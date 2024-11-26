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Новини
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Малий бізнес зможе отримати гранти до 20 тисяч євро за програмою підтримки енергостійкості. Які умови?

євро

Підприємці в Україні зможуть отримати від 10 тис. євро до 20 тис. євро на закупівлю альтернативних джерел енергії за новою грантовою програмою "Підтримка енергостійкості мікро- та малих підприємств України", яка стартує в грудні.

Про це розповіла проєктна менеджерка Фонду розвитку підприємництва Анна Христинченко під час презентації програми, передає Укрінформ.

За словами Христинченко, програма включає два компоненти:

  • перший – надання грантів у розмірі до 10 тис. євро мікропідприємствам для закупівлі альтернативних джерел енергії – як відновлювального, так і невідновлювального типу, а також енергоефективного обладнання і супутніх робіт та послуг;
  • другий компонент – грантова підтримка в сумі до 20 тис. євро в поєднанні із банківським кредитами для суб'єктів малого підприємництва (відшкодування до 40% поточної заборгованості за кредитом, отриманим для забезпечення енергостійкості).

"Головною метою програми є підтримка енергостійкості мікро- і малих підприємств для забезпечення безперебійності їхнього виробничого процесу через фінансування інвестицій в альтернативні джерела живлення", – зазначила Христинченко.

Вона додала, що отримати кошти може бізнес з усієї України, крім тимчасово окупованих територій. Перевага надаватиметься районам, які найбільше потерпають від руйнування енергоіфраструктури.

Загалом коштом міжнародних партнерів планують надати 80 грантів у розмірі до 10 тис. євро та 42 гранти – до 20 тис. євро.

Як зазначається, гранти надаються в національній валюті й можуть поєднуватися з держпрограмою "Доступні кредити 5-7-9%", за рахунок чого бізнес отримає комплексне фінансове рішення.

"На фінансування можуть розраховувати мікропідприємства із валовим річним доходом до 2 млн євро із середньою обліковою кількістю штатних працівників не більше 10 осіб. У випадку ж із малими підприємствами обов'язковим є поєднання гранту з кредитом. Таку підтримку нададуть підприємствам із валовим річним доходом до 10 млн євро та не більш як із 50 працівниками", – розповіла Христинченко.

За її словами, бізнес може купувати сонячні панелі, вітряки, засоби зберігання енергії (екофлоу, акумулятори), виробниче обладнання, генератори, а також спрямовувати 10% вартості інвестицій на супутні товари та послуги, зокрема на енергоаудит.

Як взяти участь

Щоб претендувати на грант, підприємець має подати заявку на ІТ-платформі Фонду розвитку підприємництва.

Обраний претендентом банк-партнер проведе перевірку репутації, можливих зв'язків із юридичними особами, кредитної історії, а при отриманні гранту разом із кредитом (малий бізнес) – і кредитоспроможності.

Далі відбудеться автоматичне рейтингування претендентів та визначення переможців конкурсу на отримання гранту.

Після цього необхідно подати документацію до банку офлайн.

Для рейтингування застосовують шість критеріїв:

  • перевага для підприємства, яке споживає найбільше енергії і при цьому є прибутковим;
  • види економічної діяльності з пріоритетом для переробної промисловості, охорони здоров'я та освіти;
  • якість джерел генерації; 
  • потенційний ефект використання гранту;
  • рівень боргового навантаження на підприємство;
  • місце його розташування (з пріоритетом для найбільш потерпілих районів).

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бізнес (1161) підприємці (243) альтернативна енергетика (697) грант (304)


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Які умови? Про "умови" нещодавно вже розповів The Times, коли описав чорні оборудки правої руки зеленського, Кірюхі Тимошенка (той що колись був куратором великого крадівництва) - зараз це 10% відкату в кишеню "ЗЕ-бізнес-няні" від вартості гранту і грант твій! А для лохів на єдінам ЗЕшмарафонє в ОПє вже придумали чергову квітасту назву - "програма енергостійкості"... Хоча крутіше було б "програма енергетичної невсратості незламності".
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26.11.2024 17:16 Відповісти
В вас вже ж є десятки безкоштовних газотурбінних ,які ви не задіюєте.А навіщо ж налагодити постійне постачання енергії?Треба ж спочатку продати лохам подаровані союзниками генератори,сонячні панелі і решта вітряків, якими забиті склади.
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26.11.2024 18:00 Відповісти
Це той малий бізнес, який говорить, що картки для оплати приймає тільки в ЗСУ. А інші розраховуйтесь готывкою. Бо їм треба приховати свій реальний дохід і показувати не 8 млн. на рік а тільки 1млн. Бариги.
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27.11.2024 14:32 Відповісти
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05.01.2025 15:44 Відповісти

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