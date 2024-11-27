Квартири, годинники та ювелірні прикраси: Суд скасував арешт майна родини ексміністра енергетики Ставицького
Вишгородський районний суд Київської області скасував арешт майна родичів колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького.
Про це пише "Судовий репортер" із посиланням на ухвалу від 6 листопада.
Зокрема, з-під арешту звільнені квартири, земельні ділянки, а також повертаються ювелірні вироби в загальній кількості 270 позицій.
Так, сину експосадовця Станіславу Ставицькому скасували арешт із шести квартир, пʼяти машиномісць і двох гаражів.
У дружини ексміністра Олени Ставицької скасовано арешт із чотирьох квартир. Також їй мають повернути $24 700 і численні ювелірні прикраси, які були визнані речовими доказами і передані до державного сховища.
З-під арешту також звільняється майно, зареєстроване на тещу Валентину Ушакову, – квартира, земельна ділянка, котедж, шість машиномісць. Їй повертають численні прикраси, в тому числі три чоловічі годинники – це, начебто памʼять від покійного чоловіка.
Батьку Ставицького повертають 20 наручних годинників і 14 запонок, два нагрудні знаки – з Ярославом Мудрим і Георгієм Побідоносцем, вилучені в березні 2014-го. Хоча відомо, що батько Ставицького зберігав у квартирі за місцем обшуку значно більше майна – $4,8 млн і кілограми золота в злитках. Але ця частина майна під арештом не опинилася і її місцезнаходження невідоме.
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Майно родини Ставицького з 2014 року було заарештоване у справі про заволодіння об’єктами комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір’я", де облаштував собі резиденцію експрезидент України Віктор Янукович.
У червні цього року Вишгородський райсуд звільнив Ставицького і приватного нотаріуса Юлію Ткаченко від кримінальної відповідальності за строками давності.
Останні 10 років Ставицький був оголошений у розшук і розслідування стосовно нього проводилося заочно.
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Зєля своєму кошерному ''соплємєнніку'' допомагає.
Він же не гой там якийсь.
''не ваше хохлятське діло'' - вирішив Зєля.
Думав, що ізраїльтяни мають бути задоволені цим фактом...
Навіщо нам взагалі утримувати цих паразитів прокурорів, суддів, поліцію, яка від них користь?
От, відповідь. Тримайте в обидві руки.
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Шукають Ставицького, а він уже давно Розенберг. Живе собі і не париться.
Його нове ім'я і прізвище - Едуард Розенберг (Eduard Rosenberg).
Громадянин України, арешт якого санкціоновано по всій планеті, перетворився на респектабельного громадянина Ізраїлю. І, на відміну від Ставицького, власник паспорту на ім'я Едуарда Розенберга може вільно подорожувати планетою, оскільки не перебуває в розшуку. У чому легко пересвідчитися на сайті Інтерпол.
Нове прізвище отримала і дружина Ставицького - вона тепер Олена Розенберг (Helena Rosenberg).
Ставицькі зареєстровані у Ізраїлі за адресою Hahoresh, 101, Kfar Shmaryahu. Кфар Шмар'ягу - це респектабельне передмістя Тель-Авіву біля морського узбережжя, забудоване переважно віллами.
В 2017 році, ще при Порошенку, - Інтерпол скасував розшук Ставицького. Бо українська феміда не надала жодних доказів його протиправної діяльності. Так і було задумано.
Ставицький чекав, поки мине строк давності. Ну, от і дочекався.
Рішення суду, - це лише останній штрих української картини беззаконня.