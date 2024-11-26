Уряд спростив сертифікацію операторів протимінної діяльності – заявки прийматимуть через "Дію"

Кабінет Міністрів спростив процес сертифікації операторів протимінної діяльності, відтепер вони зможуть подавати заявки на отримання сертифікату через портал "Дія".

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 26 листопада, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Отримати сертифікацію оператора протимінної діяльності можна буде через портал "Дія". Ухвалили сьогодні рішення про цифровізацію подання відповідної заявки", – написав голова уряду.

Він додав, що початку повномасштабного російського вторгнення вдалося повернути до використання після розмінування 35,5 тис. кв. км території України.

"Понад півсотні країн-партнерів долучилися до коаліції розмінування, працюють 66 сертифікованих операторів протимінної діяльності. Держава зацікавлена в тому, щоб їх ставало все більше", – додав Шмигаль.

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Як повідомлялося, збитки України через міни та інші вибухонебезпечні предмети оцінюються у $11,2 млрд на рік, що еквівалентно 5,6% ВВП України у 2021 році.