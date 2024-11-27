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Новини
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Акції "Газпрому" впали майже до $1 на тлі обвалу рубля

газпром

Російський рубль, який різко ослабнув на тлі останніх санкцій США, майже обвалив акції "Газпрому" до вартості $1 за папір.

Про це пише Investing.com із посиланням на дані торгів.

У рубльовому вираженні акції російського газового гіганта поступово наближаються до історичних мінімумів на тлі загального падіння ринку РФ.

При цьому на піку одна акція "Газпрому" коштувала у вісім разів дорожче – $8,5.

Як повідомлялося, падіння курсу російського рубля прискорилося з минулого тижня, коли Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) 21 листопада внесло до санкційних списків "Газпромбанк" та ще понад 50 російський банків, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 посадовців фінансового сектору РФ.

OFAC також випустив окреме роз'яснення, яким попередив про ризик застосування санкцій за роботу із системою передачі фінансових повідомлень (СПФС) російського Центробанку, яку Кремль створив і використовує для ухилення від санкцій.

Зрештою, 26 листопада рубль вкотре оновив мінімум від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Центробанк РФ встановив офіційний курс долара США на 27 листопада на рівні 105,0604 рубля, за день російська валюта втратила 1,2% вартості. Офіційний курс євро упав нижче позначки 110 рублів.

Автор: 

акція (329) Газпром (2553) росія (14103)


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Топ коментарі
+13
па-плану
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27.11.2024 13:54
+8
Я все очікую що буде коли Набібуліну відсторонить. Формально те що рашка тримається економічно багато її заслуга.
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27.11.2024 14:11
+7
"ГрязьпромЪ" - мечти здуваються...
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27.11.2024 14:02
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27.11.2024 13:54 Відповісти
Дай бог.
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27.11.2024 13:56 Відповісти
газ не такий важливий як нафта. Країни ЄС в цьому році заплатили за нафту кацапам більше (в $ еквіваленті), ніж кацапи запланували воєнних видатків на наступний рік.
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27.11.2024 14:38 Відповісти
Виникає питання - ДЛЯ чого лілі-путін підтримує нафтою агресію країн НАТО?
Закрити кран російської нафти для країн НАТО - може тоді вони стануть на коліна? 🤔
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27.11.2024 15:12 Відповісти
"ГрязьпромЪ" - мечти здуваються...
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27.11.2024 14:02 Відповісти
Н А Д У Л И
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27.11.2024 14:06 Відповісти
Я все очікую що буде коли Набібуліну відсторонить. Формально те що рашка тримається економічно багато її заслуга.
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27.11.2024 14:11 Відповісти
Набиулинна просто создала пирамиду, но пирамида обязана рухнуть. Это неизбежность пирамид. Волшебства в экономике не бывает.
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27.11.2024 14:30 Відповісти
Отсюда у сахізадовни только одін виход - вийти до народу у вікно...
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27.11.2024 15:13 Відповісти
За долар вже понад 111 дерев'яних дають.
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27.11.2024 14:14 Відповісти
За долар 105,8, а за євро дійсно 111
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27.11.2024 14:28 Відповісти
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27.11.2024 15:14 Відповісти
Вже скоро за акцію газпрому будуть давати не долар, а по морді!
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27.11.2024 14:21 Відповісти
Усі наші погляди прикуті до Газпрому.
Більше нема до чого.
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27.11.2024 14:26 Відповісти
"....за папір...." зразу видно що на українську онлайн перекладач перекладав
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27.11.2024 14:26 Відповісти
Надо брать!
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27.11.2024 14:31 Відповісти
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27.11.2024 14:36 Відповісти
У кацапов уже 113 за доллар, поверьте,когда кацапу не будет за что и где купить бутылку "была"-ему будет не до войны,экономику рушить нужно, вслед за ней и кацапская недоимперия улетит в хлам,это потомки Шариковых и Швондеров.
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27.11.2024 14:48 Відповісти
Так це перемога!
До війни в 2014 р. за 1 у.е. давали 33 *****, а сейчас - 113 фублей !
Все, як казало кацапске муйло....
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27.11.2024 15:48 Відповісти
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28.11.2024 13:48 Відповісти

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