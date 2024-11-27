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Новини
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Квартири, годинники та ювелірні прикраси: Суд скасував арешт майна родини ексміністра енергетики Ставицького

израиль,паспорт,ставицкий

Вишгородський районний суд Київської області скасував арешт майна родичів колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького.

Про це пише "Судовий репортер" із посиланням на ухвалу від 6 листопада.

Зокрема, з-під арешту звільнені квартири, земельні ділянки, а також повертаються ювелірні вироби в загальній кількості 270 позицій.

Так, сину експосадовця Станіславу Ставицькому скасували арешт із шести квартир, пʼяти машиномісць і двох гаражів.

У дружини ексміністра Олени Ставицької скасовано арешт із чотирьох квартир. Також їй мають повернути $24 700 і численні ювелірні прикраси, які були визнані речовими доказами і передані до державного сховища.

З-під арешту також звільняється майно, зареєстроване на тещу Валентину Ушакову, – квартира, земельна ділянка, котедж, шість машиномісць. Їй повертають численні прикраси, в тому числі три чоловічі годинники – це, начебто памʼять від покійного чоловіка.

Батьку Ставицького повертають 20 наручних годинників і 14 запонок, два нагрудні знаки – з Ярославом Мудрим і Георгієм Побідоносцем, вилучені в березні 2014-го. Хоча відомо, що батько Ставицького зберігав у квартирі за місцем обшуку значно більше майна – $4,8 млн і кілограми золота в злитках. Але ця частина майна під арештом не опинилася і її місцезнаходження невідоме.

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Майно родини Ставицького з 2014 року було заарештоване у справі про заволодіння об’єктами комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір’я", де облаштував собі резиденцію експрезидент України Віктор Янукович.

У червні цього року Вишгородський райсуд звільнив Ставицького і приватного нотаріуса Юлію Ткаченко від кримінальної відповідальності за строками давності.

Останні 10 років Ставицький був оголошений у розшук і розслідування стосовно нього проводилося заочно.

Автор: 

майно (112) суд (3314) Ставицький (47)


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Топ коментарі
+30
Це вже повний звіздець...

Ще нагородіть його! Орденом зе!косоокого.. за заслуги
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27.11.2024 13:06
+26
А здравствує наш суд!
Самий ЗЕленийсуд у світі!
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27.11.2024 13:05
+18
Гірше лютішого ворога чим агресор, можуть бути тільки корупціонери і ті хто їх покриває, ті, які наживаються під час війни на крові і гибелі українців, ні честі, ні совісті, ні страху від безкарності, одна нажива в голові!
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27.11.2024 13:20
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А здравствує наш суд!
Самий ЗЕленийсуд у світі!
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27.11.2024 13:05 Відповісти
Гірше лютішого ворога чим агресор, можуть бути тільки корупціонери і ті хто їх покриває, ті, які наживаються під час війни на крові і гибелі українців, ні честі, ні совісті, ні страху від безкарності, одна нажива в голові!
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27.11.2024 13:20 Відповісти
Совпадєніє?

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27.11.2024 15:02 Відповісти
Це вже повний звіздець...

Ще нагородіть його! Орденом зе!косоокого.. за заслуги
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27.11.2024 13:06 Відповісти
А суд в нас не підсуднии? - такі рішення приимати
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27.11.2024 13:09 Відповісти
Зе а скільки ти на3,14здив,зі своєю родиною?
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27.11.2024 13:10 Відповісти
Навіть уявити страшно , Крупа це щось дуже дрібне , по зрівнянню з Зе .
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27.11.2024 23:27 Відповісти
Моральну компенсацію ще виділіть та пільгову пенсію суддям...
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27.11.2024 13:12 Відповісти
він ще повернеться з обітованої, як фіма і пост якийсь потужно отримає...
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27.11.2024 13:48 Відповісти
О, закон який протягнули зелені про заборону конфіскації накраденого запрацював!
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27.11.2024 13:13 Відповісти
зебидло під керівництвом квартального дибіла і єрмака успішно копіює рашку.
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27.11.2024 13:15 Відповісти
Ги...Ги... за долю малую
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27.11.2024 13:18 Відповісти
Все логічно.
Зєля своєму кошерному ''соплємєнніку'' допомагає.
Він же не гой там якийсь.
''не ваше хохлятське діло'' - вирішив Зєля.
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27.11.2024 13:28 Відповісти
цей шлемазл так крав, що говорили хряк навіть заздрив..і ніякий він вже не ставицький. розенблюм вже здається...
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27.11.2024 13:40 Відповісти
Розенберг. Чомусь Ставицький взяв собі прізвище ідеолога Третього Рейху Альфреда Розенберга.
Думав, що ізраїльтяни мають бути задоволені цим фактом...

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27.11.2024 15:17 Відповісти
тільки відстрілювати покідьків
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27.11.2024 13:50 Відповісти
Ура зеленбудівським та сивочологетьманським судам. Десять!!!років розслідування. Це все план перемоги,стійкості,незламності. Ще раз поаплодуємо учасникам та заплатимо їм зарплати зі своїх податків. Це вам не будь що. Це профі.
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27.11.2024 13:56 Відповісти
Крадуть - відкупаються - Це якийсь цирк
Навіщо нам взагалі утримувати цих паразитів прокурорів, суддів, поліцію, яка від них користь?
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27.11.2024 14:03 Відповісти
Вже можна призначити радником в пОПу .
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27.11.2024 14:08 Відповісти
Пожинаємо гіркі плоди вибору *********, мастурбуючих на міфічного голобородька, створеного кошерним кодлом за гроші кремля.
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27.11.2024 14:17 Відповісти
Система зможе очиститися коли буде зовнішній контроль. Коли наші західні партнери будуть вибирати серед українців чесних людей на посади прокурорів та суддів та звільняти їх, якщо втратять довіру суспільства
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27.11.2024 15:07 Відповісти
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27.11.2024 14:20 Відповісти
"Суддів" тої квазіюридичної контори по обслуговуванню державних злочинців і крадіїв можна поздоровити з вдалим гешефтом з сімейкою Ставицьких.
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27.11.2024 14:21 Відповісти
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27.11.2024 14:22 Відповісти
От і все !
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27.11.2024 14:22 Відповісти
Ось шо робить суд в Україні..Поротнов дав наказ... І вітер дме "москаль" в Україну... маструбують судді на Кремль з 14 року.
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27.11.2024 14:37 Відповісти
Ось такі судди ворогів і злодіїв захищають і за що цим виродкам платять під час війни по 200-300 тисяч гривні за кошти платників податків і міжнародну допомогу і пенсія не менше 100 тисяч гривень ,як цій корумпованій країні дорого обходятся так звані судді і прокурори.
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27.11.2024 14:46 Відповісти
Як там на дебатах на стадіон питав наш президент (тоді ще кандидат в президенти) - "чому не покарані прибічники януковича?"
От, відповідь. Тримайте в обидві руки.
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27.11.2024 14:54 Відповісти
Останні 10 років Ставицький був оголошений у розшук і розслідування стосовно нього проводилося заочно. Джерело: https://biz.censor.net/n3522150
**********
Шукають Ставицького, а він уже давно Розенберг. Живе собі і не париться.
Його нове ім'я і прізвище - Едуард Розенберг (Eduard Rosenberg).



Громадянин України, арешт якого санкціоновано по всій планеті, перетворився на респектабельного громадянина Ізраїлю. І, на відміну від Ставицького, власник паспорту на ім'я Едуарда Розенберга може вільно подорожувати планетою, оскільки не перебуває в розшуку. У чому легко пересвідчитися на сайті Інтерпол.

Нове прізвище отримала і дружина Ставицького - вона тепер Олена Розенберг (Helena Rosenberg).

Ставицькі зареєстровані у Ізраїлі за адресою Hahoresh, 101, Kfar Shmaryahu. Кфар Шмар'ягу - це респектабельне передмістя Тель-Авіву біля морського узбережжя, забудоване переважно віллами.
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27.11.2024 14:56 Відповісти
Якщо вони тепер Розенберги і не розшукуються , то кому ж тепер повертати награбоване?? І чому???????
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27.11.2024 16:05 Відповісти
Ніхто й не збирався розслідувати злочини Ставицького. Як і його інших ригівських колег.
В 2017 році, ще при Порошенку, - Інтерпол скасував розшук Ставицького. Бо українська феміда не надала жодних доказів його протиправної діяльності. Так і було задумано.

Ставицький чекав, поки мине строк давності. Ну, от і дочекався.
Рішення суду, - це лише останній штрих української картини беззаконня.
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27.11.2024 16:23 Відповісти
Просто окУеть, У квартирі за місцем обшуку значно більше майна - $4,8 млн і кілограми золота в злитках. Есть такая фраза именно касается таких тем , пришли долю , тут идиоту понятно,кому эта великая цитата ? Правильно , конечно нам серогорбым......
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27.11.2024 14:59 Відповісти
Система зможе очиститися коли буде зовнішній контроль. Коли наші західні партнери будуть вибирати серед українців чесних людей на посади прокурорів та суддів та звільняти їх, якщо втратять довіру суспільства.
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27.11.2024 15:08 Відповісти
Мабуть суддя дуже жалісливий за гроші шарлатана та покидька. Шикарна у нас судова система.
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27.11.2024 15:13 Відповісти
слава ЗЕ!
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27.11.2024 15:18 Відповісти
Цій бідній родині за таке рішення, мабуть прийшлося поділитися награбованим в українського народу.
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27.11.2024 15:47 Відповісти
Зеленский со своим коррупционным окружением делать ничего не будет, его все устраивает, вспомните как всем ОП спасали рядового Татарова, который шил дела на активистов майдана при Януковиче, рядового Резникова, Резниченко-Хланту, Трухина, Баканова, главная налоговичка Киева Датий, сейчас на подходе спасение рядового Князева, и оставили правки Лозового в действии яркий тому пример, а также освобождение и мобилизация мелких коррупционеров а эти дермаки и татаровы выстроили коррупционную вертикаль, которую президента устраивает, ни кто не видит как Дерьмак с Татаровым уберегли от санкций некоторые активы Медведчука и Кушнира (Киевгорстрой), а именно 2 частных самолета, а также некоторые активы Медведчука были переписаны на фунта Ермака - Колюбаева (https://www.epravda.com.ua/news/2023/01/24/696280/) , так же как и ничего не будет с любителями русского мира ОПЗЖ, они же Видновлення Украины, для примера главный столичный региАнал депутат Столар проживающий по 10 месяцев в году в Монако спокойно продает свой 33 этажный бизнес-центр в Киеве за 100 миллионов долларов (https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/1/707251/) и свою усадьбу 1000 метров на гектаре земли в столице за 6 миллионов долларов ( https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-dom-kiev-darnitskiy-zavalnaya-ulitsa-23616252.html?utm_medium=referral&utm_source=flatfy.ua&utm_term=391711888 ), вот она пропасть и контраст. Раньше Зеленский с кварталом обслуживал региАналов как шоумен, а сейчас обслуживает их как политик, а мы на дроны донатим пока Арахамия раскидывает в покер с завхозом Януковича Кравцем в логове региАналов в ресторане Ишак (были зафиксированы на камеру журналистом УП Ткачем https://www.youtube.com/watch?v=d0Y-ss-qVT4 ), это тот Кравец у которого и его семьи забрали вид на жительство в Литве за связи и лояльность с русскими (https://www.rbc.ua/ukr/news/litva-vignala-*******-kolishnogo-soratnika-1713879452.html ) а сын Кравца являясь замом главы постоянной земельной комиссии в Киев совете распоряжается столичной землей, пока наши пацаны воюют за каждую посадку, а друг Кравца региАнал и глава Киевгорстроя Кушнир побрил с женой холдинг на миллиарды (Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018 ( https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/court-document/83200613/?fbclid=IwAR0hExZHM6E3A1MMiTfKCoDxajxWoeue0S65CGUU_ATKDSh7rxjQWo_cZwU ) ( https://opendatabot.ua/court/91562437-d78eb2276742956613b3e1279df9b15a?fbclid=IwAR0h_rB5KdLxZGXzA0kD4mEVafdkfXGpTSqdB9FoHShGePBittUcTmSyNDE ), ( https://court.opendatabot.ua/cause/752%2F17629%2F20?fbclid=IwAR1UY8VGNwQCGoC-aQw7xMNDl6y1uNfulbVo45ZCkdGqgcaqPLwhOgya7Ec ) ( https://opendatabot.ua/court/92270101-94db190dcf1a1c788d8163c52069f410?fbclid=IwAR1wa9P18tFEOaffc4B9NrCAnoM3f7gjqn_XtYCaWKRY2ZpkBmibJ4B33SM ), ну тут на спиленое бабло Кушниры купили усадьбу за 20 млн евро ( https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/07/3/7409693/ ) а тут Кушниры с Кравцем немного подвывели и вложились в бизнес центры в Европе ( https://www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kravets-kushnir-vilnius/31119951.html ) и сейчас разворованный Кушниром Киевгорстрой просит у кабмина 2 миллиарда гривен, которые очень нужны для нужд армии, Имеем на схемах все тех же прихвостней Януковича и его главы администрации Левочкина под крышеванием Дерьмака с Татаровым. А вот свежее видео где вся 5 колона регианалов (опзж, видновлення Украины) собрались вместе с Бакановым на дне рождении у Суркиса https://www.youtube.com/watch?v=0kBrjyRvqio . Когда Баканов ответит за что под его руководством в центре Киева сотрудники СБУ убили сотрудника ГУР Киреева?
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27.11.2024 16:24 Відповісти
Друзі,не розумію вашого гніву! Ну хто ж підніме руку на богоізбранного?! Ви бачили який в нього паспорт?
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27.11.2024 16:44 Відповісти
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27.11.2024 17:12 Відповісти
Божечки! Лєнін - совєцький термінатор.

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27.11.2024 20:43 Відповісти

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