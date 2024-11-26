В Україні збільшилася площа прийнятого в експлуатацію житла. Найбільше – у Києві та області. ІНФОГРАФІКА

Загальна площа житлових будівель, прийнятих в експлуатацію в Україні в січні-вересні цього року, становить 6,73 млн кв. м, що на 13% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, передає LIGA.net.

Понад половина (3,63 млн кв. м) – це одноквартирні житлові будинки, з двома та більше квартирами – 3,09 кв. м житла.

У сільській місцевості прийнято в експлуатацію 3,22 млн кв. м житла, що на 12,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року, у містах – 3,5 млн кв. м (+14%).

Серед регіонів найбільше житла прийнято в експлуатацію в Київській області (1,39 млн кв. м), Києві (814,47 тис. кв. м) та Львівській області (783,39 тис. кв. м).

У розрахунку на 1000 українців припадає 163 кв. м нового житла за дев'ять місяців цього року.