро упав нижче позначки 110 рублів.

Автор: 

курс (1477) росія (14103) рубль (330)


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Топ коментарі
+29
Як не падає чи підіймається російський рубль але гривня пильно за ним скаче щоб відношення завжди було біля 1гривня 2.5 рубля. Просто вже декілька років поспіль. Не можу зрозуміти чому наші економіки такі паралельні.
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27.11.2024 16:11
+27
А я хочу как в зимбабве
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27.11.2024 15:28
+14
Хоп хей лалалей долар по 150 рублей
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27.11.2024 15:16
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Хочу бачити 150
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27.11.2024 15:03 Відповісти
А я хочу как в зимбабве
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27.11.2024 15:28 Відповісти
Таку зарплатню даже ху....ло не має
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27.11.2024 18:45 Відповісти
Хочу щоб було як у мадяр свого часу!

Як Угорщина пережила найстрашнішу інфляцію у світовій історії | WAS

https://www.youtube.com/watch?v=SlIhYGunGu0&t=3s
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27.11.2024 18:58 Відповісти
це буханка хліба стільки коштує
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27.11.2024 19:06 Відповісти
Купюра Зимбабве
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27.11.2024 15:30 Відповісти
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27.11.2024 20:31 Відповісти
150 чого, тисяч чи мільйонів ?
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27.11.2024 15:30 Відповісти
мільярдів
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27.11.2024 23:54 Відповісти
Хоп хей лалалей долар по 150 рублей
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27.11.2024 15:16 Відповісти
Ну якщо "в риму" то "305 рублєй".
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27.11.2024 19:46 Відповісти
та їм по барабану , в них скоро БРІКС буде 😂 😂😂
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27.11.2024 15:17 Відповісти
І що тоді з тим "бріксом"? Мазут замість масла?
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27.11.2024 19:48 Відповісти
113,0136RUB

+7,5215+7,13%

Обновлено сегодня в 15:42 UTC+2
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27.11.2024 15:44 Відповісти
Недавно дехто тішився, що в росії подорожчали яйця. У нас сьогодні вже по 70 грн. Та й гривня обвалюється. Ото наригочимося.
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27.11.2024 23:02 Відповісти
ну так в Украине 1 баксик стоит 41,65
в рублях это 113
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27.11.2024 15:54 Відповісти
в обменниках сегодня 41,90
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27.11.2024 15:57 Відповісти
Як не падає чи підіймається російський рубль але гривня пильно за ним скаче щоб відношення завжди було біля 1гривня 2.5 рубля. Просто вже декілька років поспіль. Не можу зрозуміти чому наші економіки такі паралельні.
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27.11.2024 16:11 Відповісти
Економіки тут ні до чого, вони більше 10р повністю роз'єднані.
Курс завжди регулюється в ручному режимі, це як запобіжник щоб українці не почали жити краще ніж кацапи.
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27.11.2024 18:52 Відповісти
колись проскочила інфа що наші узгоджують з кацапами - там було щось взаємної підтримки.
у мене тоді очі на лоба полізли.
сам механізм не знаю - але факт однакового коливання є фактом.
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27.11.2024 19:29 Відповісти
А факт , що на 11-й рік війни Україна , й досі , продовжує економічні відносини з рф - подиву не викликає ?
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27.11.2024 19:38 Відповісти
Здогадайтесь ...
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27.11.2024 19:36 Відповісти
Нарешті санкції додавили. Через декілька місяців пуйло капітулює.
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27.11.2024 16:16 Відповісти
Гривня теж тягнеться за рубльом
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27.11.2024 18:41 Відповісти
Не розумію, як вона повʼязана ?
Треба переходити на евро , щоб відірватись
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27.11.2024 18:52 Відповісти
Для цього треба у ЄС якось попасти..
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27.11.2024 18:55 Відповісти
Не треба Приклад - Чорногорія, яка й досі не є в ЕС, але використовує євро, як внутрішню валюту за часів, ще до отримання незалежності від Сербії.
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27.11.2024 22:03 Відповісти
Для країни з слабкою економікою
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27.11.2024 19:00 Відповісти
В точку ‼️ в евро зону ввели Словакию Літву Латвію Естонію
Украіну теж можно , т к економика слабка
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27.11.2024 19:02 Відповісти
...Греція...

Ти поцікався, як їм після входу у єврозону жити стало.
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27.11.2024 19:29 Відповісти
...це повна срака
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27.11.2024 19:01 Відповісти
І ці цуки ще податки збільшують щоб добити зовсім Україну
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27.11.2024 19:03 Відповісти
Нам це навіщо, головне що гривня стабільна, як була два років тому та і залишається, а все остальное це козні проти найліпший команди розкрадачів
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27.11.2024 18:42 Відповісти
В якому місці гривня стабільна???
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27.11.2024 18:56 Відповісти
гривна стабильна - жратва дорожает)
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27.11.2024 19:22 Відповісти
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27.11.2024 18:50 Відповісти
Доллар в раше сто и семь,
Мяса больше не едим,
Яйца видим только в бане,
Щоб ви здохли всі, мокшане.
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27.11.2024 18:52 Відповісти
Кацапи - андрофаги . Вони їдять людей.
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27.11.2024 18:54 Відповісти
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27.11.2024 18:58 Відповісти
Админе , сорри , але кацапи це заслужили
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27.11.2024 18:57 Відповісти
Правитель *****, Банк **********, валюта ****, населення *****пи.
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27.11.2024 19:54 Відповісти
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28.11.2024 04:57 Відповісти
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27.11.2024 19:00 Відповісти
Коли він вже задвохсотится , а заодно і рушится рашиська еконономі ?тільки глубіному народу на це плювати їм аби водка була.
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27.11.2024 19:06 Відповісти
може і водки не бути. там справді всерйоз подумують, щоб запровадити щось на кшталт сухого закону часів совка.
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28.11.2024 04:59 Відповісти
у них все расчеты в рублях, поэтому долго морочить голову людям могут...
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27.11.2024 19:21 Відповісти
обвалюючи ржубль перед новим роком цапам таким чином буде легше латати дірки у бюджеті. тобто для погашення дефіциту бюджету для них отримати краще 120 ржублів, ніж 90. тобто для них наразі більш пріоритетно полатати бюджет. ну а ціни, стрибок інфляції - це все на потім. надіються, що пізніше це розрулять. проте далеко не факт, що розрулять.. санкцій то буде більше. та й ціна на нафту буде нижчою... тому. якщо буде менше валютної виручки, будуть розкуркулювати насілєніє.. зараз на болотах дуже багато розмов про те, щоб заморожувати вклади насілєнію, бо, мовляв, насілєніє розганяє інфляцію, купуючи дуже багацько вершкового масла таким чином рознаняючи надмірний попит, що і призвело до стрибка цін на нього. ))
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28.11.2024 05:08 Відповісти

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