Нафтогазові доходи Росії в листопаді впадуть на 36%. Проте за рік вони зросли на 26%

Доходи федерального бюджету Росії від нафти й газу, що забезпечують близько третини надходжень до державної скарбниці, у листопаді 2024 року знизяться на 0,43 трлн руб. (-36%) і становитимуть 0,78 трлн руб. проти 1,21 трлн руб. у жовтні поточного року.

Про це йдеться в розрахунках Reuters, передає enkorr.

Як зазначаєься, в жовтні високий рівень зборів було забезпечено квартальною сплатою податку додатковий дохід (ПДД) у вигляді 0,492 трлн руб.

Загальна сума нафтогазових зборів у листопаді виявиться нижчою за надходження у листопаді минулого року орієнтовно на 0,18 трлн руб. (-19%).

Зниження порівняно зі зборами листопада минулого року відбудеться в основному за рахунок зменшення надходжень з нафтового податку на видобуток корисних копалин (ПВКК) – орієнтовно до 0,81 трлн руб. проти 1 трлн руб. рік тому.

У листопаді 2023 року для сплати податку за жовтневий видобуток повна ставка ПВКК для нафти становила 35 003 руб. за тонну (Urals – $81,69 за курсом 97,04 руб. за долар США), тоді як за жовтень 2024 року – 30 702 руб.за тонну (Urals – $64,72 за курсом 96,12 руб за долар США).

Усього за 11 місяців, з урахуванням прогнозованих листопадових зборів, нафтогазові доходи бюджету Росії становитимуть 10,3 трлн руб., перевищивши показники за січень-листопад 2023 року на 2,1 трлн руб (+26%).

Фактичні дані про нафтогазові доходи бюджету за листопад російський Мінфін опублікує 4 грудня 2024 року. Без урахування ПДВ сума інших нафтогазових податків у листопаді, як очікується, перевищить збори за жовтень орієнтовно на 61 млрд руб. (+8,5%).

Зазначений приріст викликаний підвищенням зборів з ПВКК для нафти і газу на 99 млрд руб (+11%), проте приріст ПВКК буде частково компенсований зростанням субсидій нафтопереробникам, акцизу на нафтову сировину та демпферу, у сумі приблизно на 40 млрд руб.

При формуванні російського бюджету на 2024 рік нафтогазові доходи прогнозувалися у розмірі 11,5 трлн руб. (у середньому близько 959 млрд руб. на місяць) або 32,8% від загальних очікуваних надходжень до бюджету в розмірі 35,07 трлн руб.

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Як повідомлялося, падіння цін на нафту призвело до того, що нафтогазові доходи Росії в жовтні вперше цього року виявилися меншими, ніж були рік тому.

Раніше повідомлялося, що збитки "Газпрому" за три квартали цього року перевищили $2,2 млрд.

До того стало відомо, що "Газпром" звільнили від податків на майже $6,3 млрд на рік через рекордні збитки. Так, із 2025 року газова держкорпорація перестане платити додатковий ПВКП (податок на видобуток корисних копалин), який був запроваджений для неї на початку 2023 року.

Компанія "Газпром" за підсумками 2023 року вперше за 25 років отримала рекордний чистий збиток у розмірі $6,1 млрд та стала найзбитковішою компанією РФ.

Залишившись без можливості продавати газ, "Газпром" був змушений скоротити видобуток до мінімуму за всю свою історію. У першому півріччі 2024 року збиток газового бізнесу компанії міг скласти ще 480,6 млрд руб.

На початку червня 2024 року видання FT писало, що "Газпром" не зможе відновити обсяги експорту газу, втрачені внаслідок війни в Україні, принаймні протягом 10 років.