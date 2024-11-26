Велика Британія продовжить візи для українських біженців ще на півтора року. Для цього треба подати заявку

Уряд Великої Британії продовжив ще на 18 місяців візи біженцям із України, які перебувають на території країни за програмою спонсорства – механізмом, запровадженим з 24 лютого 2022 року.

Це випливає з інформації про зміну деяких імміграційних правил, передає Інтерфакс-Україна з посиланням на повідомлення уряду Великої Британії.

Для продовження візи треба подавати заявку, продовження не буде автоматичним.

Прийом заявок відкриють 4 лютого 2025 року. Звертатися по продовження візи треба за 28 днів до закінчення її терміну дії.

Подаватися на продовження віз можна лише на території Великої Британії, а протягом терміну розгляду заявки (вісім тижнів) виїжджати за кордон не можна.

Проте весь цей час зберігається легальний статус і всі права.

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Час, проведений у Великій Британії за цією схемою, не зараховується до 10-річного періоду для подання на право постійного проживання.

Раніше повідомлялося, що у схваленому до другого читання проєкті закону про державний бюджет на 2025 рік Кабінет Міністрів України виділив 150 млн грн на підтримку українських біженців за кордоном та повернення їх додому.

До того президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україну повернуться біженці, які не можуть чи не хочуть працювати в Європейському Союзі.

У липні Національний банк погіршив свої прогнози щодо міграції українців. Якщо у квітні Нацбанк очікував відтоку в цьому році 200 тис. людей і припливу наступного року 400 тис., то тепер оцінює відтік цьогоріч у 400 тисяч, а наступного року – ще 300 тис. українців.