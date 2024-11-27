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"Українська бавовна": Нацбанк випустив монету, присвячену бронетранспортеру "Буцефал". ФОТО

нбу,нацбанк

Національний банк 27 листопада ввів в обіг пам’ятну монету "Українська бавовна. "БТР-4Е "Буцефал". ЦЕ вже третя монет із серії, присвяченій українській зброї.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"БТР-4Е "Буцефал" – бойова броньована машина, що поєднує в собі високий рівень захисту, потужне озброєння та відмінну мобільність. Її історія розпочалась у 2003 році, коли українські конструктори поставили собі за мету створити бронетранспортер нового покоління та успішно впоралися з цим завданням", – йдеться у повідомленні.

На аверсі зобразили стилізований здиблений кінь із броньованих пластин. Це своєрідна паралель з легендарним Буцефалом Олександра Македонського, що символізує вірність, нестримну волю та безстрашність перед ворогом.

На реверсі зображено сучасний український бронетранспортер під час ведення вогню з бойового модуля, що є на озброєнні бронемашини. Угорі – напис БТР-4, виконаний зі склепаних пластин, що утворюють літери і цифру.

Пам’ятна монета Українська бавовна. БТР-4Е "Буцефал"

Дизайн монети створили художники Володимир Таран, Олександр Харук та Сергій Харук.

Монета виготовлена з нейзильберу, її номінал становить 5 гривень. Тираж очікується до 75 тисяч штук у сувенірному пакуванні.

Пам’ятну монету можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 11 грудня, а також у банків-дистриб’юторів.

Як повідомлялося, станом на 1 жовтня у готівковому обігу України перебувало 796,5 млрд грн, що на 32,1 млрд грн більше, ніж на початку 2024 року.

Автор: 

монети (176) НБУ (9233) зброя (859)


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Пам'ятну монету можна буде придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ
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Тобто, робимо висновок - існує суто для галочки, а всі випущені монети відразу йдуть наліво для перепродажу
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27.11.2024 12:31 Відповісти
Краще б Нацбанк випустив сам "Буцефал"
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27.11.2024 13:06 Відповісти
Монетарна політика НБУ - це про монетки, а не про фінансову стабільність та національну валюту.
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27.11.2024 15:27 Відповісти

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