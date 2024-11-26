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Новини
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Без добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС Україна може втратити актив вартістю більше $1 мільярда, – голова "Енергопроекту"

аес,хмельницька

У випадку, якщо не буде добудовано третій і четвертий енергоблоки Хмельницької АЕС, Україна може втратити стратегічний актив, вартість якого вже оцінюється у понад $1 мільярд.

Про це голова правління АТ "Київський науково-дослідний та проєктно-конструкторський інститут "Енергопроект" Юрій Сапожников розповів у інтервʼю виданню Апортроф.

За його словами, ці об’єкти, законсервовані ще у 1990-х роках, мають будівельну готовність на рівні 75% і 25% відповідно, що робить їх унікальним ресурсом для розвитку енергетичної галузі країни.

"Ми говоримо про актив, який вже сьогодні має оцінну вартість понад мільярд доларів. Відмовитися від добудови – це буквально змарнувати цей ресурс, помножити його на нуль", – заявив Сапожников.

Він додав, що добудова двох енергоблоків також створить тисячі робочих місць та стане потужним поштовхом для розвитку будівельної індустрії і суміжних галузей. На пікових етапах будівництва передбачається залучення до трьох тисяч працівників. А у довгостроковій перспективі ці об’єкти забезпечать стабільне енергопостачання і суттєво знизять залежність України від імпорту енергії.

Голова правління "Енергопроекту" зауважив, що наразі у світі відбувається ренесанс ядерної енергетики, адже її визнано одним із ключових джерел декарбонізованої енергії. Банки готові інвестувати в проєкти атомної генерації, оскільки це стабільна та екологічно безпечна альтернатива. У цьому контексті добудова ХАЕС є не лише економічно доцільною, але й критично важливою для енергетичної незалежності України, впевнений Сапожников.

На його думку, почати роботи для добудови енергоблоків на станції можна ще до завершення війни.

"Законодавчі, проєктні та експертні процедури можна розпочати вже зараз, щоб після закінчення бойових дій перейти до активної фази будівництва. Це стратегічний крок, який забезпечить Україні енергетичну безпеку та економічну стабільність", – додав голова "Енергопроекту".

Читайте також: "Енергоатом" почав виробляти власні елементи систем безпеки для АЕС. Раніше вони надходили з Росії

Як повідомлялося, у червні комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг схвалив законопроєкт про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки ВВЕР-1000 загальною потужністю 2000 МВт (підключені у 1987 і 2004 роках). На ХАЕС є два частково побудовані енергоблоки під реактор ВВЕР-1000.

Автор: 

АЕС (807) Енергоатом (1194) ядерна безпека (151) Новини компаній (3316) Хмельницька область (1)


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Топ коментарі
+8
Шоб не втратити актив на 1 млрд треба просрати 50 млрд. Трускавецька школа економіки вона така...
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26.11.2024 17:52
+6
ЗЄшобло не хоче мініреактори, а хоче добудувати АЕС на вживаному кацапському реакторі та ще й на цьому запиляти бабла. Ми за майже 6 років з Янєлохом скільки активів втратили, що 1 мільярд - це пшик зараз.
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26.11.2024 17:45
+5
Тобто, проект мінімум на 5-7 років, а бабло раз3,14здить бажают зараз.
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26.11.2024 17:36
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Тобто, проект мінімум на 5-7 років, а бабло раз3,14здить бажают зараз.
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26.11.2024 17:36 Відповісти
Звісно втратить. Адже зелень працює.
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26.11.2024 17:37 Відповісти
А з 21 року Що робили? Чому не почали будувати? "12 лютого 2021 року на Хмельницькій АЕС під головуванням керівника ДП НАЕК «Енергоатом» Петра Котіна відбулася нарада з питань будівництва енергоблоків № 3 і № 4. Розглядалися питання обстеження конструкцій недобудованих блоків, визначення частки внутрішнього обладнання необхідного для добудови, джерела фінансування та залучення державних підприємств"
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26.11.2024 17:43 Відповісти
В нас війна вже закінчилася? Отже чималі гроші на малюнки на папері є.А на озброєння та інші потреби фронту нехай волонтери закривають як можуть.
Зелю-на нари!
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26.11.2024 17:44 Відповісти
ЗЄшобло не хоче мініреактори, а хоче добудувати АЕС на вживаному кацапському реакторі та ще й на цьому запиляти бабла. Ми за майже 6 років з Янєлохом скільки активів втратили, що 1 мільярд - це пшик зараз.
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26.11.2024 17:45 Відповісти
Шоб не втратити актив на 1 млрд треба просрати 50 млрд. Трускавецька школа економіки вона така...
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26.11.2024 17:52 Відповісти
чиї реактори і звідки будуть?
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26.11.2024 17:54 Відповісти
"На його думку, почати роботи для добудови енергоблоків на станції можна ще до завершення війни.
На ХАЕС є два частково побудовані енергоблоки під реактор ВВЕР-1000"
---------
Реактор ВВЕР-1000
Підприємство ВО "Іжорський завод",
виробник ВО "Атоммаш".
Тобто виробник = кацапи.
А замовник отого всього "Великого Невтрачательства" то не кацапська фашизація? То не кацапи нагородили зниклого з України "енергетика" Деркача подарував йому почесне місце в держДурі фашизації?
Це не підлеглий Деркача Г. Галущенко просуває отой "геніальний проект" по розпилу?
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26.11.2024 17:55 Відповісти
Ключове тут під реактор ваер 1000, тобто старий російський. Треба будувати під вестін хаус атр 1000
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26.11.2024 17:59 Відповісти
Уже один экономист сэкономил 7 млрд. за счёт украинских жизней.
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26.11.2024 18:13 Відповісти
Там один з "найголовніших патріотів України", Кірюша Тимошенко, прямим текстом заявив, що для цього потрібен "відкат" в ОПУ у розмірі 10% від суми фінансування...
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26.11.2024 18:16 Відповісти
.... не здивуюся, якщо патужний сапожников ще й порадить купити реактори у кацапів за посередництвом зрадника деркача .
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26.11.2024 18:19 Відповісти
ну якщо буде вестінгхауз будувати,то це на десятеліття
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26.11.2024 18:20 Відповісти
Ага. І треба ще барабанів підкупить. Без цього ніяк.

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26.11.2024 19:28 Відповісти
тільки не з цією владою.....
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26.11.2024 20:44 Відповісти
Як же в них руки чешуться розпиляти міліарди поки ще при владі.
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26.11.2024 20:45 Відповісти
Саме зараз, у розпал війни потрібно знайти ще один об'єкт на якому Зеленьський буде пиляти бюджети.
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26.11.2024 22:08 Відповісти
Зешобло пора ковбасити прямо зараз , ці зелені гниди знищили країну економічно
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27.11.2024 12:45 Відповісти
Це як реклама на АЗС що чим більше купляєш тим більше економиш.
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28.11.2024 10:01 Відповісти

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