Кабмін виділив майже 4 мільярди на виплату "1000 від Зеленського" у грудні. Звільки взяли гроші?

Кабінет Міністрів виділив 3,86 мільярда гривень на фінансування у грудні програми "Зимова підтримка", яка передбачає виплати по 1000 гривень кожному мешканцю України.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 26 листопада, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Ці кошти виділено за рахунок зменшення передбачених у спеціальному фонді держбюджету на 2024 рік видатків на фінансування низки програм Міністерства економіки, зокрема:

на 99,83 млн грн зменшили видатки за програмою "Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва";

на 1,76 млрд грн – за програмою "Забезпечення державної підтримки реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями";

на 2 млрд грн – за програмою "Компенсація витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення".

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Як повідомлялося, минулого тижня Кабінет Міністрів затвердив умови програми "Зимова єПідтримка", яка передбачає виплату одноразової допомоги у розмірі 1 000 грн кожному громадянину, ініційованої президентом Володимиром Зеленським.

Оформити виплату можна буде через застосунок "Дія" або "Укрпошту", а витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книг, медичних чи освітніх послуг, транспорт, мобільний зв’язок та страхування. Крім того, ці кошти можна буде задонатити на Збройні Сили України або купити військові облігації. Готівку з картки зняти не можна. Д

Прийом заявок на отримання допомоги розпочнеться на початку грудня, а витратити кошти можна буде до кінця 2025 року. Виплата призначена не лише дорослим, а й дітям. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини через "Дію".