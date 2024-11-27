"Газпром" готується до припинення транзиту російського газу через Україну, – Reuters
Російський "Газпром" будує плани експорту в дальнє зарубіжжя в 2025 році без урахування транзиту через Україну до Європейського Союзу.
Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело, знайоме з планами російського монополіста.
За словами співрозмовника агентства, знайомого з планами "Газпрому", які ще мають бути затверджені вищим керівництвом, базовий сценарій полягає в тому, що в наступному році транзиту газу через Україну не буде.
Джерело також повідомило, що експорт російського газу у 2025 році до країн "далекого зарубіжжя" (Європи та Туреччини, за винятком колишніх радянських країн) впаде на п'яту частину і становитиме трохи менше 39 мільярдів кубометрів, порівняно із понад 49 млрд кубометрів, які очікуються цього року.
Як повідомлялося, представники влади неодноразово заявляли, що Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але в уряді України припускали інші домовленості з цього питання.
Наприкінці жовтня агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Угорщина та Словаччина близькі до підписання контракту з Азербайджаном про імпорт 12-14 млрд кубометрів газу щорічно через Україну. Нова угода замінить чинний транзитний договір між Росією та Україною, термін дії якого спливає наприкінці року.
Попередньо планується, що постачання газу з азербайджанського боку забезпечуватиме SOCAR, а угорська MVM та словацька SPP займатимуться транспортуванням до Європи. Однак до схеми з азербайджанським газом так чи інакше буде залучена Росія, адже Азербайджан не має таких вільних обсягів газу, а також має отримати доступ до російської ГТС, зауважувало агентство.
Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.
У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.
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