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Новини
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Історичне рішення: Українське Дунайське пароплавство виграло суд за майно в центрі Відня

УДП виграло суд за майно в центрі Відня

Суд Відня відмовив представникам РФ, які багато років вимагали виселити Українське Дунайське пароплавство з будівель в центрі австрійської столиці.

Про це повідомив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко.

"Майно залишається під контролем УДП. Це перша справа, коли європейський суд визнав Україну співвласником закордонного майна, а навкруги таких активів тисячі. Ця справа – перший крок для виграшу і щодо інших об'єктів нерухомого майна за кордоном...Рішення справді історичне, бо ще ніколи РФ не отримувала відмови", – зазначив він.

Ще в 1975 році Посольство СРСР у Австрії придбало у центрі Відня будинок та земельну ділянку. Кошти за будівлю та землю сплатило Дунайське пароплавство, яке й використовувало придбане майно в своїй діяльності. Через кілька років, поруч із старою спорудою, побудували ще одну, де розмістилось Головне агентство пароплавства в Австрії.

УДП виграло суд за майно в центрі Відня

Після оголошення незалежності України майно залишилось під контролем УДП, хоча власником формально вважався СРСР. На сьогодні ділянка і будівлі оцінюються в десятки мільйонів євро, адже це найдорожчий район Відня.

У 2008 році росіяни змінили власника будівлі з СРСР на РФ. Аргументували, що саме Росія сплатила борги колишнього СРСР та є єдиним правонаступником Радянського Союзу.

Як повідомлялося, загальна вартість активів ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство", згідно з незалежним оцінюванням, становить понад 154 млн євро. Зокрема, будівлі, споруди, інфраструктура, флот – усе разом оцінено в понад 6 млрд грн, тоді як флот та інші транспортні засоби УДП у кількості понад 600 одиниць оцінені в 5,4 млрд грн.

Автор: 

Австрія (318) суд (3314) УДП (40)


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Далі Буде...
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27.11.2024 13:37 Відповісти
А нікого не цікавить, на чиях кішенях осіло основне майно дунайського пароплавства - пароплави?
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27.11.2024 14:05 Відповісти
тепер головне визначити гідну людину або юрособу та й здихатися від об'єкта
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27.11.2024 14:36 Відповісти
Це все буде під чітким наглядом зермака
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27.11.2024 17:25 Відповісти
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27.11.2024 15:09 Відповісти
москалику, ти вважаєш, що твоя ілюстрaційка дотепна? на тебе в твоїй рідній рязані-казані чекає парєнь
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27.11.2024 15:19 Відповісти
Якщо мова йде про будівлю, яка на фото, то це майно розташоване не в центрі Відня, а у 18-му районі Відня.
Це - дорогий, але все ж таки "спальний" район Відня.
І будівля на фото розташована ближче до окраїни міста.
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27.11.2024 16:37 Відповісти
О хтось нагрівся, там тілька земля в Відні та нерухомість потянунула б на на це, а якщо є майно у Відні, то повинно бути і в інших містах ЄС, і причали і склади, а про флот як його рахували!!!!!
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27.11.2024 17:23 Відповісти

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