Нацбанк випустив монету, присвячену Українському Радіо. ФОТО

Національний банк випустив нову пам’ятну монету, присвячену 100-річчю з часу заснування "Українського Радіо".

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Презентація монети відбулася у Національному академічному театрі опери та балету України ім. Т. Г. Шевченка 15 листопада.

Протягом своєї історії Українське Радіо переживало різні періоди, зокрема часи репресій, Другу світову війну та проголошення незалежності України у 1991 році.

"Але за будь-яких обставин радіопередачі продовжували виходити українською мовою. Сьогодні, в умовах російської агресії, Українське Радіо є важливою складовою інформування суспільства, досягаючи кожного куточка нашої країни, допомагаючи відстоювати національну самобутність та протидіяти ворожій пропаганді", – наголосив заступник голови Нацбанку Олексій Шабан.

На аверсі пам’ятної монети в центрі композиції розташований малий державний герб України, навколо якого багаторазово повторюється фраза "Говорить Київ", що акцентує увагу на історичній та сучасній ролі Києва як центру комунікації. Цей елемент також відображає стилізований фрагмент лінії зіткнення й поширення радіохвиль над окупованими територіями.

Угорі зазначено напис "Україна", ліворуч – номінал 5 з графічним символом гривні ₴, рік карбування – 2024, нижче – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку.

На реверсі монети стилізовано зображено поширення радіохвиль, джерелом яких є крапка над літерою "і" у слові "радіо". Ця літера зображена у вигляді своєрідної щогли, що символізує ідентифікацію саме Українського Радіо. Під композицією розміщено напис "Українське/Радіо/1924, що означає рік заснування найбільшої радіомережі України.

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Художниками монети виступили Володимир Таран, Олександр Харук та Сергій Харук. Скульптор – Анатолій Демяненко.

Монету ввели в обіг 15 листопада. Вона має номінал 5 гривень, виготовлена з нейзильберу.

Її тираж становить 50 тисяч штук у сувенірному пакуванні. Придбати пам’ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 26 листопада, а також у банків-дистриб’юторів.

Як повідомлялося, станом на 1 жовтня у готівковому обігу України перебувало 796,5 млрд грн, що на 32,1 млрд грн більше, ніж на початку 2024 року.