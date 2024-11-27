Акції "Газпрому" впали майже до $1 на тлі обвалу рубля
Російський рубль, який різко ослабнув на тлі останніх санкцій США, майже обвалив акції "Газпрому" до вартості $1 за папір.
Про це пише Investing.com із посиланням на дані торгів.
У рубльовому вираженні акції російського газового гіганта поступово наближаються до історичних мінімумів на тлі загального падіння ринку РФ.
При цьому на піку одна акція "Газпрому" коштувала у вісім разів дорожче – $8,5.
Як повідомлялося, падіння курсу російського рубля прискорилося з минулого тижня, коли Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) 21 листопада внесло до санкційних списків "Газпромбанк" та ще понад 50 російський банків, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 посадовців фінансового сектору РФ.
OFAC також випустив окреме роз'яснення, яким попередив про ризик застосування санкцій за роботу із системою передачі фінансових повідомлень (СПФС) російського Центробанку, яку Кремль створив і використовує для ухилення від санкцій.
Зрештою, 26 листопада рубль вкотре оновив мінімум від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Центробанк РФ встановив офіційний курс долара США на 27 листопада на рівні 105,0604 рубля, за день російська валюта втратила 1,2% вартості. Офіційний курс євро упав нижче позначки 110 рублів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Закрити кран російської нафти для країн НАТО - може тоді вони стануть на коліна? 🤔
Більше нема до чого.
До війни в 2014 р. за 1 у.е. давали 33 *****, а сейчас - 113 фублей !
Все, як казало кацапске муйло....