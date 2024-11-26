Кабмін пом’якшив умови для бізнесу, щоб уникнути відключень електроенергії

Кабінет Міністрів дозволив не застосовувати графіки відключення світла для бізнесу, який імпортуватиме 60% електроенергії для власних потреб, а не 80%, як це було раніше.

Відповідні зміни до Положення про особливості імпорту електричної енергії в умовах правового режиму воєнного стану в Україні уряд вніс на засіданні у вівторок, 26 листопада, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Згідно із внесеними змінами, графіки обмеження споживання електричної енергії ( погодинного відключення електричної енергії, обмеження споживання електричної потужності, аварійного відключення) не застосовуватимуть до непобутових споживачів, у загальному обсязі споживання електроенергії яких у кожній розрахунковій годині обсяг придбаної імпортованої електричної енергії становить не менше 60% загального обсягу споживання або не менше 60% загального обсягу споживання електричної енергії забезпечується за рахунок власного виробництва електричної енергії споживачем.

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Як повідомлялося, у травні Кабінет Міністрів вніс зміни до Положення про особливості імпорту електроенергії в умовах воєнного стану. Для того, щоб бізнес не вимикали від електроенергії, компанія має імпортувати понад 80% електроенергії від загального споживання на відповідну годину.

На початку серпня Кабмін дозволив уникнути відключень підприємствам, які самостійно виробляють понад 80% спожитої електроенергії.

Водночас наразі Україна не використовує повною мірою можливості для імпорту електричної енергії, тому в "Укренерго" неодноразово закликали бізнес активніше імпортувати електроенергію для власних потреб, щоб уникнути вимушених обмежень потужності.