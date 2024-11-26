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Новини
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Гривня впала до нового рекорду: Долар вперше коштує більше 41,5 грн/$

Курс гривні знизився до нового історичного рекорду щодо долара США.

Курс гривні знизився до нового історичного рекорду щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 27 листопада, на рівні 41,5035 грн/$, порівняно із 41,4387 грн/$ у вівторок. Це новий історичний мінімум, попередній було зафіксовано 22 липня, коли курс гривні опускався до 41,4912 грн/$.

Курс гривні знизився до нового історичного рекорду щодо долара США

Водночас курс гривні до євро знизився ще на 21 копійку – до 43,6824 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 

валюта (2145) гривня (1527) курс (1477) НБУ (9233) обмін валюти (681)


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Топ коментарі
+5
Дайош не відставання від кацапського рубля! Пуповина усе ще відгнила, усе ще тримає...
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26.11.2024 16:41
+3
Вчора тішились що рубль впав.
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26.11.2024 16:35
+2
І 100% синхрон з падінням рубля...(вже 107,7)...
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26.11.2024 17:50
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26.11.2024 16:12 Відповісти
Вчора тішились що рубль впав.
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26.11.2024 16:35 Відповісти
Кулі тут тішиться, вони вдвох синхронно як ішли так і йдуть
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26.11.2024 22:04 Відповісти
Дайош не відставання від кацапського рубля! Пуповина усе ще відгнила, усе ще тримає...
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26.11.2024 16:41 Відповісти
Давай по 8 грн. за доллар!
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26.11.2024 16:45 Відповісти
І 100% синхрон з падінням рубля...(вже 107,7)...
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26.11.2024 17:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q
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27.11.2024 06:58 Відповісти
Гривня з липня іде в коридорі 41-41,5, фубль на тиждень обвалився на 7%, проте свідкам синхронності то не заважає.
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27.11.2024 09:08 Відповісти
Ну ось графік за 5 років.
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27.11.2024 10:59 Відповісти
В статті графік грн/$ за цей рік, порівняй з графіком руб/$ за аналогічний період і спробуй знайти синхронність (якої нема).
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27.11.2024 11:11 Відповісти
Хана буде не тільки гривні,але й доллару,та й усій фінансовоїй системі.
Подумайте самі.Борг США постійно росте роками.Вони його ніколи не віддадуть.
А щоб його поховати,достатьно завалити(обнулити)фінансову систему й перейти на цифрову валюту.
Натяк на це є у фільмі Джек Райан:Теорія хаоса (2014).
Тільки там винуватими зробили россіян,що звісно брехня.Рашикам це не під силу.
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27.11.2024 10:51 Відповісти
На 11 році війни українська гривня продовжує бути привʼязаною до ціну рашнявого рубля. Як таке можливо?
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27.11.2024 10:55 Відповісти

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