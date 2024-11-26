Без добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС Україна може втратити актив вартістю більше $1 мільярда, – голова "Енергопроекту"

У випадку, якщо не буде добудовано третій і четвертий енергоблоки Хмельницької АЕС, Україна може втратити стратегічний актив, вартість якого вже оцінюється у понад $1 мільярд.

Про це голова правління АТ "Київський науково-дослідний та проєктно-конструкторський інститут "Енергопроект" Юрій Сапожников розповів у інтервʼю виданню Апортроф.

За його словами, ці об’єкти, законсервовані ще у 1990-х роках, мають будівельну готовність на рівні 75% і 25% відповідно, що робить їх унікальним ресурсом для розвитку енергетичної галузі країни.

"Ми говоримо про актив, який вже сьогодні має оцінну вартість понад мільярд доларів. Відмовитися від добудови – це буквально змарнувати цей ресурс, помножити його на нуль", – заявив Сапожников.

Він додав, що добудова двох енергоблоків також створить тисячі робочих місць та стане потужним поштовхом для розвитку будівельної індустрії і суміжних галузей. На пікових етапах будівництва передбачається залучення до трьох тисяч працівників. А у довгостроковій перспективі ці об’єкти забезпечать стабільне енергопостачання і суттєво знизять залежність України від імпорту енергії.

Голова правління "Енергопроекту" зауважив, що наразі у світі відбувається ренесанс ядерної енергетики, адже її визнано одним із ключових джерел декарбонізованої енергії. Банки готові інвестувати в проєкти атомної генерації, оскільки це стабільна та екологічно безпечна альтернатива. У цьому контексті добудова ХАЕС є не лише економічно доцільною, але й критично важливою для енергетичної незалежності України, впевнений Сапожников.

На його думку, почати роботи для добудови енергоблоків на станції можна ще до завершення війни.

"Законодавчі, проєктні та експертні процедури можна розпочати вже зараз, щоб після закінчення бойових дій перейти до активної фази будівництва. Це стратегічний крок, який забезпечить Україні енергетичну безпеку та економічну стабільність", – додав голова "Енергопроекту".

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Як повідомлялося, у червні комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг схвалив законопроєкт про розміщення, проєктування та будівництво енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС.

Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки ВВЕР-1000 загальною потужністю 2000 МВт (підключені у 1987 і 2004 роках). На ХАЕС є два частково побудовані енергоблоки під реактор ВВЕР-1000.