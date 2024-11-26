В Україні знову стали дорожчати огірки. Ціни на третину вищі, ніж торік

В Україні знову подорожчали тепличні огірки після нетривалого зниження цін тижнем раніше.

Про це йдеться в повідомленні проєкту EastFruit.

Як зазначається, відновлення позитивних цінових тенденцій пов'язане зі скороченням пропозиції імпортної продукції на внутрішньому ринку.

До недавнього зниження цін огірки дорожчали протягом п'яти тижнів поспіль, встановивши нові цінові рекорди в поточному сезоні.

На сьогодні оптові партії тепличних огірків в Україні надходять у продаж по 90-120 грн/кг, залежно від сорту, якості та обсягів партії запропонованої продукції.

Тижнем раніше ціновий діапазон був у межах 70-100 грн/кг.

За словами операторів ринку, пропозиція імпортних овочів зараз скоротилася і не може повністю покрити всі запити з боку покупців, що не сприяє стабілізації цінової ситуації в даному сегменті.

На даний момент українським комбінатам уже вдається відвантажувати огірки в середньому на 33% дорожче, ніж в аналогічний період минулого року. При цьому учасники ринку впевнені, що зростання цін у даному сегменті може зберегтися і найближчим часом, оскільки до змін у поточній ситуації можуть призвести лише нові об'ємні поставки імпортних тепличних овочів на внутрішній ринок.

Раніше стало відомо, що через зростання цін на продукти харчування під час війни українці стали частіше обирати дешевші продукти та готувати їжу вдома.

Так, майже дві третини – 64% – опитаних віддають перевагу дешевшим продуктам, а стали готувати частіше вдома майже половина – 48%.