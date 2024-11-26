Вступ України до ЄС дозволить убезпечити європейську металургію від впливу росіян, – "Метінвест"

Євроінтеграція України сприятиме забезпеченню стратегічної автономії європейської металургійної промисловості від Росії, а також дасть змогу отримати безпеку в цій галузі. Тому Україна та Європейський Союз взаємно зацікавлені у співпраці та бачать безліч можливостей для синергії.

Про це заявив керівник офісу генерального директора групи "Метінвест" Олександр Водовіз на Європейському бізнес-саміті, що пройшов у Брюсселі.

"Чому європейці прагнуть мати нас? Тому що це дає їм безпеку від росіян у металургійній галузі. Отже, ми взаємно зацікавлені у співпраці й бачимо безліч можливостей для синергії. І програма підтримки України від ЄС є чудовим інструментом для відновлення нашої промисловості. Ми хочемо стати частиною цієї програми та готові взяти в ній участь з екологічними та технологічними проєктами", – сказав Водовіз.

За його словами, до війни "Метінвест" зі штатом близько 120 тис. людей становив приблизно 5% ВВП України, але від початку повномасштабного вторгнення компанія втратила майже 50% підприємств, зокрема в Маріуполі та Авдіївці.

Зараз "Метінвест" налічує близько 60 тис. співробітників. Майже 9 тис. працівників компанії служать у Збройних Силах України, а близько 1 тис. співробітників загинули. Підприємства "Метінвесту" працюють під загрозою обстрілів, адже частина потужностей розташована лише за 10 км від лінії фронту, зауважив Водовіз.

На його переконання, зараз, коли Україна бореться з російською агресією, вихід українських підприємств на ринок ЄС є особливо важливим.

"Україна має найбільшу ресурсну базу на європейському континенті, і ми можемо запропонувати Європі доступ до цих ресурсів. Натомість ми хочемо мати доступ до європейських технологій та фінансової системи для реалізації проєктів як в Україні, так і в ЄС. Але нам не потрібні дармові гроші – ми готові конкурувати. Готові бути частиною економічного суспільства Європи й хочемо, щоб цей процес вступу завершився якнайшвидше", – наголосив керівник офісу СЕО Метінвесту.

За словами Водовіза, основною перепоною для України на шляху до євроінтеграції, звісно, є війна.

"Ми не можемо просто закрити очі на війну. Але наш уряд має домашнє завдання – пройти через усі процедури вступу до Євросоюзу: моніторинг, застосування законів тощо", – підкреслив він.

Також Водовіз зауважив, що "Метінвест" готовий інвестувати в Європі та розширювати свою присутність на ринку, включно з виробництвом сталі.

"Ми ведемо переговори з кількома європейськими компаніями про прихід в Україну. Зараз ми перебуваємо в процесі злиття та поглинання деяких європейських металургійних активів, адже маємо величезну ресурсну базу й хочемо використовувати її належним чином", – розповів він.

Європейський бізнес-саміт – найбільша та найпрестижніша подія, яку щороку організовує European Business Summits, де обговорюються найскладніші європейські питання за допомогою панельних дискусій, ексклюзивних інтерв'ю та інтерактивних дебатів із високопоставленими спікерами.

Цьогоріч саміт зібрав близько 120 промовців, серед яких представники урядів, депутати Європарламенту, журналісти, керівники бізнесів із різних сфер економіки та інших інституцій.

Нагадаємо, 20 листопада група "Метінвест" і Міністерство підприємств і виробництва Італії підписали декларацію про будівництво великого заводу з виробництва зеленої сталі потужністю 2,7 млн тонн на рік.

Проєкт буде профінансовано з залученням із залученням коштів кредитних європейських фінансових інституцій.

У 2024 році компанія "Метінвест" Ріната Ахметова, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, збільшила відрахування податків на 38% – до 15,2 млрд грн. Також компанія посіла перше місце в рейтингу найбільших приватних бізнесів України, з виторгом 270,5 млрд грн у 2023 році.