Історичне рішення: Українське Дунайське пароплавство виграло суд за майно в центрі Відня

Суд Відня відмовив представникам РФ, які багато років вимагали виселити Українське Дунайське пароплавство з будівель в центрі австрійської столиці.

Про це повідомив генеральний директор УДП Дмитро Москаленко.

"Майно залишається під контролем УДП. Це перша справа, коли європейський суд визнав Україну співвласником закордонного майна, а навкруги таких активів тисячі. Ця справа – перший крок для виграшу і щодо інших об'єктів нерухомого майна за кордоном...Рішення справді історичне, бо ще ніколи РФ не отримувала відмови", – зазначив він.

Ще в 1975 році Посольство СРСР у Австрії придбало у центрі Відня будинок та земельну ділянку. Кошти за будівлю та землю сплатило Дунайське пароплавство, яке й використовувало придбане майно в своїй діяльності. Через кілька років, поруч із старою спорудою, побудували ще одну, де розмістилось Головне агентство пароплавства в Австрії.

Після оголошення незалежності України майно залишилось під контролем УДП, хоча власником формально вважався СРСР. На сьогодні ділянка і будівлі оцінюються в десятки мільйонів євро, адже це найдорожчий район Відня.

У 2008 році росіяни змінили власника будівлі з СРСР на РФ. Аргументували, що саме Росія сплатила борги колишнього СРСР та є єдиним правонаступником Радянського Союзу.

Як повідомлялося, загальна вартість активів ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство", згідно з незалежним оцінюванням, становить понад 154 млн євро. Зокрема, будівлі, споруди, інфраструктура, флот – усе разом оцінено в понад 6 млрд грн, тоді як флот та інші транспортні засоби УДП у кількості понад 600 одиниць оцінені в 5,4 млрд грн.