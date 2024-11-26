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Новини
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Кабмін виділив майже 4 мільярди на виплату "1000 від Зеленського" у грудні. Звільки взяли гроші?

гривня,гривны,1000

Кабінет Міністрів виділив 3,86 мільярда гривень на фінансування у грудні програми "Зимова підтримка", яка передбачає виплати по 1000 гривень кожному мешканцю України.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 26 листопада, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Ці кошти виділено за рахунок зменшення передбачених у спеціальному фонді держбюджету на 2024 рік видатків на фінансування низки програм Міністерства економіки, зокрема:

  • на 99,83 млн грн зменшили видатки за програмою "Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва";
  • на 1,76 млрд грн – за програмою "Забезпечення державної підтримки реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями";
  • на 2 млрд грн – за програмою "Компенсація витрат за гуманітарне розмінування земель сільськогосподарського призначення".

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Як повідомлялося, минулого тижня Кабінет Міністрів затвердив умови програми "Зимова єПідтримка", яка передбачає виплату одноразової допомоги у розмірі 1 000 грн кожному громадянину, ініційованої президентом Володимиром Зеленським.

Оформити виплату можна буде через застосунок "Дія" або "Укрпошту", а витратити на оплату комунальних послуг, придбання ліків, книг, медичних чи освітніх послуг, транспорт, мобільний зв’язок та страхування. Крім того, ці кошти можна буде задонатити на Збройні Сили України або купити військові облігації. Готівку з картки зняти не можна. Д

Прийом заявок на отримання допомоги розпочнеться на початку грудня, а витратити кошти можна буде до кінця 2025 року. Виплата призначена не лише дорослим, а й дітям. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини через "Дію".

Автор: 

Кабмін (7722) Мінекономрозвитку (1984) єПідтримка (67)


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Топ коментарі
+17
Казна по швах тріщить, а воно підкупом народу займається! Сподівається що його знову виберуть.
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26.11.2024 15:20
+14
Ця тисяча не від Зеленського, а з бюджету України. Хтось турбується за Україну і її ЗСУ, збирає по гривні, щоб закупити дрони, РЕБи та інше, а Зеленський турбується виключно про свій рейтинг, віддаючи(купляючи) виборців за не його тисячу грівень замість того, щоб негайно купити дрони.
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26.11.2024 15:23
+8
Якщо цю халявну тисячу задонатити на ЗСУ , то де вона зупиниться в Умєрова чи зеленського ?
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26.11.2024 15:27
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Казна по швах тріщить, а воно підкупом народу займається! Сподівається що його знову виберуть.
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26.11.2024 15:20 Відповісти
Ця тисяча не від Зеленського, а з бюджету України. Хтось турбується за Україну і її ЗСУ, збирає по гривні, щоб закупити дрони, РЕБи та інше, а Зеленський турбується виключно про свій рейтинг, віддаючи(купляючи) виборців за не його тисячу грівень замість того, щоб негайно купити дрони.
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26.11.2024 15:23 Відповісти
Якщо цю халявну тисячу задонатити на ЗСУ , то де вона зупиниться в Умєрова чи зеленського ?
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26.11.2024 15:27 Відповісти
ну, якщо донати Притуле - то у Пінчука.
а якщо донати Стерненко - то мабуть так у нього й залишиться.
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26.11.2024 15:31 Відповісти
Хто зна. Я не впевнена
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26.11.2024 16:51 Відповісти
В ютубі багато блогерів збирають гроші на допомогу військовим---------Бутусов, Олена Трибушна, Микола Давидюк і багато інших. Я перераховую знайомим, які волонтерять чи воюють.
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27.11.2024 11:26 Відповісти
от туда
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26.11.2024 15:27 Відповісти
Зеля згадав Юліну тисячу і сказал: "можєм пафтаріть"
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26.11.2024 15:28 Відповісти
От тілтки вовина тисяча і на обгортку юліної тисячі вже не гідна. 😁
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27.11.2024 01:27 Відповісти
я сплатив податок, кабмін забрав його та дав боневтіку
зара моя мама отримає мої гроші, але *****, не від мене а від зе...
вважаю що зе мене обікрав!
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27.11.2024 09:58 Відповісти
Що, по їх прогнозам, в Україні залишилося всього 3,86 мільйона зе-типілів, що візьмуть цю криваву та ЛОХову "тисячу"?!
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26.11.2024 15:28 Відповісти
я візьму і куплю собі solar panel
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26.11.2024 15:32 Відповісти
Де ти знайдеш сонячну панель по 24 бакса?
Чи ти як та Ленка-скумбрія-по-8 ?
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26.11.2024 16:27 Відповісти
На Али я покупал. 40 Ватт.
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27.11.2024 08:30 Відповісти
поки в ДІЇ нема епідтримки
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26.11.2024 15:30 Відповісти
Як зроблю я - перерахую цю тисячу на комуналку, а потім, 1000грн. додатково задоначу давно обраним мною, довіреним військовим. Надіюсь інші зроблять так само. Не можна красти гроші у військових заради передвиборчої роздачі гречки від зелені.
Перераховувати кудись, невідомо куди "на ЗСУ" через Дію не буду - недовіряю.
І окрім того, це буде ще одна причина не голосувати за недоНаполеона. Втім і так не збирався.
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26.11.2024 15:32 Відповісти
дбл , с картки гроші зняти не можна , а с Укр почти можна
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26.11.2024 15:37 Відповісти
То НБУ, я так розумію, з першого грудня випускає нову купюру номіналом 1000 грн із зображенням Президента?
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26.11.2024 15:46 Відповісти
Тобто розміновувати, підтримувати вітчизняного виробника і інвестувати вже не треба?
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26.11.2024 15:59 Відповісти
наразі, головніше слово, в марафоні та реальна дія, тобто виплата...
це саме головне для *****, лохтората!!!!
зе сказав, зе зробиа...
а те шо пара проєктів підуть по писді, чи підірвуться пара-трійка колгоспників,
етоже нє то, ето другоє!!!!
і що бабки дає нам, наші гроші а називає тища від зе, теж куйня...
піпл схаває....
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26.11.2024 21:38 Відповісти
А у нас в Ірпіні місцева влада вже відреагувала на вовину тисяча-швиденько зібралися у своїй раді та підняли ціну на водопостачання та водовідведення. Кто наступний встаге в чергу за вовиной тисячі?
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26.11.2024 16:01 Відповісти
У кварталі народ хавав убогі жарти - тепер хаває убогі подачки. Та зрештою, продавці піднімуть ціни, та тисяча ніякого не "зігріє", а обратно ціни не впадуть. Тож більше шкоди споживачу, аніж користи.
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26.11.2024 16:06 Відповісти
узять і всьо поділить.... гуляй малоросія
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26.11.2024 16:07 Відповісти
А як йде облік мільярдів на кешбек?
Думаю по схемі «это мне, это тоже....мне» «я себя не обделил?»
Про народ мови не має.
Купую взагалі і завжди товари тільки українських виробників, кешу як кот наплакав, а в інших і зовсім копійки.
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26.11.2024 16:56 Відповісти
Немає слів щоб передати всю ненависть яку в мене викликає ця влада. Вони вже конкурують з ненавистю до русні.
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27.11.2024 11:24 Відповісти

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