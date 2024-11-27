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Новини
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"Газпром" готується до припинення транзиту російського газу через Україну, – Reuters

Російський "Газпром" будує плани експорту в дальнє зарубіжжя в 2025 році без урахування транзиту через Україну до Європейського Союзу.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело, знайоме з планами російського монополіста.

За словами співрозмовника агентства, знайомого з планами "Газпрому", які ще мають бути затверджені вищим керівництвом, базовий сценарій полягає в тому, що в наступному році транзиту газу через Україну не буде.

Джерело також повідомило, що експорт російського газу у 2025 році до країн "далекого зарубіжжя" (Європи та Туреччини, за винятком колишніх радянських країн) впаде на п'яту частину і становитиме трохи менше 39 мільярдів кубометрів, порівняно із понад 49 млрд кубометрів, які очікуються цього року. 

Читайте також: Зупинка транзиту російського газу через Україну майже не вплине на ціни в Європі, – Bloomberg

Як повідомлялося, представники влади неодноразово заявляли, що Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але в уряді України припускали інші домовленості з цього питання.

Наприкінці жовтня агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Угорщина та Словаччина близькі до підписання контракту з Азербайджаном про імпорт 12-14 млрд кубометрів газу щорічно через Україну. Нова угода замінить чинний транзитний договір між Росією та Україною, термін дії якого спливає наприкінці року.

Попередньо планується, що постачання газу з азербайджанського боку забезпечуватиме SOCAR, а угорська MVM та словацька SPP займатимуться транспортуванням до Європи. Однак до схеми з азербайджанським газом так чи інакше буде залучена Росія, адже Азербайджан не має таких вільних обсягів газу, а також має отримати доступ до російської ГТС, зауважувало агентство.

Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.

Автор: 

газ (7906) Газпром (2553) росія (14103) транзит (634) експорт (3808) Євросоюз (5069) транзит газу (643)


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Топ коментарі
+4
Який нафіг "договір" ? З ким??? Може ще є договри про "дружбу" та іншу херню?
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27.11.2024 09:43
+3
Трубу розтовчуть ракетами та ото і весь газ буде
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27.11.2024 09:35
+3
Підари будуть лупити по газовій інфраструктурі...
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27.11.2024 09:56
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27.11.2024 09:00 Відповісти
Приготовиться бомбить Ханты-Мансийк
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27.11.2024 09:01 Відповісти
головне словосполучення "російського газу", буде узбецький газ чи ефіопський.
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27.11.2024 09:08 Відповісти
не віриться... у наших є мрія...коломутить азербайджанський газ так, щоб у нас в голові коломутилося..то буде чи ні по нашому газопроводу йти "азербайджанський " газ????
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27.11.2024 09:08 Відповісти
Трубу розтовчуть ракетами та ото і весь газ буде
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27.11.2024 09:35 Відповісти
Це все одно, що залізничну колію бомбити. Ракета на порядок дорожче ніж усунення завданих збитків.
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27.11.2024 11:58 Відповісти
Окрім труби є ще всяка фігня кругом неї
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27.11.2024 16:54 Відповісти
Який нафіг "договір" ? З ким??? Може ще є договри про "дружбу" та іншу херню?
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27.11.2024 09:43 Відповісти
Договір про дружбу виконується. Труба Дружба прокачує до мадярів безперебійно. Одні вороги купують у других, а треті слідкують, щоб все транзитом ішло через Україну.
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27.11.2024 12:02 Відповісти
Підари будуть лупити по газовій інфраструктурі...
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27.11.2024 09:56 Відповісти
скорее всего. При одном условии: если мы покупаем и будем ещё покупать их газ
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27.11.2024 12:55 Відповісти
третина моССковської губернії залишиться без газу, якщо пропиниться зовсім транзит через Україну.
якщо вони не прокладуть туди до цього часу новий газогін
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27.11.2024 13:47 Відповісти

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