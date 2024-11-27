Банки з початку року ввезли в Україну рекордний з 2013 року обсяг готівкової валюти

Упродовж січня-жовтня 2024 року банки завезли в Україну еквівалент $12,88 млрд готівкової валюти, що на 81,4% більш, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це свідчить статистика Національного банку, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що ввезення готівкової валюти за десять місяців 2024 року є рекордним показником з 2013 року, більшим воно було тільки за 10 місяців 2012 року – $16,81 млрд.

Зокрема, за жовтень банки ввезли в Україну еквівалент $1,68 млрд порівняно з $1,3 млрд у вересні та $1,09 млрд у серпні.

За даними статистики, на долари США і євро в жовтні припало відповідно 68,3% і 31,6% усієї ввезеної готівкової валюти, а за 10 місяців – відповідно 73,7% і 26,1%.

Поставки доларів у жовтні збільшилися порівняно з вереснем незначно – з $1,08 млрд до $1,15 млрд, тоді як ввезення євро підскочило майже вдвічі – з $229,6 млн до $531,7 млн.

Як повідомлялося, напередодні курс гривні знизився до нового історичного рекорду щодо долара США. За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара 27 листопада на рівні 41,5035 грн/$. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 22 липня, коли курс гривні опускався до 41,4912 грн/$.

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.