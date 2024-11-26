БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1934 відвідувача онлайн
Новини
345 5

В Україні знову стали дорожчати огірки. Ціни на третину вищі, ніж торік

Скільки коштують огірки в Україні?

В Україні знову подорожчали тепличні огірки після нетривалого зниження цін тижнем раніше.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

Як зазначається, відновлення позитивних цінових тенденцій пов'язане зі скороченням пропозиції імпортної продукції на внутрішньому ринку.

До недавнього зниження цін огірки дорожчали протягом п'яти тижнів поспіль, встановивши нові цінові рекорди в поточному сезоні.

На сьогодні оптові партії тепличних огірків в Україні надходять у продаж по 90-120 грн/кг, залежно від сорту, якості та обсягів партії запропонованої продукції.

Тижнем раніше ціновий діапазон був у межах 70-100 грн/кг.

За словами операторів ринку, пропозиція імпортних овочів зараз скоротилася і не може повністю покрити всі запити з боку покупців, що не сприяє стабілізації цінової ситуації в даному сегменті.

На даний момент українським комбінатам уже вдається відвантажувати огірки в середньому на 33% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому учасники ринку впевнені, що зростання цін у даному сегменті може зберегтися і найближчим часом, оскільки до змін у поточній ситуації можуть призвести лише нові об'ємні поставки імпортних тепличних овочів на внутрішній ринок.

Раніше стало відомо, що через зростання цін на продукти харчування під час війни українці стали частіше обирати дешевші продукти та готувати їжу вдома.

Так, майже дві третини – 64% – опитаних віддають перевагу дешевшим продуктам, а стали готувати частіше вдома майже половина – 48%.

Автор: 

продукти (721) ціни (3412)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хай ті кляті "комбінати" запхають свої огірки собі в дупу
показати весь коментар
27.11.2024 03:28 Відповісти
А яйця по 105 грн то то нічого, а картопля по 70гр. це ще не ріст, Ви колись нажретесь.
показати весь коментар
27.11.2024 05:10 Відповісти
огірки?? ))да біс з нми..Огірками в очі і в вуха українцям зассуть як колись борщовим набором..Нам би українцям би новину де корупціонера з усією ріднею на пожиттєве посадили чи розстріляли сволоту рашистську. яка наводила ракети ...Огірочки... Хха - ха....Заберуть земельку в останніх гречкосіїв по законам новим і будете консервацію православного Новинського Верес хавати по цінам в Монако..Не буде ніколи у вас сезона цін...помідор ,бароболька...,огірок буде весь рік по такій ціні, як банани чи лохина
показати весь коментар
27.11.2024 07:09 Відповісти
І хер з ними.
показати весь коментар
27.11.2024 09:10 Відповісти
уроди
показати весь коментар
27.11.2024 15:20 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 