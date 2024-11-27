Квартири, годинники та ювелірні прикраси: Суд скасував арешт майна родини ексміністра енергетики Ставицького

Вишгородський районний суд Київської області скасував арешт майна родичів колишнього міністра енергетики Едуарда Ставицького.

Про це пише "Судовий репортер" із посиланням на ухвалу від 6 листопада.

Зокрема, з-під арешту звільнені квартири, земельні ділянки, а також повертаються ювелірні вироби в загальній кількості 270 позицій.

Так, сину експосадовця Станіславу Ставицькому скасували арешт із шести квартир, пʼяти машиномісць і двох гаражів.

У дружини ексміністра Олени Ставицької скасовано арешт із чотирьох квартир. Також їй мають повернути $24 700 і численні ювелірні прикраси, які були визнані речовими доказами і передані до державного сховища.

З-під арешту також звільняється майно, зареєстроване на тещу Валентину Ушакову, – квартира, земельна ділянка, котедж, шість машиномісць. Їй повертають численні прикраси, в тому числі три чоловічі годинники – це, начебто памʼять від покійного чоловіка.

Батьку Ставицького повертають 20 наручних годинників і 14 запонок, два нагрудні знаки – з Ярославом Мудрим і Георгієм Побідоносцем, вилучені в березні 2014-го. Хоча відомо, що батько Ставицького зберігав у квартирі за місцем обшуку значно більше майна – $4,8 млн і кілограми золота в злитках. Але ця частина майна під арештом не опинилася і її місцезнаходження невідоме.

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Майно родини Ставицького з 2014 року було заарештоване у справі про заволодіння об’єктами комплексу відпочинку "Пуща-Водиця" урочища "Межигір’я", де облаштував собі резиденцію експрезидент України Віктор Янукович.

У червні цього року Вишгородський райсуд звільнив Ставицького і приватного нотаріуса Юлію Ткаченко від кримінальної відповідальності за строками давності.

Останні 10 років Ставицький був оголошений у розшук і розслідування стосовно нього проводилося заочно.