"Газпром" готується до припинення транзиту російського газу через Україну, – Reuters

Російський "Газпром" будує плани експорту в дальнє зарубіжжя в 2025 році без урахування транзиту через Україну до Європейського Союзу.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело, знайоме з планами російського монополіста.

За словами співрозмовника агентства, знайомого з планами "Газпрому", які ще мають бути затверджені вищим керівництвом, базовий сценарій полягає в тому, що в наступному році транзиту газу через Україну не буде.

Джерело також повідомило, що експорт російського газу у 2025 році до країн "далекого зарубіжжя" (Європи та Туреччини, за винятком колишніх радянських країн) впаде на п'яту частину і становитиме трохи менше 39 мільярдів кубометрів, порівняно із понад 49 млрд кубометрів, які очікуються цього року.

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Як повідомлялося, представники влади неодноразово заявляли, що Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але в уряді України припускали інші домовленості з цього питання.

Наприкінці жовтня агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Угорщина та Словаччина близькі до підписання контракту з Азербайджаном про імпорт 12-14 млрд кубометрів газу щорічно через Україну. Нова угода замінить чинний транзитний договір між Росією та Україною, термін дії якого спливає наприкінці року.

Попередньо планується, що постачання газу з азербайджанського боку забезпечуватиме SOCAR, а угорська MVM та словацька SPP займатимуться транспортуванням до Європи. Однак до схеми з азербайджанським газом так чи інакше буде залучена Росія, адже Азербайджан не має таких вільних обсягів газу, а також має отримати доступ до російської ГТС, зауважувало агентство.

Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.