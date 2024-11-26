Норвегія обіцяє збільшити витрати на допомогу Україні наступного року до $2,7 мільярда

Норвегія планує збільшити фінансову підтримку України з $2,4 млрд цього року приблизно до $2,7 млрд наступного.

Про це заявив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на західні ЗМІ.

Влада Норвегії у вересні продовжила період надання щорічної допомоги Україні до 2030 року й мала намір направляти на ці цілі щороку додатково $475 млн.

Тоді повідомлялося, що загальна допомога Україні до 2030 року зросте до $12,8 млрд – на потреби країни піде ще приблизно $5,7 млрд.

Водночас ЗМІ нагадали, що між лівоцентристським урядом меншості в Норвегії та опозицією відзначалися розбіжності щодо розмірів допомоги, які Норвегія має надавати Україні.

У середині листопада стало відомо, що Норвегія приєднається до "данського формату" підтримки – прямого фінансування виробництва озброєння й техніки в Україні.

На початку жовтня повідомлялося, що Норвегія виділить до 967 млн крон (близько $89,9 млн) на чотири нові проєкти, які спрямовані на збільшення потужностей, зокрема з виробництва ракетних двигунів та компонентів для створення вибухівки.

Пізніше повідомлялося, що група "Нафтогаз" за підтримки норвезького уряду отримає електрогенеруюче обладнання, що забезпечить 80 МВт додаткової потужності для української електромережі.

До того стало відомо, що Норвегія виділить Україні 250 млн євро на підтримку енергетики.