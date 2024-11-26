Кабмін виділив майже 4 мільярди на виплату "1000 від Зеленського" у грудні. Звільки взяли гроші?
Кабінет Міністрів виділив 3,86 мільярда гривень на фінансування у грудні програми "Зимова підтримка", яка передбачає виплати по 1000 гривень кожному мешканцю України.
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 26 листопада, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Ці кошти виділено за рахунок зменшення передбачених у спеціальному фонді держбюджету на 2024 рік видатків на фінансування низки програм Міністерства економіки, зокрема:
- на 99,83 млн грн зменшили видатки за програмою "Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва";
- на 1,76 млрд грн – за програмою "Забезпечення державної підтримки реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями";
- на 2 млрд грн – за програмою "Компенсація витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення".
Як повідомлялося, минулого тижня Кабінет Міністрів затвердив умови програми "Зимова єПідтримка", яка передбачає виплату одноразової допомоги у розмірі 1 000 грн кожному громадянину, ініційованої президентом Володимиром Зеленським.
Оформити виплату можна буде через застосунок "Дія" або "Укрпошту", а витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книг, медичних чи освітніх послуг, транспорт, мобільний зв’язок та страхування. Крім того, ці кошти можна буде задонатити на Збройні Сили України або купити військові облігації. Готівку з картки зняти не можна. Д
Прийом заявок на отримання допомоги розпочнеться на початку грудня, а витратити кошти можна буде до кінця 2025 року. Виплата призначена не лише дорослим, а й дітям. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини через "Дію".
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а якщо донати Стерненко - то мабуть так у нього й залишиться.
зара моя мама отримає мої гроші, але *****, не від мене а від зе...
вважаю що зе мене обікрав!
Чи ти як та Ленка-скумбрія-по-8 ?
Перераховувати кудись, невідомо куди "на ЗСУ" через Дію не буду - недовіряю.
І окрім того, це буде ще одна причина не голосувати за недоНаполеона. Втім і так не збирався.
це саме головне для *****, лохтората!!!!
зе сказав, зе зробиа...
а те шо пара проєктів підуть по писді, чи підірвуться пара-трійка колгоспників,
етоже нє то, ето другоє!!!!
і що бабки дає нам, наші гроші а називає тища від зе, теж куйня...
піпл схаває....
Думаю по схемі «это мне, это тоже....мне» «я себя не обделил?»
Про народ мови не має.
Купую взагалі і завжди товари тільки українських виробників, кешу як кот наплакав, а в інших і зовсім копійки.