БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1953 відвідувача онлайн
Новини
1 132 8

Україна має узгодити ставки акцизу на різні категорії тютюнових виробів з європейськими, – звіт Єврокомісії

акциз

В межах наближення податкового законодавства до норм ЄС Україна має узгодити акцизні ставки на різні категорії тютюнових виробів із європейськими.

Про це йдеться у звіті Єврокомісії в межах Пакету розширення ЄС 2024 року, який містить оцінки щодо прогресу, досягнутого країнами-кандидатами та потенційними кандидатами на вступ до ЄС, зокрема оцінку річного прогресу України.

"Щодо акцизних зборів на тютюнові вироби, то Податковий кодекс України в цілому узгоджений із законодавством ЄС. Подальшого узгодження потребують різні категорії тютюнових виробів та ставки акцизного збору, що застосовуються відповідно до норм ЄС", – йдеться у звіті.

Таке узгодження податкових ставок на сигарети і тютюнові вироби для електричного нагрівання передбачене урядовим законопроєктом №11090, що був внесений Кабінетом Міністрів до Верховної Ради України 18 березня 2024 року на основі пропозицій від Міністерства фінансів. У грудні Верховна Рада готується розглянути його в другому читанні.

Як повідомлялося, цей законопроєкт передбачає переведення ставок акцизного податку на тютюнові вироби в євро; продовження чинного акцизного графіку до 2028 року для остаточного досягнення мінімального рівня, встановленого в ЄС (90 євро за 1000 штук сигарет), а також імплементацію європейської практики щодо оподаткування ТВЕН в частині диференціації акцизних ставок порівняно із сигаретами.

Бізнес-асоціації звернулися до Верховної Ради з проханням підтримати в другому читанні урядовий законопроєкт №11090 про підвищення акцизного податку на тютюнові вироби та їх гармонізацію з європейським підходом щодо оподаткування ТВЕНів.

Автор: 

акциз (280) євроінтеграція (63) Єврокомісія (1081) податки (2393) цигарки (352) тютюн (331) Новини компаній (3316)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
26.11.2024 16:29 Відповісти
В межах наближення до норм ЄС Украіна має узгодити рівень зарплат і пенсій - Єврокомісія.
показати весь коментар
26.11.2024 16:32 Відповісти
а також виробляти мерседеси і бмв
показати весь коментар
26.11.2024 16:53 Відповісти
А ставку мінімальної ЗАРПЛАТНІ вони узгодити не збираються?
показати весь коментар
26.11.2024 16:35 Відповісти
А відповідальність за корупцію, та розкрадання казни узгодити не треба?!
показати весь коментар
26.11.2024 16:37 Відповісти
Ці підори під виглядом боротьби з палінням, жруть в три горла і хочуть ще й в четверту горляку, ссуки...
показати весь коментар
26.11.2024 16:46 Відповісти
Виконання ПФУ та іншими органами рішеь суду? В січні піде 3-й рік, як чекаю. Знаю, що багато так і не дочекалось. А суки то ж не проіндексують ********** допомогу. Хотів поставити на депозит під проценти. За два роки би добре так наігло. Це не держава, це наібаловка. Знов суди, знов роками чекай. Все по спіралі.😥
показати весь коментар
26.11.2024 17:15 Відповісти
Чи немає у жирних бюрократів з ЄС бажання впровадження європейських практик у царині оплати праці та пенсій в Україні?
показати весь коментар
26.11.2024 18:39 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 