Акції "Газпрому" впали майже до $1 на тлі обвалу рубля

Російський рубль, який різко ослабнув на тлі останніх санкцій США, майже обвалив акції "Газпрому" до вартості $1 за папір.

Про це пише Investing.com із посиланням на дані торгів.

У рубльовому вираженні акції російського газового гіганта поступово наближаються до історичних мінімумів на тлі загального падіння ринку РФ.

При цьому на піку одна акція "Газпрому" коштувала у вісім разів дорожче – $8,5.

Як повідомлялося, падіння курсу російського рубля прискорилося з минулого тижня, коли Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) 21 листопада внесло до санкційних списків "Газпромбанк" та ще понад 50 російський банків, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 посадовців фінансового сектору РФ.

OFAC також випустив окреме роз'яснення, яким попередив про ризик застосування санкцій за роботу із системою передачі фінансових повідомлень (СПФС) російського Центробанку, яку Кремль створив і використовує для ухилення від санкцій.

Зрештою, 26 листопада рубль вкотре оновив мінімум від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Центробанк РФ встановив офіційний курс долара США на 27 листопада на рівні 105,0604 рубля, за день російська валюта втратила 1,2% вартості. Офіційний курс євро упав нижче позначки 110 рублів.