Гривня впала до нового рекорду: Долар вперше коштує більше 41,5 грн/$
Курс гривні знизився до нового історичного рекорду щодо долара США.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 27 листопада, на рівні 41,5035 грн/$, порівняно із 41,4387 грн/$ у вівторок. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 22 липня, коли курс гривні опускався до 41,4912 грн/$.
Водночас курс гривні до євро знизився ще на 21 копійку – до 43,6824 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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Подумайте самі.Борг США постійно росте роками.Вони його ніколи не віддадуть.
А щоб його поховати,достатьно завалити(обнулити)фінансову систему й перейти на цифрову валюту.
Натяк на це є у фільмі Джек Райан:Теорія хаоса (2014).
Тільки там винуватими зробили россіян,що звісно брехня.Рашикам це не під силу.